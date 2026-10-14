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В Балакове Саратовской области отменили занятия в школах и садах после атаки БПЛА
В Балакове Саратовской области отменили занятия в школах и садах после атаки БПЛА - РИА Новости Крым, 14.10.2026
В Балакове Саратовской области отменили занятия в школах и садах после атаки БПЛА
В школах и детских садах Балакова Саратовской области отменены занятия. Об этом в своем канале в МАКС сообщил глава Балаковского муниципального района Сергей... РИА Новости Крым, 14.10.2026
2026-10-14T07:40
2026-10-14T07:40
2026-10-14T07:40
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости Крым. В школах и детских садах Балакова Саратовской области отменены занятия. Об этом в своем канале в МАКС сообщил глава Балаковского муниципального района Сергей Барулин.В ночь на среду в Саратовской области в результате атаки украинских беспилотников погиб человек, а также зафиксированы повреждения нескольких домов.По информации губернатора области Романа Бусаргина, все инфраструктурные объекты в Балакове работают в штатном режиме. Будет организован штаб и постоянное взаимодействие с жителями поврежденных домов. Администрацией открыта горячая линия."При необходимости будут организованы места временного размещения. Семье погибшей будет оказана вся необходимая помощь", - написал он в соцсетях.Мэр Москвы Сергей Собянин также сообщил, что почти 500 вражеских беспилотников, летевших в сторону Московского региона, были уничтожены за ночь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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саратовская область, атаки всу, роман бусаргин, детский сад, школа, происшествия, новости
В Балакове Саратовской области отменили занятия в школах и садах после атаки БПЛА
Из-за атак БПЛА в Балакове Саратовской области отменили занятия в школах и садах