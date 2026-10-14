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В Балакове Саратовской области отменили занятия в школах и садах после атаки БПЛА - РИА Новости Крым, 14.10.2026
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В Балакове Саратовской области отменили занятия в школах и садах после атаки БПЛА
В Балакове Саратовской области отменили занятия в школах и садах после атаки БПЛА - РИА Новости Крым, 14.10.2026
В Балакове Саратовской области отменили занятия в школах и садах после атаки БПЛА
В школах и детских садах Балакова Саратовской области отменены занятия. Об этом в своем канале в МАКС сообщил глава Балаковского муниципального района Сергей... РИА Новости Крым, 14.10.2026
2026-10-14T07:40
2026-10-14T07:40
саратовская область
атаки всу
роман бусаргин
детский сад
школа
происшествия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости Крым. В школах и детских садах Балакова Саратовской области отменены занятия. Об этом в своем канале в МАКС сообщил глава Балаковского муниципального района Сергей Барулин.В ночь на среду в Саратовской области в результате атаки украинских беспилотников погиб человек, а также зафиксированы повреждения нескольких домов.По информации губернатора области Романа Бусаргина, все инфраструктурные объекты в Балакове работают в штатном режиме. Будет организован штаб и постоянное взаимодействие с жителями поврежденных домов. Администрацией открыта горячая линия."При необходимости будут организованы места временного размещения. Семье погибшей будет оказана вся необходимая помощь", - написал он в соцсетях.Мэр Москвы Сергей Собянин также сообщил, что почти 500 вражеских беспилотников, летевших в сторону Московского региона, были уничтожены за ночь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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саратовская область, атаки всу, роман бусаргин, детский сад, школа, происшествия, новости
В Балакове Саратовской области отменили занятия в школах и садах после атаки БПЛА

Из-за атак БПЛА в Балакове Саратовской области отменили занятия в школах и садах

07:40 14.10.2026
 
© РИА Новости . Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкПустой класс
Пустой класс - РИА Новости, 1920, 14.10.2026
© РИА Новости . Евгений Епанчинцев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости Крым. В школах и детских садах Балакова Саратовской области отменены занятия. Об этом в своем канале в МАКС сообщил глава Балаковского муниципального района Сергей Барулин.
В ночь на среду в Саратовской области в результате атаки украинских беспилотников погиб человек, а также зафиксированы повреждения нескольких домов.
"Принято решение отменить сегодня занятия в школах. Также не будут работать детские сады", - написал Барулин.
По информации губернатора области Романа Бусаргина, все инфраструктурные объекты в Балакове работают в штатном режиме. Будет организован штаб и постоянное взаимодействие с жителями поврежденных домов. Администрацией открыта горячая линия.
"При необходимости будут организованы места временного размещения. Семье погибшей будет оказана вся необходимая помощь", - написал он в соцсетях.
Мэр Москвы Сергей Собянин также сообщил, что почти 500 вражеских беспилотников, летевших в сторону Московского региона, были уничтожены за ночь.
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Саратовская областьАтаки ВСУРоман БусаргинДетский садШколаПроисшествияНовости
 
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