https://crimea.ria.ru/20261014/v-balakove-saratovskoy-oblasti-otmenili-zanyatiya-v-shkolakh-i-sadakh-posle-ataki-bpla-1160187770.html

В Балакове Саратовской области отменили занятия в школах и садах после атаки БПЛА

В Балакове Саратовской области отменили занятия в школах и садах после атаки БПЛА - РИА Новости Крым, 14.10.2026

В Балакове Саратовской области отменили занятия в школах и садах после атаки БПЛА

В школах и детских садах Балакова Саратовской области отменены занятия. Об этом в своем канале в МАКС сообщил глава Балаковского муниципального района Сергей... РИА Новости Крым, 14.10.2026

2026-10-14T07:40

2026-10-14T07:40

2026-10-14T07:40

саратовская область

атаки всу

роман бусаргин

детский сад

школа

происшествия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости Крым. В школах и детских садах Балакова Саратовской области отменены занятия. Об этом в своем канале в МАКС сообщил глава Балаковского муниципального района Сергей Барулин.В ночь на среду в Саратовской области в результате атаки украинских беспилотников погиб человек, а также зафиксированы повреждения нескольких домов.По информации губернатора области Романа Бусаргина, все инфраструктурные объекты в Балакове работают в штатном режиме. Будет организован штаб и постоянное взаимодействие с жителями поврежденных домов. Администрацией открыта горячая линия."При необходимости будут организованы места временного размещения. Семье погибшей будет оказана вся необходимая помощь", - написал он в соцсетях.Мэр Москвы Сергей Собянин также сообщил, что почти 500 вражеских беспилотников, летевших в сторону Московского региона, были уничтожены за ночь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

саратовская область

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

саратовская область, атаки всу, роман бусаргин, детский сад, школа, происшествия, новости