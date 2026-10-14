https://crimea.ria.ru/20261014/uscherb-na-40-millionov-kak-krymchan-obmanyvayut-pri-pokupke-avto-i-zapchastey-1160205377.html

Ущерб на 40 миллионов: как крымчан обманывают при покупке авто и запчастей

Ущерб на 40 миллионов: как крымчан обманывают при покупке авто и запчастей - РИА Новости Крым, 14.10.2026

Ущерб на 40 миллионов: как крымчан обманывают при покупке авто и запчастей

В Крыму участились случаи дистанционного мошенничества при покупке автомобилей и запчастей к ним. С начала года ущерб от действий аферистов превысил 40... РИА Новости Крым, 14.10.2026

2026-10-14T20:47

2026-10-14T20:47

2026-10-14T20:47

крым

новости крыма

мошенничество

автомобиль

мвд по республике крым

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e6/02/03/1122262314_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_fb17ce861a53a239cc442d31e31573b4.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. В Крыму участились случаи дистанционного мошенничества при покупке автомобилей и запчастей к ним. С начала года ущерб от действий аферистов превысил 40 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.Как рассказали в ведомстве, лжепродавцы привлекают жертв низкими ценами, вынуждают вносить крупные "предоплаты" или "таможенные платежи", после чего исчезают.Только за последние сутки в полицию поступили заявления от жителей Евпатории, Алушты и Феодосии, которые в совокупности лишились почти двух миллионов рублей.Одной из жертв стал 48-летний житель Евпатории, который пытался купить машину для дочери. В одном из мессенджеров он нашел ссылку, которая выглядела как сайт популярной российской компании по продаже машин. После перехода по ссылке с гражданином связался псевдоменеджер, выдававший себя за представителя компании.В ходе переписки стороны обсудили условия сделки и договорились о покупке автомобиля, якобы поставляемого из Германии. Далее потерпевшему на электронную почту пришел электронный договор о покупке авто. Мужчина подписал документ и отправил его обратно "представителю" компании.После этого покупатель получил реквизиты для оплаты, по которым он совершил перевод денег. Для придания видимости законности сделки мошенники направляли потерпевшему поддельные документы, якобы подтверждающие оформление покупки автомобиля за рубежом.На следующий день с покупателем связался еще один злоумышленник, представившийся сотрудником той же компании. Собеседник сообщил о необходимости заключить дополнительный договор, без которого, по его словам, автомобиль не сможет пересечь границу РФ. При этом сумма, которую требовалось доплатить, значительно превышала стоимость самого автомобиля.Потерпевший, заподозрив неладное, указал на нарушение первоначальных условий договора и потребовал возврата средств. Осознав, что имеет дело с мошенниками, он обратился в полицию.Правоохранители призывают крымчан не переходить по ссылкам из чатов и личных сообщений. Даже если ссылка выглядит как официальный сайт, нужно проверить адрес вручную через поисковик или приложение компании.Также не следует подписывать или отправлять документы по запросу из мессенджера. Проводить сделки необходимо при личном присутствии в офисе компании-продавца.Правоохранители рекомендуют избегать полной предоплаты. Если собеседник настаивает на срочном переводе или угрожает срывом сделки, то вероятнее всего, это мошенник.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Знакомства в Сети и звонки из ФСБ – жителей Крыма обманули на 11 млн рублейАферисты придумали новые схемы обмана на фоне атак на "Яндекс"Какие схемы мошенники используют против семей бойцов СВО в Крыму

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, мошенничество, автомобиль, мвд по республике крым