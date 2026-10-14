https://crimea.ria.ru/20261014/ugroza-konflikta-s-rossiey-gensek-nato-sdelal-neozhidannoe-zayavlenie-1160210663.html

Угроза конфликта с Россией: генсек НАТО сделал неожиданное заявление

Угроза конфликта с Россией: генсек НАТО сделал неожиданное заявление - РИА Новости Крым, 14.10.2026

Угроза конфликта с Россией: генсек НАТО сделал неожиданное заявление

НАТО в настоящее время не видит непосредственной угрозы со стороны России для стран альянса. Об этом заявил генеральный секретарь организации Марк Рютте на... РИА Новости Крым, 14.10.2026

2026-10-14T18:53

2026-10-14T18:53

2026-10-14T19:36

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. НАТО в настоящее время не видит непосредственной угрозы со стороны России для стран альянса. Об этом заявил генеральный секретарь организации Марк Рютте на совместной пресс-конференции с премьер-министром Эстонии.При этом, по словам генсека, НАТО "готова отреагировать" в случае обнаружения признаков "сосредоточение сил" со стороны России.Россия неоднократно заявляла, что не собирается нападать на страны НАТО. Президент России Владимир Путин ранее назвал полным бредом заявления западных политиков о якобы желании России напасть на Европу. Он отметил, что агрессивно настроенные круги в Европе и дальше хотят использовать Украину как пушечное мясо, как инструмент борьбы с РФ.При этом Москва также указывала, что расширение военной инфраструктуры альянса вблизи российских границ вынуждает принимать дополнительные меры по обеспечению национальной безопасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Мы идем к миру": Симоньян о ходе СВО и целях РоссииЭксперт назвал способ избежать большой войны с ЕвропойВойна с Европой будет очень короткой – Лавров

россия

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нато, марк рютте, россия, политика, новости, в мире, европейский союз (ес), конгресс сша