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Угроза конфликта с Россией: генсек НАТО сделал неожиданное заявление
Угроза конфликта с Россией: генсек НАТО сделал неожиданное заявление - РИА Новости Крым, 14.10.2026
Угроза конфликта с Россией: генсек НАТО сделал неожиданное заявление
НАТО в настоящее время не видит непосредственной угрозы со стороны России для стран альянса. Об этом заявил генеральный секретарь организации Марк Рютте на... РИА Новости Крым, 14.10.2026
2026-10-14T18:53
2026-10-14T18:53
2026-10-14T19:36
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. НАТО в настоящее время не видит непосредственной угрозы со стороны России для стран альянса. Об этом заявил генеральный секретарь организации Марк Рютте на совместной пресс-конференции с премьер-министром Эстонии.При этом, по словам генсека, НАТО "готова отреагировать" в случае обнаружения признаков "сосредоточение сил" со стороны России.Россия неоднократно заявляла, что не собирается нападать на страны НАТО. Президент России Владимир Путин ранее назвал полным бредом заявления западных политиков о якобы желании России напасть на Европу. Он отметил, что агрессивно настроенные круги в Европе и дальше хотят использовать Украину как пушечное мясо, как инструмент борьбы с РФ.При этом Москва также указывала, что расширение военной инфраструктуры альянса вблизи российских границ вынуждает принимать дополнительные меры по обеспечению национальной безопасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Мы идем к миру": Симоньян о ходе СВО и целях РоссииЭксперт назвал способ избежать большой войны с ЕвропойВойна с Европой будет очень короткой – Лавров
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нато, марк рютте, россия, политика, новости, в мире, европейский союз (ес), конгресс сша
Угроза конфликта с Россией: генсек НАТО сделал неожиданное заявление
НАТО не считает реальной угрозу столкновения с Россией – Рютте
18:53 14.10.2026 (обновлено: 19:36 14.10.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. НАТО в настоящее время не видит непосредственной угрозы со стороны России для стран альянса. Об этом заявил генеральный секретарь организации Марк Рютте на совместной пресс-конференции с премьер-министром Эстонии.
"Мы не считаем, что Россия… рассматривает возможность нападения на одну из стран НАТО. И мы не видим непосредственной угрозы территории альянса", - цитирует Рютте РИА Новости.
При этом, по словам генсека, НАТО "готова отреагировать" в случае обнаружения признаков "сосредоточение сил" со стороны России.
Россия неоднократно заявляла, что не собирается нападать на страны НАТО. Президент России Владимир Путин ранее назвал полным бредом заявления западных политиков о якобы желании России напасть на Европу. Он отметил, что агрессивно настроенные круги в Европе и дальше хотят использовать Украину как пушечное мясо, как инструмент борьбы с РФ.
При этом Москва также указывала, что расширение военной инфраструктуры альянса вблизи российских границ вынуждает принимать дополнительные меры по обеспечению национальной безопасности.
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