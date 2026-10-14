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Удары по Украине: поражено судно с военным грузом и логистический центр - РИА Новости Крым, 14.10.2026
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Удары по Украине: поражено судно с военным грузом и логистический центр
Удары по Украине: поражено судно с военным грузом и логистический центр - РИА Новости Крым, 14.10.2026
Удары по Украине: поражено судно с военным грузом и логистический центр
Армия России поразила судно, доставлявшее в Одессу груз военного назначения для ВСУ, сообщило Минобороны России. РИА Новости Крым, 14.10.2026
2026-10-14T20:10
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министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
сухогруз
удары по украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. Армия России поразила судно, доставлявшее в Одессу груз военного назначения для ВСУ, сообщило Минобороны России.Также вооруженные силы России в результате удара поразили в населенном пункте Хмельницкий транспортно-логистический центр "Эпицентр", использовавшийся для обслуживания грузов в интересах ВСУ, добавили в Министерстве обороны РФ."В результате удара в н.п. Хмельницкий поражен транспортно-логистический центр "Эпицентр", использовавшийся для хранения и распределения грузов в интересах ВСУ", - говорится в сообщении.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), сухогруз, удары по украине, украина, новости сво
Удары по Украине: поражено судно с военным грузом и логистический центр

Поражено судно с военным грузом в Одессе и логистический центр в Хмельницком - Минобороны

20:10 14.10.2026 (обновлено: 20:19 14.10.2026)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. Армия России поразила судно, доставлявшее в Одессу груз военного назначения для ВСУ, сообщило Минобороны России.
"При переходе морем поражено морское судно типа "сухогруз", доставлявшее в порт "Одесса" грузы военного и двойного назначения", - говорится в сообщении ведомства.
Также вооруженные силы России в результате удара поразили в населенном пункте Хмельницкий транспортно-логистический центр "Эпицентр", использовавшийся для обслуживания грузов в интересах ВСУ, добавили в Министерстве обороны РФ.
"В результате удара в н.п. Хмельницкий поражен транспортно-логистический центр "Эпицентр", использовавшийся для хранения и распределения грузов в интересах ВСУ", - говорится в сообщении.
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Министерство обороны РФВСУ (Вооруженные силы Украины)СухогрузУдары по УкраинеУкраинаНовости СВО
 
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