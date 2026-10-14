https://crimea.ria.ru/20261014/udary-po-ukraine-porazheno-sudno-s-voennym-gruzom-i-logisticheskiy-tsentr-1160211650.html

Удары по Украине: поражено судно с военным грузом и логистический центр

Удары по Украине: поражено судно с военным грузом и логистический центр - РИА Новости Крым, 14.10.2026

Удары по Украине: поражено судно с военным грузом и логистический центр

Армия России поразила судно, доставлявшее в Одессу груз военного назначения для ВСУ, сообщило Минобороны России. РИА Новости Крым, 14.10.2026

2026-10-14T20:10

2026-10-14T20:10

2026-10-14T20:19

министерство обороны рф

всу (вооруженные силы украины)

сухогруз

удары по украине

украина

новости сво

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e7/0b/16/1132959449_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_944728d30ae522d18ae8212f7f59e3a0.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. Армия России поразила судно, доставлявшее в Одессу груз военного назначения для ВСУ, сообщило Минобороны России.Также вооруженные силы России в результате удара поразили в населенном пункте Хмельницкий транспортно-логистический центр "Эпицентр", использовавшийся для обслуживания грузов в интересах ВСУ, добавили в Министерстве обороны РФ."В результате удара в н.п. Хмельницкий поражен транспортно-логистический центр "Эпицентр", использовавшийся для хранения и распределения грузов в интересах ВСУ", - говорится в сообщении.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), сухогруз, удары по украине, украина, новости сво