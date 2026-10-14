https://crimea.ria.ru/20261014/udary-po-rossiyskim-npz-i-ukraina-bez-starlink-glavnoe-za-den-1160211098.html

Удары по российским НПЗ и Украина без Starlink: главное за день

Удары по российским НПЗ и Украина без Starlink: главное за день - РИА Новости Крым, 14.10.2026

Удары по российским НПЗ и Украина без Starlink: главное за день

Украина не демонстрирует движение к энергоперемирию, атаковав нефтеперерабатывающие заводы в Саратовской и Рязанской областях, заявил вице-премьер РФ Александр... РИА Новости Крым, 14.10.2026

2026-10-14T22:33

2026-10-14T22:33

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. Украина не демонстрирует движение к энергоперемирию, атаковав нефтеперерабатывающие заводы в Саратовской и Рязанской областях, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. США ограничили украинским боевикам работу терминалов спутниковой системы Starlink. В Крыму открыли автодорогу в объезд Алушты. Президент России Владимир Путин призвал развивать механизмы цифровой безопасности РФ с учетом новых киберугроз. В ведущих вузах РФ увеличат число бюджетных мест по востребованным направлениям. Армия России нанесла массированный удар по энергообъектам ВСУ и центрам данных на Украине. Правительство Москвы выделит 68 миллиардов рублей на поддержку Крыма. У берегов Новороссийска обнаружены выбросы нефтепродуктов. Словакия не будет участвовать в механизмах по предоставлению Киеву новых кредитов, заявил премьер-министр страны Роберт Фицо. Экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал соотечественников уезжать из городов на зиму.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Заявление Новака об ударах по НПЗЗампредседателя правительства России Александр Новак заявил, что киевский режим в среду атаковал нефтеперерабатывающие заводы в Саратовской и Рязанской областях.Это говорит о том, что украинская сторона не демонстрирует движение в сторону энергетического перемирия, подчеркнул виеце-премьер.Ограничение Starlink на УкраинеМинувшей ночью американцы ограничили украинским боевикам работу терминалов Starlink, заявил экс-советник министра обороны Украины Сергей Стерненко*. По его словам, вечером во вторник военные не получали сообщения о баллистической угрозе. Также начались частичные ограничения в работе StarlinkДля операторов связи было усилено ограничение по использованию Starlink, о чем сообщают сами военные. Скорость, после которой связь начинает исчезать, не превышает 60-70 км/ч. До этого связь начинала исчезать при скорости свыше 160 км/ч.Открытие обхода Алушты в КрымуВице-премьер РФ Марат Хуснуллин дал старт движению по дорожным объектам в четырех регионах страны, в том числе отрыл автодорогу в объезд Алушты в Крыму протяженностью 7,8 километра.Объездная дорога позволит вывести транзитный транспорт за пределы Алушты и сократить время в пути между Симферополем и Ялтой. Работа по строительству дорожных обходов населенных пунктов ведется по поручению президента Владимира Путина.По расчетным прогнозам, интенсивности в сутки по объезду будут проезжать 14,5 – 15 тысяч автомобилей в сутки.Поручения Путина по противодействию киберугрозамКиберугрозы в отношении российской экономики, логистики, транспорта и других сфер выходят на новый уровень. Для их нейтрализации необходимо развивать все составляющие отечественной системы цифровой безопасности, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании.Речь идет об оценке и анализе рисков, механизмах мониторинга зависимости от внешних платформ, а также инструментах оперативного реагирования на кибератаки.Также необходимо повышать координацию действий правоохранительных органов и спецслужб с операторами связи, финансовыми организациями, интернет-компаниями и другими структурами, подчеркнул Путин.Президент отметил, что Россия сегодня последовательно укрепляет свой суверенитет, причем во всех областях – от базовой продовольственной и энергетической безопасности до цифровой инфраструктуры.Новые бюджетные места в российских вузахВ ведущих вузах России увеличат число бюджетных мест по наиболее востребованным специальностям, сообщил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.По его словам, наиболее востребованными у современных абитуриентов являются направления в области информационных технологий. Министр также напомнил о сокращении количества вузовских олимпиад.Удары ВС России по объектам на УкраинеВооруженные силы России нанесли массированный удар по объектам коммуникационной и энергетической инфраструктуры в Киеве, а также центрам обработки данных (ЦОД) в Киевской и Харьковской областях.Так, в Киеве поражен центр обработки данных "АТМ Укрсиббанк", осуществлявший обмен интернет-трафиком в целях сбора разведывательных сведений о ВС РФ.Также в Киеве поражены теплоэлектроцентраль Дарницкая (ТЭЦ-4) и Киевская (ТЭЦ-5), обеспечивающие электроэнергией объекты военно-промышленного комплекса.В Киевской области нанесены удары по ТЭЦ-6 и Трипольской тепловой электростанции. В Харькове и Харьковской области нанесены удары по Харьковской ТЭЦ-5 и тепловой электростанции Змиевская.Поддержка Крыма от правительства МосквыПрограмма торгово-экономического, научно-технического и культурного сотрудничества между Крымом и Москвой продлена до 2028 года. Финансирование программы в 2020-2028 годах составляет около 67,9 миллиарда рублей.Запланированы к реализации новые мероприятия по строительству сетей газоснабжения, новые объекты благоустройства общественных и дворовых территорий, продолжится модернизация учреждений здравоохранения и обновление парка автомобильной техникиВыбросы нефтепродуктов у берегов НовороссийскаУ берегов Новороссийска найдены выбросы нефтепродуктов, сообщили в оперштабе региона.Выбросы не имеют отношения к пострадавшему после атаки ВСУ в Черном море танкеру Aframax Rio.Взяты пробы на анализ, состав и происхождение нефтепродуктов уточняются.Заявление Фицо о поддержке УкраиныСловакия не будет участвовать в новом кредите, который в Европейском союзе планируют предоставить Украине, заявил словацкий премьер Роберт Фицо.По его словам, новые кредиты Украине – "это подарки", и Киев "никогда ничего не вернет из этих денег".Призыв Кулебы к украинцамБывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал жителей страны запасаться дровами к зиме и уезжать из городов.Тех, кто не сможет покинуть города, он призвал координироваться с друзьями и соседями, чтобы распределить обязанности во время выживания в холодное время года.*Внесен в список террористов и экстремистов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. 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https://crimea.ria.ru/20261014/klichko-obvinil-zelenskogo-v-otsutstvii-pvo-nad-kievom-1160200592.html

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