Рейтинг@Mail.ru
Удары по Киеву и области - поражены энергетика и объекты связи - РИА Новости Крым, 14.10.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20261014/udary-po-kievu-i-oblasti---porazhena-energetika-i-obektam-svyazi-1160188164.html
Удары по Киеву и области - поражены энергетика и объекты связи
Удары по Киеву и области - поражены энергетика и объекты связи - РИА Новости Крым, 14.10.2026
Удары по Киеву и области - поражены энергетика и объекты связи
ВС РФ в ходе массированного удара поразили объекты коммуникационной и энергетической инфраструктуры в Киеве, Киевской и Харьковской областях. Об этом с в среду... РИА Новости Крым, 14.10.2026
2026-10-14T08:12
2026-10-14T08:17
удары по украине
киев
киевская область
новости сво
вооруженные силы россии
энергосистема украины
новости
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/02/0f/1153222125_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_70317080fbe2ce70b433b2c6d66100c3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости Крым. ВС РФ в ходе массированного удара поразили объекты коммуникационной и энергетической инфраструктуры в Киеве, Киевской и Харьковской областях. Об этом с в среду сообщили в Минобороны России.Уточняется, что в результате удара поражены объекты коммуникационной и энергетической инфраструктуры, используемые в интересах военно-промышленного комплекса в Киеве, Киевской и Харьковской областях.Во вторник днем российские военные поразили в Киевской области логистический склад с дронами, а также сухогруз, доставлявший грузы военного назначения в порт Николаев.4 октября в Минобороны РФ заявили, что Вооруженные силы России усилят удары по военным объектам на Украине и связанной с ними инфраструктуре после заявления Владимира Зеленского о намерении ужесточить удары по нефтеперерабатывающим заводам РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские бойцы создали воздушный барьер от дронов ВСУ на ЗапорожьеУдары по Украине сегодня: под Николаевом разбит логистический центрВ Черном море поражено судно с военным грузом для ВСУ
киев
киевская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/02/0f/1153222125_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_2a272a63fad43da4f5f32689b5077af9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
удары по украине, киев, киевская область, новости сво, вооруженные силы россии, энергосистема украины, новости
Удары по Киеву и области - поражены энергетика и объекты связи

В Киеве и области поражены объекты энергетики и связи - Минобороны РФ

08:12 14.10.2026 (обновлено: 08:17 14.10.2026)
 
© Пожарная служба УкраиныУдары по Украине
Удары по Украине
© Пожарная служба Украины
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости Крым. ВС РФ в ходе массированного удара поразили объекты коммуникационной и энергетической инфраструктуры в Киеве, Киевской и Харьковской областях. Об этом с в среду сообщили в Минобороны России.
"Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием наземного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами большой дальности", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в результате удара поражены объекты коммуникационной и энергетической инфраструктуры, используемые в интересах военно-промышленного комплекса в Киеве, Киевской и Харьковской областях.
Во вторник днем российские военные поразили в Киевской области логистический склад с дронами, а также сухогруз, доставлявший грузы военного назначения в порт Николаев.
4 октября в Минобороны РФ заявили, что Вооруженные силы России усилят удары по военным объектам на Украине и связанной с ними инфраструктуре после заявления Владимира Зеленского о намерении ужесточить удары по нефтеперерабатывающим заводам РФ.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Российские бойцы создали воздушный барьер от дронов ВСУ на Запорожье
Удары по Украине сегодня: под Николаевом разбит логистический центр
В Черном море поражено судно с военным грузом для ВСУ
 
Удары по УкраинеКиевКиевская областьНовости СВОВооруженные силы РоссииЭнергосистема УкраиныНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:27В школах новых регионов России открыли "Дорожные классы"
16:08Крымский мосту сейчас - растет очередь с двух сторон
15:54Пашинян назвал условия мира с Азербайджаном
15:44Житель Севастополя объявлен в розыск за убийство матери
15:35Киберугрозы для экономики и логистики РФ выходят на новый уровень – Путин
15:22Парижский Лувр оказался на грани закрытия
15:07Армия РФ улучает положение в зоне СВО – Киев потерял еще 1265 боевиков
14:57ВСУ ударили по мирным жителям в ЛНР – один человек погиб и 12 ранены
14:41У берегов Новороссийска обнаружены выбросы нефтепродуктов
14:34Кличко обвинил Зеленского в отсутствии ПВО над Киевом
14:26Остановить ВПК: зачем армия России бьет по энергетике Украины
14:14Почти 1,5 тысячи украинских беспилотников сбила ПВО за сутки
14:05Сторожевые собаки напали на 12-летнего мальчика на Кубани
13:52В Крыму открыли автодорогу в объезд Алушты
13:44Пара из Крыма победила в конкурсе "Семья года"
13:32На Крым движется шторм: в готовность приведена аэромобильная группировка
13:25Верховный суд признал "баталхаджинцев"* террористической организацией
13:13В ведущих вузах России увеличат число бюджетных мест – Фальков
13:03Сильный ветер и дождь с грозой накроют Севастополь
12:45Кому положена прибавка к пенсии в ноябре
Лента новостейМолния