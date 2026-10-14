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Удары по Киеву и области - поражены энергетика и объекты связи
Удары по Киеву и области - поражены энергетика и объекты связи - РИА Новости Крым, 14.10.2026
Удары по Киеву и области - поражены энергетика и объекты связи
ВС РФ в ходе массированного удара поразили объекты коммуникационной и энергетической инфраструктуры в Киеве, Киевской и Харьковской областях. Об этом с в среду... РИА Новости Крым, 14.10.2026
2026-10-14T08:12
2026-10-14T08:12
2026-10-14T08:17
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости Крым. ВС РФ в ходе массированного удара поразили объекты коммуникационной и энергетической инфраструктуры в Киеве, Киевской и Харьковской областях. Об этом с в среду сообщили в Минобороны России.Уточняется, что в результате удара поражены объекты коммуникационной и энергетической инфраструктуры, используемые в интересах военно-промышленного комплекса в Киеве, Киевской и Харьковской областях.Во вторник днем российские военные поразили в Киевской области логистический склад с дронами, а также сухогруз, доставлявший грузы военного назначения в порт Николаев.4 октября в Минобороны РФ заявили, что Вооруженные силы России усилят удары по военным объектам на Украине и связанной с ними инфраструктуре после заявления Владимира Зеленского о намерении ужесточить удары по нефтеперерабатывающим заводам РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские бойцы создали воздушный барьер от дронов ВСУ на ЗапорожьеУдары по Украине сегодня: под Николаевом разбит логистический центрВ Черном море поражено судно с военным грузом для ВСУ
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Удары по Киеву и области - поражены энергетика и объекты связи
В Киеве и области поражены объекты энергетики и связи - Минобороны РФ
08:12 14.10.2026 (обновлено: 08:17 14.10.2026)