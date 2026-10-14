https://crimea.ria.ru/20261014/udary-po-kievu-i-oblasti---porazhena-energetika-i-obektam-svyazi-1160188164.html

Удары по Киеву и области - поражены энергетика и объекты связи

Удары по Киеву и области - поражены энергетика и объекты связи - РИА Новости Крым, 14.10.2026

Удары по Киеву и области - поражены энергетика и объекты связи

ВС РФ в ходе массированного удара поразили объекты коммуникационной и энергетической инфраструктуры в Киеве, Киевской и Харьковской областях. Об этом с в среду... РИА Новости Крым, 14.10.2026

2026-10-14T08:12

2026-10-14T08:12

2026-10-14T08:17

удары по украине

киев

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энергосистема украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости Крым. ВС РФ в ходе массированного удара поразили объекты коммуникационной и энергетической инфраструктуры в Киеве, Киевской и Харьковской областях. Об этом с в среду сообщили в Минобороны России.Уточняется, что в результате удара поражены объекты коммуникационной и энергетической инфраструктуры, используемые в интересах военно-промышленного комплекса в Киеве, Киевской и Харьковской областях.Во вторник днем российские военные поразили в Киевской области логистический склад с дронами, а также сухогруз, доставлявший грузы военного назначения в порт Николаев.4 октября в Минобороны РФ заявили, что Вооруженные силы России усилят удары по военным объектам на Украине и связанной с ними инфраструктуре после заявления Владимира Зеленского о намерении ужесточить удары по нефтеперерабатывающим заводам РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские бойцы создали воздушный барьер от дронов ВСУ на ЗапорожьеУдары по Украине сегодня: под Николаевом разбит логистический центрВ Черном море поражено судно с военным грузом для ВСУ

киев

киевская область

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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