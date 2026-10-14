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У берегов Новороссийска обнаружены выбросы нефтепродуктов - РИА Новости Крым, 14.10.2026
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У берегов Новороссийска обнаружены выбросы нефтепродуктов
У берегов Новороссийска обнаружены выбросы нефтепродуктов - РИА Новости Крым, 14.10.2026
У берегов Новороссийска обнаружены выбросы нефтепродуктов
У берегов Новороссийска найдены выбросы нефтепродуктов, однако они не имеют отношения к пострадавшему после атаки ВСУ в Черном море танкеру Aframax Rio,... РИА Новости Крым, 14.10.2026
2026-10-14T14:41
2026-10-14T14:41
краснодарский край
новости
новороссийск
разлив нефтепродуктов
разлив нефтепродуктов в черном море
экология
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости Крым. У берегов Новороссийска найдены выбросы нефтепродуктов, однако они не имеют отношения к пострадавшему после атаки ВСУ в Черном море танкеру Aframax Rio, сообщили в Оперативном штабе Краснодарского края.6 октября в акватории Черного моря произошло возгорание танкера Aframax Rio с нефтью. По данным Минтранса России, судно, которое следовало под флагом Либерии, было атаковано безэкипажными катерами. Все 23 члена экипажа – граждане Индии – спасены, пострадавших нет. Открытое горение на танкере ликвидировано. 13 октября сообщалось, что разлива нефтепродуктов в Черном море у берегов Краснодарского края не зафиксировано.Взяты пробы на анализ, состав и происхождение нефтепродуктов уточняются, добавили в оперштабе.К уборке береговой линии привлечены 42 человека. Это сотрудники "Кубань-СПАС", Новороссийской муниципальной службы спасения. Задействовано 11 единиц техники.Накануне губернатором Кубани Вениамином Кондратьевым было подписано распоряжение о введении режима повышенной готовности в Геленджике и Новороссийске для предупреждения чрезвычайной ситуации, источником которой может стать разлив нефтепродуктов после атак безэкипажных катеров на морские суда в акватории Черного моря. Ведется непрерывный мониторинг экологической обстановки в муниципалитетах. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ученые оценили состояние экологии дна моря возле Геленджика и АнапыЧистота морской воды и песка в Крыму: что показали пробыЧС из-за крушения танкеров: в Крыму продолжают мониторить пляжи
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краснодарский край, новости, новороссийск, разлив нефтепродуктов, разлив нефтепродуктов в черном море, экология
У берегов Новороссийска обнаружены выбросы нефтепродуктов

У берегов Новороссийска обнаружены выбросы нефтепродуктов - оперштаб

14:41 14.10.2026
 
© Администрация НовороссийскаНовороссийск
Новороссийск
© Администрация Новороссийска
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости Крым. У берегов Новороссийска найдены выбросы нефтепродуктов, однако они не имеют отношения к пострадавшему после атаки ВСУ в Черном море танкеру Aframax Rio, сообщили в Оперативном штабе Краснодарского края.
6 октября в акватории Черного моря произошло возгорание танкера Aframax Rio с нефтью. По данным Минтранса России, судно, которое следовало под флагом Либерии, было атаковано безэкипажными катерами. Все 23 члена экипажа граждане Индии спасены, пострадавших нет. Открытое горение на танкере ликвидировано. 13 октября сообщалось, что разлива нефтепродуктов в Черном море у берегов Краснодарского края не зафиксировано.
"По данным регионального Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, выбросы, зафиксированные в ходе мониторинга береговой линии в Новороссийске, не являются нефтепродуктами, перевозимыми танкером, пострадавшим в октябре", - говорится в сообщении.
Взяты пробы на анализ, состав и происхождение нефтепродуктов уточняются, добавили в оперштабе.
К уборке береговой линии привлечены 42 человека. Это сотрудники "Кубань-СПАС", Новороссийской муниципальной службы спасения. Задействовано 11 единиц техники.
Накануне губернатором Кубани Вениамином Кондратьевым было подписано распоряжение о введении режима повышенной готовности в Геленджике и Новороссийске для предупреждения чрезвычайной ситуации, источником которой может стать разлив нефтепродуктов после атак безэкипажных катеров на морские суда в акватории Черного моря. Ведется непрерывный мониторинг экологической обстановки в муниципалитетах.
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Краснодарский крайНовостиНовороссийскРазлив нефтепродуктовРазлив нефтепродуктов в Черном мореЭкология
 
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