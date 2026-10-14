https://crimea.ria.ru/20261014/u-beregov-novorossiyska-obnaruzheny-vybrosy-nefteproduktov-1160201455.html

У берегов Новороссийска обнаружены выбросы нефтепродуктов

У берегов Новороссийска обнаружены выбросы нефтепродуктов - РИА Новости Крым, 14.10.2026

У берегов Новороссийска обнаружены выбросы нефтепродуктов

У берегов Новороссийска найдены выбросы нефтепродуктов, однако они не имеют отношения к пострадавшему после атаки ВСУ в Черном море танкеру Aframax Rio,... РИА Новости Крым, 14.10.2026

2026-10-14T14:41

2026-10-14T14:41

2026-10-14T14:41

краснодарский край

новости

новороссийск

разлив нефтепродуктов

разлив нефтепродуктов в черном море

экология

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости Крым. У берегов Новороссийска найдены выбросы нефтепродуктов, однако они не имеют отношения к пострадавшему после атаки ВСУ в Черном море танкеру Aframax Rio, сообщили в Оперативном штабе Краснодарского края.6 октября в акватории Черного моря произошло возгорание танкера Aframax Rio с нефтью. По данным Минтранса России, судно, которое следовало под флагом Либерии, было атаковано безэкипажными катерами. Все 23 члена экипажа – граждане Индии – спасены, пострадавших нет. Открытое горение на танкере ликвидировано. 13 октября сообщалось, что разлива нефтепродуктов в Черном море у берегов Краснодарского края не зафиксировано.Взяты пробы на анализ, состав и происхождение нефтепродуктов уточняются, добавили в оперштабе.К уборке береговой линии привлечены 42 человека. Это сотрудники "Кубань-СПАС", Новороссийской муниципальной службы спасения. Задействовано 11 единиц техники.Накануне губернатором Кубани Вениамином Кондратьевым было подписано распоряжение о введении режима повышенной готовности в Геленджике и Новороссийске для предупреждения чрезвычайной ситуации, источником которой может стать разлив нефтепродуктов после атак безэкипажных катеров на морские суда в акватории Черного моря. Ведется непрерывный мониторинг экологической обстановки в муниципалитетах. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ученые оценили состояние экологии дна моря возле Геленджика и АнапыЧистота морской воды и песка в Крыму: что показали пробыЧС из-за крушения танкеров: в Крыму продолжают мониторить пляжи

краснодарский край

новороссийск

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

краснодарский край, новости, новороссийск, разлив нефтепродуктов, разлив нефтепродуктов в черном море, экология