У берегов Новороссийска обнаружены выбросы нефтепродуктов
У берегов Новороссийска обнаружены выбросы нефтепродуктов - оперштаб
© Администрация НовороссийскаНовороссийск
© Администрация Новороссийска
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости Крым. У берегов Новороссийска найдены выбросы нефтепродуктов, однако они не имеют отношения к пострадавшему после атаки ВСУ в Черном море танкеру Aframax Rio, сообщили в Оперативном штабе Краснодарского края.
6 октября в акватории Черного моря произошло возгорание танкера Aframax Rio с нефтью. По данным Минтранса России, судно, которое следовало под флагом Либерии, было атаковано безэкипажными катерами. Все 23 члена экипажа – граждане Индии – спасены, пострадавших нет. Открытое горение на танкере ликвидировано. 13 октября сообщалось, что разлива нефтепродуктов в Черном море у берегов Краснодарского края не зафиксировано.
"По данным регионального Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, выбросы, зафиксированные в ходе мониторинга береговой линии в Новороссийске, не являются нефтепродуктами, перевозимыми танкером, пострадавшим в октябре", - говорится в сообщении.
Взяты пробы на анализ, состав и происхождение нефтепродуктов уточняются, добавили в оперштабе.
К уборке береговой линии привлечены 42 человека. Это сотрудники "Кубань-СПАС", Новороссийской муниципальной службы спасения. Задействовано 11 единиц техники.
Накануне губернатором Кубани Вениамином Кондратьевым было подписано распоряжение о введении режима повышенной готовности в Геленджике и Новороссийске для предупреждения чрезвычайной ситуации, источником которой может стать разлив нефтепродуктов после атак безэкипажных катеров на морские суда в акватории Черного моря. Ведется непрерывный мониторинг экологической обстановки в муниципалитетах.
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