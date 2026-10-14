https://crimea.ria.ru/20261014/tri-tysyachi-migratsionnykh-narusheniy-nashli-na-kubani-za-10-dney-1160208486.html

Три тысячи миграционных нарушений нашли на Кубани за 10 дней

Три тысячи миграционных нарушений нашли на Кубани за 10 дней - РИА Новости Крым, 14.10.2026

Три тысячи миграционных нарушений нашли на Кубани за 10 дней

Почти 2,9 тыс. нарушений в сфере миграционного законодательства зафиксировали а 10 дней на Кубани. Об итогах операции "Нелегал-2026" проинформировали в... РИА Новости Крым, 14.10.2026

2026-10-14T17:48

2026-10-14T17:48

2026-10-14T17:48

миграционная политика

трудовые мигранты

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мигранты

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Почти 2,9 тыс. нарушений в сфере миграционного законодательства зафиксировали а 10 дней на Кубани. Об итогах операции "Нелегал-2026" проинформировали в пресс-службе полиции Краснодарского края.По итогам рейдов 309 иностранцев выдворены из России, принято более тысячи решений о запрете въезда в страну, а более 700 иностранцев оказались включены в реестр контролируемых лиц. Кроме того правоохранители установили 11 фактов предоставления ложных сведений при миграционном учете и 41 случай уклонения от исполнения решений об административном выдворении."Более 1220 иностранцев привлечены к административной ответственности за нарушение правил въезда и пребывания в России. На 500 человек, работавших без разрешительных документов, составлены протоколы. Пресечены более 580 фактов незаконного привлечения иностранцев к работе. По материалам проверок возбуждено 28 уголовных дел", – привели итоги операции в полиции.Крымские полицейские при поддержке Росгвардии ранее провели рейд по выявлению нелегальных мигрантов в Сакском районе республики. По его итогам пресечено 17 правонарушений, за пределы России выдворены четверо иностранцев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Из России депортировали около 100 тысяч мигрантовВ России мигранты будут платить налог за неработающих членов семьиРоссийского гражданства принудительно лишили более 1000 человек за семь месяцев

кубань

краснодарский край

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

миграционная политика, трудовые мигранты, нелегальные мигранты, мигранты, кубань, краснодарский край, новости