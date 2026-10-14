Рейтинг@Mail.ru
Три тысячи миграционных нарушений нашли на Кубани за 10 дней - РИА Новости Крым, 14.10.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20261014/tri-tysyachi-migratsionnykh-narusheniy-nashli-na-kubani-za-10-dney-1160208486.html
Три тысячи миграционных нарушений нашли на Кубани за 10 дней
Три тысячи миграционных нарушений нашли на Кубани за 10 дней - РИА Новости Крым, 14.10.2026
Три тысячи миграционных нарушений нашли на Кубани за 10 дней
Почти 2,9 тыс. нарушений в сфере миграционного законодательства зафиксировали а 10 дней на Кубани. Об итогах операции "Нелегал-2026" проинформировали в... РИА Новости Крым, 14.10.2026
2026-10-14T17:48
2026-10-14T17:48
миграционная политика
трудовые мигранты
нелегальные мигранты
мигранты
кубань
краснодарский край
новости
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0a/0e/1160208374_20:0:1046:577_1920x0_80_0_0_a31fbfa7ede3906d46acdb8276a418e1.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Почти 2,9 тыс. нарушений в сфере миграционного законодательства зафиксировали а 10 дней на Кубани. Об итогах операции "Нелегал-2026" проинформировали в пресс-службе полиции Краснодарского края.По итогам рейдов 309 иностранцев выдворены из России, принято более тысячи решений о запрете въезда в страну, а более 700 иностранцев оказались включены в реестр контролируемых лиц. Кроме того правоохранители установили 11 фактов предоставления ложных сведений при миграционном учете и 41 случай уклонения от исполнения решений об административном выдворении."Более 1220 иностранцев привлечены к административной ответственности за нарушение правил въезда и пребывания в России. На 500 человек, работавших без разрешительных документов, составлены протоколы. Пресечены более 580 фактов незаконного привлечения иностранцев к работе. По материалам проверок возбуждено 28 уголовных дел", – привели итоги операции в полиции.Крымские полицейские при поддержке Росгвардии ранее провели рейд по выявлению нелегальных мигрантов в Сакском районе республики. По его итогам пресечено 17 правонарушений, за пределы России выдворены четверо иностранцев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Из России депортировали около 100 тысяч мигрантовВ России мигранты будут платить налог за неработающих членов семьиРоссийского гражданства принудительно лишили более 1000 человек за семь месяцев
кубань
краснодарский край
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0a/0e/1160208374_148:0:917:577_1920x0_80_0_0_315fdc56a64b50d618c7eb7855738af1.png
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
миграционная политика, трудовые мигранты, нелегальные мигранты, мигранты, кубань, краснодарский край, новости
Три тысячи миграционных нарушений нашли на Кубани за 10 дней

Почти три тысячи миграционных нарушений зафиксировали на Кубани за 10 дней

17:48 14.10.2026
 
© Скриншот видеоТри тысячи миграционных нарушений нашли на Кубани за 10 дней
Три тысячи миграционных нарушений нашли на Кубани за 10 дней
© Скриншот видео
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Почти 2,9 тыс. нарушений в сфере миграционного законодательства зафиксировали а 10 дней на Кубани. Об итогах операции "Нелегал-2026" проинформировали в пресс-службе полиции Краснодарского края.
"В течение 10 дней сотрудники краевого главка МВД и территориальных органов при силовой поддержке Росгвардии проводили рейды в гостиницах, общежитиях, на стройках, рынках и других объектах. По итогам второго этапа операции выявлено 2875 нарушений миграционного законодательства", – сказано в сообщении.
По итогам рейдов 309 иностранцев выдворены из России, принято более тысячи решений о запрете въезда в страну, а более 700 иностранцев оказались включены в реестр контролируемых лиц. Кроме того правоохранители установили 11 фактов предоставления ложных сведений при миграционном учете и 41 случай уклонения от исполнения решений об административном выдворении.
"Более 1220 иностранцев привлечены к административной ответственности за нарушение правил въезда и пребывания в России. На 500 человек, работавших без разрешительных документов, составлены протоколы. Пресечены более 580 фактов незаконного привлечения иностранцев к работе. По материалам проверок возбуждено 28 уголовных дел", – привели итоги операции в полиции.
Крымские полицейские при поддержке Росгвардии ранее провели рейд по выявлению нелегальных мигрантов в Сакском районе республики. По его итогам пресечено 17 правонарушений, за пределы России выдворены четверо иностранцев.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Из России депортировали около 100 тысяч мигрантов
В России мигранты будут платить налог за неработающих членов семьи
Российского гражданства принудительно лишили более 1000 человек за семь месяцев
 
Миграционная политикаТрудовые мигрантыНелегальные мигрантыМигрантыКубаньКраснодарский крайНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Удар стихии: погода в Крыму в четверг
00:00Какой сегодня праздник: 15 октября
22:33Удары по российским НПЗ и Украина без Starlink: главное за день
21:45Как в Крыму решают проблему нехватки водителей
21:31Клиника высокого уровня - 118 лет исполняется роддому №1 в Симферополе
21:21Число самозанятых в Крыму превысило 208 тысяч человек
20:57"Занял неверную сторону": Зеленский обвинил Трампа в предательстве
20:47Ущерб на 40 миллионов: как крымчан обманывают при покупке авто и запчастей
20:33В Севастополе еще 7 территорий стали заповедными с 2014 года
20:10Удары по Украине: поражено судно с военным грузом и логистический центр
19:55Часть Евпатории 15 октября останется без воды – адреса
19:37Постоянную экспозицию в музее "Херсонеса Таврического" отроют до конца года
19:25В России сократят часы внеурочных занятий для старшеклассников
19:10Стали известны сроки завершения реконструкции трассы "Дон"
18:53Угроза конфликта с Россией: генсек НАТО сделал неожиданное заявление
18:40Белоусов проверил объекты Минобороны России в Киргизии
18:31Парламент Саксонии проголосовал за отмену санкций против России
18:22В Турции в ДТП попал автобус - пострадали шестеро россиян
18:15Словакия не будет участвовать в кредитах Киеву – Фицо
18:05Сможет ли Европа заменить Украине систему Starlink
Лента новостейМолния