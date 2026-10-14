https://crimea.ria.ru/20261014/tri-tysyachi-migratsionnykh-narusheniy-nashli-na-kubani-za-10-dney-1160208486.html
Три тысячи миграционных нарушений нашли на Кубани за 10 дней
Три тысячи миграционных нарушений нашли на Кубани за 10 дней - РИА Новости Крым, 14.10.2026
Три тысячи миграционных нарушений нашли на Кубани за 10 дней
Почти 2,9 тыс. нарушений в сфере миграционного законодательства зафиксировали а 10 дней на Кубани. Об итогах операции "Нелегал-2026" проинформировали в... РИА Новости Крым, 14.10.2026
2026-10-14T17:48
2026-10-14T17:48
2026-10-14T17:48
миграционная политика
трудовые мигранты
нелегальные мигранты
мигранты
кубань
краснодарский край
новости
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0a/0e/1160208374_20:0:1046:577_1920x0_80_0_0_a31fbfa7ede3906d46acdb8276a418e1.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Почти 2,9 тыс. нарушений в сфере миграционного законодательства зафиксировали а 10 дней на Кубани. Об итогах операции "Нелегал-2026" проинформировали в пресс-службе полиции Краснодарского края.По итогам рейдов 309 иностранцев выдворены из России, принято более тысячи решений о запрете въезда в страну, а более 700 иностранцев оказались включены в реестр контролируемых лиц. Кроме того правоохранители установили 11 фактов предоставления ложных сведений при миграционном учете и 41 случай уклонения от исполнения решений об административном выдворении."Более 1220 иностранцев привлечены к административной ответственности за нарушение правил въезда и пребывания в России. На 500 человек, работавших без разрешительных документов, составлены протоколы. Пресечены более 580 фактов незаконного привлечения иностранцев к работе. По материалам проверок возбуждено 28 уголовных дел", – привели итоги операции в полиции.Крымские полицейские при поддержке Росгвардии ранее провели рейд по выявлению нелегальных мигрантов в Сакском районе республики. По его итогам пресечено 17 правонарушений, за пределы России выдворены четверо иностранцев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Из России депортировали около 100 тысяч мигрантовВ России мигранты будут платить налог за неработающих членов семьиРоссийского гражданства принудительно лишили более 1000 человек за семь месяцев
кубань
краснодарский край
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0a/0e/1160208374_148:0:917:577_1920x0_80_0_0_315fdc56a64b50d618c7eb7855738af1.png
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
миграционная политика, трудовые мигранты, нелегальные мигранты, мигранты, кубань, краснодарский край, новости
Три тысячи миграционных нарушений нашли на Кубани за 10 дней
Почти три тысячи миграционных нарушений зафиксировали на Кубани за 10 дней
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Почти 2,9 тыс. нарушений в сфере миграционного законодательства зафиксировали а 10 дней на Кубани. Об итогах операции "Нелегал-2026" проинформировали в пресс-службе полиции Краснодарского края.
"В течение 10 дней сотрудники краевого главка МВД и территориальных органов при силовой поддержке Росгвардии проводили рейды в гостиницах, общежитиях, на стройках, рынках и других объектах. По итогам второго этапа операции выявлено 2875 нарушений миграционного законодательства", – сказано в сообщении.
По итогам рейдов 309 иностранцев выдворены из России, принято более тысячи решений о запрете въезда в страну, а более 700 иностранцев оказались включены в реестр контролируемых лиц. Кроме того правоохранители установили 11 фактов предоставления ложных сведений при миграционном учете и 41 случай уклонения от исполнения решений об административном выдворении.
"Более 1220 иностранцев привлечены к административной ответственности за нарушение правил въезда и пребывания в России. На 500 человек, работавших без разрешительных документов, составлены протоколы. Пресечены более 580 фактов незаконного привлечения иностранцев к работе. По материалам проверок возбуждено 28 уголовных дел", – привели итоги операции в полиции.
Крымские полицейские при поддержке Росгвардии ранее провели рейд по выявлению нелегальных мигрантов в Сакском районе республики. По его итогам пресечено 17 правонарушений
, за пределы России выдворены четверо иностранцев.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: