Тепло и дожди: погода в Крыму в среду

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости Крым . В среду атмосферный фронтальный раздел принесет в Крым облачную погоду и дожди. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ночью и утром в отдельных пунктах вероятен туман. Ветер северный, северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +10…15, днем +18…22", - уточнили синоптики.

Дожди ожидаются и на побережье. В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью температура воздуха составит +13...15, днем потеплеет до +21, но будет дождливо.