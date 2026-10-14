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Тепло и дожди: погода в Крыму в среду
Тепло и дожди: погода в Крыму в среду - РИА Новости Крым, 14.10.2026
Тепло и дожди: погода в Крыму в среду
В среду атмосферный фронтальный раздел принесет в Крым облачную погоду и дожди. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 14.10.2026
2026-10-14T00:01
2026-10-14T00:01
2026-10-14T00:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости Крым. В среду атмосферный фронтальный раздел принесет в Крым облачную погоду и дожди. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер северо-западный, северный ночью 2-7 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +11...13, днем +20...22.В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью, утром небольшой дождь, туман, днем без существенных осадков. Ветер ночью юго-восточный, днем северный 5-10 м/с, вечером 14.10 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +14...16, днем +18...20 градусов.Дожди ожидаются и на побережье. В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью температура воздуха составит +13...15, днем потеплеет до +21, но будет дождливо.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Тепло и дожди: погода в Крыму в среду
Погода в Крыму в среду
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости Крым. В среду атмосферный фронтальный раздел принесет в Крым облачную погоду и дожди. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ночью и утром в отдельных пунктах вероятен туман. Ветер северный, северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +10…15, днем +18…22", - уточнили синоптики.
В Симферополе облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер северо-западный, северный ночью 2-7 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +11...13, днем +20...22.
В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью, утром небольшой дождь, туман, днем без существенных осадков. Ветер ночью юго-восточный, днем северный 5-10 м/с, вечером 14.10 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +14...16, днем +18...20 градусов.
Дожди ожидаются и на побережье. В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью температура воздуха составит +13...15, днем потеплеет до +21, но будет дождливо.
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