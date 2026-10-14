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Тепло и дожди: погода в Крыму в среду - РИА Новости Крым, 14.10.2026
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Тепло и дожди: погода в Крыму в среду
Тепло и дожди: погода в Крыму в среду - РИА Новости Крым, 14.10.2026
Тепло и дожди: погода в Крыму в среду
В среду атмосферный фронтальный раздел принесет в Крым облачную погоду и дожди. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 14.10.2026
2026-10-14T00:01
2026-10-14T00:01
погода
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ялта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости Крым. В среду атмосферный фронтальный раздел принесет в Крым облачную погоду и дожди. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер северо-западный, северный ночью 2-7 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +11...13, днем +20...22.В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью, утром небольшой дождь, туман, днем без существенных осадков. Ветер ночью юго-восточный, днем северный 5-10 м/с, вечером 14.10 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +14...16, днем +18...20 градусов.Дожди ожидаются и на побережье. В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью температура воздуха составит +13...15, днем потеплеет до +21, но будет дождливо.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20261013/v-krymu-vveden-rezhim-povyshennoy-gotovnosti-iz-za-nepogody-1160172614.html
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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Тепло и дожди: погода в Крыму в среду

Погода в Крыму в среду

00:01 14.10.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости Крым. В среду атмосферный фронтальный раздел принесет в Крым облачную погоду и дожди. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ночью и утром в отдельных пунктах вероятен туман. Ветер северный, северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +10…15, днем +18…22", - уточнили синоптики.
В Симферополе облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер северо-западный, северный ночью 2-7 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +11...13, днем +20...22.
В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью, утром небольшой дождь, туман, днем без существенных осадков. Ветер ночью юго-восточный, днем северный 5-10 м/с, вечером 14.10 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +14...16, днем +18...20 градусов.
Дожди ожидаются и на побережье. В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью температура воздуха составит +13...15, днем потеплеет до +21, но будет дождливо.
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Грозовой фронт - РИА Новости, 1920, 13.10.2026
Вчера, 14:31
В Крыму введен режим повышенной готовности из-за непогоды
 
ПогодаПогода в КрымуКрымНовости КрымаКрымский гидрометцентрСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосия
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Тепло и дожди: погода в Крыму в среду
00:00Какой сегодня праздник: 14 октября
23:30Семья Сидоровых из Севастополя победила на всероссийском конкурсе "Семья года"
22:33Массированная атака на Москву и Киев без разведданных США – главное
22:05Хохотуньи, пеганки и лесной конек – находки ученых в Опукском заповеднике Крыма
21:45Российские бойцы создали воздушный барьер от дронов ВСУ на Запорожье
21:37Режим повышенной готовности введен в Геленджике и Новороссийске
21:33В Севастополе 37 улиц останутся без света из-за ремонта
21:22Севастополь стал одним из лучших городов для семьи в России
21:12Как в Крыму избавляют многоквартирные дома от мышей и тараканов
20:55Где в Севастополе купить бензин по 100 рублей в среду
20:4870 беспилотников ВСУ сбили над территорией России за 12 часов
20:46Хотел поехать на свидание: в Крыму подросток угнал авто у родителей
20:32Симферополец пытался убить знакомого из ревности похожим на саблю предметом
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19:55Константинов заявил о прорыве в сфере образования в Крыму
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19:26Эксперт назвал причину массированных атак ВСУ на Москву
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