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Сторожевые собаки напали на 12-летнего мальчика на Кубани - РИА Новости Крым, 14.10.2026
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Сторожевые собаки напали на 12-летнего мальчика на Кубани
Сторожевые собаки напали на 12-летнего мальчика на Кубани - РИА Новости Крым, 14.10.2026
Сторожевые собаки напали на 12-летнего мальчика на Кубани
Следственное управление СК России по Краснодарскому краю возбудило уголовное дело после нападения сторожевых собак на 12-летнего ребенка в Курганинске, сообщили РИА Новости Крым, 14.10.2026
2026-10-14T14:05
2026-10-14T14:05
краснодарский край
ск рф (следственный комитет российской федерации)
новости
происшествия
собаки
дети
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости Крым. Следственное управление СК России по Краснодарскому краю возбудило уголовное дело после нападения сторожевых собак на 12-летнего ребенка в Курганинске, сообщили в ведомстве.ЧП произошло 10 октября. Собаки напали на подростка, который приехал на рыбалку. С травмами головы и конечностей ребенок госпитализирован. По данным следствия, дело возбуждено в отношении женщины, которая оказывала услуги по рыбалке и допустила свободный выгул четырех собак.Проводятся следственные действия.Ранее две собаки породы американские булли набросились на ребенка, который играл на детской площадке в деревне Павловское в Московской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:По закону стаи: почему собаки стали чаще нападать на людей в КрымуВ Керчи собака напала на ребенка - Бастрыкин затребовал докладПьяный хозяин выгуливал без намордников: бойцовские псы покусали ребенка в Севастополе
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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96
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краснодарский край, ск рф (следственный комитет российской федерации), новости, происшествия, собаки, дети
Сторожевые собаки напали на 12-летнего мальчика на Кубани

В Курганинске сторожевые собаки напали на 12-летнего ребенка – возбуждено уголовное дело

14:05 14.10.2026
 
© Fotolia / tverkhovinets / Перейти в фотобанкЗлая собака
Злая собака
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости Крым. Следственное управление СК России по Краснодарскому краю возбудило уголовное дело после нападения сторожевых собак на 12-летнего ребенка в Курганинске, сообщили в ведомстве.
ЧП произошло 10 октября. Собаки напали на подростка, который приехал на рыбалку. С травмами головы и конечностей ребенок госпитализирован.
По данным следствия, дело возбуждено в отношении женщины, которая оказывала услуги по рыбалке и допустила свободный выгул четырех собак.

"В отношении местной жительницы возбуждено уголовное дело. Она подозревается в оказании услуги, не отвечающей требованиям безопасности, повлекшей травмирование 12-летнего мальчика в результате нападения собак", - говорится в сообщении.

Проводятся следственные действия.
Ранее две собаки породы американские булли набросились на ребенка, который играл на детской площадке в деревне Павловское в Московской области.
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Краснодарский крайСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)НовостиПроисшествияСобакидети
 
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