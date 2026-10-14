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Сторожевые собаки напали на 12-летнего мальчика на Кубани
Сторожевые собаки напали на 12-летнего мальчика на Кубани - РИА Новости Крым, 14.10.2026
Сторожевые собаки напали на 12-летнего мальчика на Кубани
Следственное управление СК России по Краснодарскому краю возбудило уголовное дело после нападения сторожевых собак на 12-летнего ребенка в Курганинске, сообщили РИА Новости Крым, 14.10.2026
2026-10-14T14:05
2026-10-14T14:05
2026-10-14T14:05
краснодарский край
ск рф (следственный комитет российской федерации)
новости
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собаки
дети
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости Крым. Следственное управление СК России по Краснодарскому краю возбудило уголовное дело после нападения сторожевых собак на 12-летнего ребенка в Курганинске, сообщили в ведомстве.ЧП произошло 10 октября. Собаки напали на подростка, который приехал на рыбалку. С травмами головы и конечностей ребенок госпитализирован. По данным следствия, дело возбуждено в отношении женщины, которая оказывала услуги по рыбалке и допустила свободный выгул четырех собак.Проводятся следственные действия.Ранее две собаки породы американские булли набросились на ребенка, который играл на детской площадке в деревне Павловское в Московской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:По закону стаи: почему собаки стали чаще нападать на людей в КрымуВ Керчи собака напала на ребенка - Бастрыкин затребовал докладПьяный хозяин выгуливал без намордников: бойцовские псы покусали ребенка в Севастополе
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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краснодарский край, ск рф (следственный комитет российской федерации), новости, происшествия, собаки, дети
Сторожевые собаки напали на 12-летнего мальчика на Кубани
В Курганинске сторожевые собаки напали на 12-летнего ребенка – возбуждено уголовное дело