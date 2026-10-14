https://crimea.ria.ru/20261014/storozhevye-sobaki-napali-na-12-letnego-malchika-na-kubani-1160199434.html

Сторожевые собаки напали на 12-летнего мальчика на Кубани

Сторожевые собаки напали на 12-летнего мальчика на Кубани - РИА Новости Крым, 14.10.2026

Сторожевые собаки напали на 12-летнего мальчика на Кубани

Следственное управление СК России по Краснодарскому краю возбудило уголовное дело после нападения сторожевых собак на 12-летнего ребенка в Курганинске, сообщили РИА Новости Крым, 14.10.2026

2026-10-14T14:05

2026-10-14T14:05

2026-10-14T14:05

краснодарский край

ск рф (следственный комитет российской федерации)

новости

происшествия

собаки

дети

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости Крым. Следственное управление СК России по Краснодарскому краю возбудило уголовное дело после нападения сторожевых собак на 12-летнего ребенка в Курганинске, сообщили в ведомстве.ЧП произошло 10 октября. Собаки напали на подростка, который приехал на рыбалку. С травмами головы и конечностей ребенок госпитализирован. По данным следствия, дело возбуждено в отношении женщины, которая оказывала услуги по рыбалке и допустила свободный выгул четырех собак.Проводятся следственные действия.Ранее две собаки породы американские булли набросились на ребенка, который играл на детской площадке в деревне Павловское в Московской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:По закону стаи: почему собаки стали чаще нападать на людей в КрымуВ Керчи собака напала на ребенка - Бастрыкин затребовал докладПьяный хозяин выгуливал без намордников: бойцовские псы покусали ребенка в Севастополе

краснодарский край

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

краснодарский край, ск рф (следственный комитет российской федерации), новости, происшествия, собаки, дети