https://crimea.ria.ru/20261014/stali-izvestny-sroki-zaversheniya-rekonstruktsii-trassy-don-1160200881.html

Стали известны сроки завершения реконструкции трассы "Дон"

Стали известны сроки завершения реконструкции трассы "Дон" - РИА Новости Крым, 14.10.2026

Стали известны сроки завершения реконструкции трассы "Дон"

Реконструкция участка трассы М-4 "Дон" в Ростовской области выполнена на 60%. Завершить работы планируется летом 2027 года. Об этом сообщила компании "Автодор"... РИА Новости Крым, 14.10.2026

2026-10-14T19:10

2026-10-14T19:10

2026-10-14T19:10

трасса м-4 "дон"

ситуация на дорогах крыма и хроника дтп

ростовская область

логистика

новости

автодор

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. Реконструкция участка трассы М-4 "Дон" в Ростовской области выполнена на 60%. Завершить работы планируется летом 2027 года. Об этом сообщила компании "Автодор" в своем канале в МАКС.Уточняется, что на 12 из 20 мостовых сооружений основные работы практически завершены, за исключением мероприятий по обустройству. Также ведется оснащение участка автоматизированной системой управления дорожным движением и электроосвещением. Опоры под светильники установлены на протяжении 39 км основного хода трассы.М-4 "Дон" является ключевой артерией, связывающей центральную часть России с Черноморским и Азовским побережьями. Магистраль играет важную роль в обеспечении доступности регионов и развитии транспортного коридора "Север – Юг".Масштабная реконструкция началась в 2025 году. Работы на участке с 933-го по 1024-го км в Ростовской области предусматривают увеличение количества полос движения до шести, по три полосы в каждом направлении.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Первый этап трассы Льговское – Судак после ремонта откроют в октябреТрассу "Новороссия" в Крым расширяют до четырех полос - как идут работыВ Крыму завершили проектирование новой дороги

ростовская область

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

трасса м-4 "дон", ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, ростовская область, логистика, новости, автодор