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Стали известны сроки завершения реконструкции трассы "Дон"
Стали известны сроки завершения реконструкции трассы "Дон" - РИА Новости Крым, 14.10.2026
Стали известны сроки завершения реконструкции трассы "Дон"
Реконструкция участка трассы М-4 "Дон" в Ростовской области выполнена на 60%. Завершить работы планируется летом 2027 года. Об этом сообщила компании "Автодор"... РИА Новости Крым, 14.10.2026
2026-10-14T19:10
2026-10-14T19:10
2026-10-14T19:10
трасса м-4 "дон"
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
ростовская область
логистика
новости
автодор
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. Реконструкция участка трассы М-4 "Дон" в Ростовской области выполнена на 60%. Завершить работы планируется летом 2027 года. Об этом сообщила компании "Автодор" в своем канале в МАКС.Уточняется, что на 12 из 20 мостовых сооружений основные работы практически завершены, за исключением мероприятий по обустройству. Также ведется оснащение участка автоматизированной системой управления дорожным движением и электроосвещением. Опоры под светильники установлены на протяжении 39 км основного хода трассы.М-4 "Дон" является ключевой артерией, связывающей центральную часть России с Черноморским и Азовским побережьями. Магистраль играет важную роль в обеспечении доступности регионов и развитии транспортного коридора "Север – Юг".Масштабная реконструкция началась в 2025 году. Работы на участке с 933-го по 1024-го км в Ростовской области предусматривают увеличение количества полос движения до шести, по три полосы в каждом направлении.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Первый этап трассы Льговское – Судак после ремонта откроют в октябреТрассу "Новороссия" в Крым расширяют до четырех полос - как идут работыВ Крыму завершили проектирование новой дороги
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трасса м-4 "дон", ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, ростовская область, логистика, новости, автодор
Стали известны сроки завершения реконструкции трассы "Дон"
Завершить реконструкцию трассы М-4 "Дон" планируют летом 2027 года
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. Реконструкция участка трассы М-4 "Дон" в Ростовской области выполнена на 60%. Завершить работы планируется летом 2027 года. Об этом сообщила компании "Автодор" в своем канале в МАКС.
"На сегодняшний день общая строительная готовность объекта составляет 60%. Дорожная одежда устроена на полную ширину участка, верхний слой асфальтобетонного покрытия уложен на протяжении 50 км... Завершить реконструкцию планируется летом 2027 года", – говорится в сообщении.
Уточняется, что на 12 из 20 мостовых сооружений основные работы практически завершены, за исключением мероприятий по обустройству. Также ведется оснащение участка автоматизированной системой управления дорожным движением и электроосвещением. Опоры под светильники установлены на протяжении 39 км основного хода трассы.
М-4 "Дон" является ключевой артерией, связывающей центральную часть России с Черноморским и Азовским побережьями. Магистраль играет важную роль в обеспечении доступности регионов и развитии транспортного коридора "Север – Юг".
Масштабная реконструкция началась
в 2025 году. Работы на участке с 933-го по 1024-го км в Ростовской области предусматривают увеличение количества полос движения до шести, по три полосы в каждом направлении.
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