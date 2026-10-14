Рейтинг@Mail.ru
SpaceX ограничила работу "военного пакета" Starlink для ВСУ и СБУ - РИА Новости Крым, 14.10.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20261014/spacex-ogranichila-rabotu-voennogo-paketa--starlink-dlya-vsu-i-sbu--1160190568.html
SpaceX ограничила работу "военного пакета" Starlink для ВСУ и СБУ
SpaceX ограничила работу "военного пакета" Starlink для ВСУ и СБУ - РИА Новости Крым, 14.10.2026
SpaceX ограничила работу "военного пакета" Starlink для ВСУ и СБУ
Минувшей ночью американцы ограничили украинским боевикам работу терминалов Starlink. Об этом сообщил экс-советник министра обороны Украины Сергей Стерненко* в... РИА Новости Крым, 14.10.2026
2026-10-14T10:33
2026-10-14T10:53
starlink
spacex
интернет
связь
всу (вооруженные силы украины)
сбу (служба безопасности украины)
новости
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0a/0e/1160190631_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_0f8b3804aac7735a3e39f8da8b461a00.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. Минувшей ночью американцы ограничили украинским боевикам работу терминалов Starlink. Об этом сообщил экс-советник министра обороны Украины Сергей Стерненко* в своем Telegram-канале. По информации экс-советника главы минобороны Украины, для операторов связи было усилено ограничение по использованию Starlink, о чем сообщают сами военные. Скорость, после которой связь начинает исчезать, не превышает 60-70 км/ч. До этого связь начинала исчезать при скорости свыше 160 км/ч."Из-за этого был сорван ряд важных миссий. Вероятно, компания "SpaceX" прибегла к таким мерам по запросу администрации (президента США Дональда) Трампа", – написал Стерненко.Ране глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что ночью с 12 на 13 октября Украина не получила разведывательные данные от партнеров о предстоящих баллистических ударах. Он назвал разведданные одним из самых критических вопросов.В воскресенье президент США Дональд Трамп заявил о согласованном энергетическом перемирии между Москвой и Киевом. Зеленский заявил, что объявление о прекращении огня "стало новостью" для него, и добавил, что если Москва согласится на энергетическое перемирие, Киев тоже согласится. Также глава киевского режима ранее отказался прекращать бить по нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) в России. Политолог-американист Малек Дудаков выразил мнение, что из-за конфликта Владимира Зеленского с Дональдом Трампом Украина может лишиться американских разведданных и денежных траншей из Штатов, которые продолжают поступать в Киев через Европу.*Внесен в список террористов и экстремистов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Испуг в воспитательных целях: почему США не предупредили Зеленского об ударах по КиевуКонфликт Трампа и Зеленского: чем это обернется для Украины"Русский Starlink": что даст "Рассвет" спутниковой связи в РФ*Внесен в список террористов и экстремистов.
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0a/0e/1160190631_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1bd674a61f5445e6d312dbe779d0c54d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
starlink, spacex, интернет, связь, всу (вооруженные силы украины), сбу (служба безопасности украины), новости
SpaceX ограничила работу "военного пакета" Starlink для ВСУ и СБУ

SpaceX ограничила работу спутниковой связи Starlink для ВСУ и СБУ

10:33 14.10.2026 (обновлено: 10:53 14.10.2026)
 
© REUTERS Dado RuvicЛоготип Starlink
Логотип Starlink - РИА Новости, 1920, 14.10.2026
© REUTERS Dado Ruvic
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. Минувшей ночью американцы ограничили украинским боевикам работу терминалов Starlink. Об этом сообщил экс-советник министра обороны Украины Сергей Стерненко* в своем Telegram-канале.
"Вечером во вторник мы не получали сообщения о баллистической угрозе. Также начались частичные ограничения в работе Starlink... Сегодня ночью была ограничена работа терминалов Starlink", – написал он.
По информации экс-советника главы минобороны Украины, для операторов связи было усилено ограничение по использованию Starlink, о чем сообщают сами военные. Скорость, после которой связь начинает исчезать, не превышает 60-70 км/ч. До этого связь начинала исчезать при скорости свыше 160 км/ч.
"Из-за этого был сорван ряд важных миссий. Вероятно, компания "SpaceX" прибегла к таким мерам по запросу администрации (президента США Дональда) Трампа", – написал Стерненко.
Ране глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что ночью с 12 на 13 октября Украина не получила разведывательные данные от партнеров о предстоящих баллистических ударах. Он назвал разведданные одним из самых критических вопросов.
В воскресенье президент США Дональд Трамп заявил о согласованном энергетическом перемирии между Москвой и Киевом. Зеленский заявил, что объявление о прекращении огня "стало новостью" для него, и добавил, что если Москва согласится на энергетическое перемирие, Киев тоже согласится. Также глава киевского режима ранее отказался прекращать бить по нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) в России. Политолог-американист Малек Дудаков выразил мнение, что из-за конфликта Владимира Зеленского с Дональдом Трампом Украина может лишиться американских разведданных и денежных траншей из Штатов, которые продолжают поступать в Киев через Европу.
*Внесен в список террористов и экстремистов.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Испуг в воспитательных целях: почему США не предупредили Зеленского об ударах по Киеву
Конфликт Трампа и Зеленского: чем это обернется для Украины
"Русский Starlink": что даст "Рассвет" спутниковой связи в РФ
*Внесен в список террористов и экстремистов.
 
StarlinkSpaceXИнтернетСвязьВСУ (Вооруженные силы Украины)СБУ (Служба безопасности Украины)Новости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:27В школах новых регионов России открыли "Дорожные классы"
16:08Крымский мосту сейчас - растет очередь с двух сторон
15:54Пашинян назвал условия мира с Азербайджаном
15:44Житель Севастополя объявлен в розыск за убийство матери
15:35Киберугрозы для экономики и логистики РФ выходят на новый уровень – Путин
15:22Парижский Лувр оказался на грани закрытия
15:07Армия РФ улучает положение в зоне СВО – Киев потерял еще 1265 боевиков
14:57ВСУ ударили по мирным жителям в ЛНР – один человек погиб и 12 ранены
14:41У берегов Новороссийска обнаружены выбросы нефтепродуктов
14:34Кличко обвинил Зеленского в отсутствии ПВО над Киевом
14:26Остановить ВПК: зачем армия России бьет по энергетике Украины
14:14Почти 1,5 тысячи украинских беспилотников сбила ПВО за сутки
14:05Сторожевые собаки напали на 12-летнего мальчика на Кубани
13:52В Крыму открыли автодорогу в объезд Алушты
13:44Пара из Крыма победила в конкурсе "Семья года"
13:32На Крым движется шторм: в готовность приведена аэромобильная группировка
13:25Верховный суд признал "баталхаджинцев"* террористической организацией
13:13В ведущих вузах России увеличат число бюджетных мест – Фальков
13:03Сильный ветер и дождь с грозой накроют Севастополь
12:45Кому положена прибавка к пенсии в ноябре
Лента новостейМолния