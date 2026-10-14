https://crimea.ria.ru/20261014/spacex-ogranichila-rabotu-voennogo-paketa--starlink-dlya-vsu-i-sbu--1160190568.html

SpaceX ограничила работу "военного пакета" Starlink для ВСУ и СБУ

SpaceX ограничила работу "военного пакета" Starlink для ВСУ и СБУ - РИА Новости Крым, 14.10.2026

SpaceX ограничила работу "военного пакета" Starlink для ВСУ и СБУ

Минувшей ночью американцы ограничили украинским боевикам работу терминалов Starlink. Об этом сообщил экс-советник министра обороны Украины Сергей Стерненко* в... РИА Новости Крым, 14.10.2026

2026-10-14T10:33

2026-10-14T10:33

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. Минувшей ночью американцы ограничили украинским боевикам работу терминалов Starlink. Об этом сообщил экс-советник министра обороны Украины Сергей Стерненко* в своем Telegram-канале. По информации экс-советника главы минобороны Украины, для операторов связи было усилено ограничение по использованию Starlink, о чем сообщают сами военные. Скорость, после которой связь начинает исчезать, не превышает 60-70 км/ч. До этого связь начинала исчезать при скорости свыше 160 км/ч."Из-за этого был сорван ряд важных миссий. Вероятно, компания "SpaceX" прибегла к таким мерам по запросу администрации (президента США Дональда) Трампа", – написал Стерненко.Ране глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что ночью с 12 на 13 октября Украина не получила разведывательные данные от партнеров о предстоящих баллистических ударах. Он назвал разведданные одним из самых критических вопросов.В воскресенье президент США Дональд Трамп заявил о согласованном энергетическом перемирии между Москвой и Киевом. Зеленский заявил, что объявление о прекращении огня "стало новостью" для него, и добавил, что если Москва согласится на энергетическое перемирие, Киев тоже согласится. Также глава киевского режима ранее отказался прекращать бить по нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) в России. Политолог-американист Малек Дудаков выразил мнение, что из-за конфликта Владимира Зеленского с Дональдом Трампом Украина может лишиться американских разведданных и денежных траншей из Штатов, которые продолжают поступать в Киев через Европу.*Внесен в список террористов и экстремистов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Испуг в воспитательных целях: почему США не предупредили Зеленского об ударах по КиевуКонфликт Трампа и Зеленского: чем это обернется для Украины"Русский Starlink": что даст "Рассвет" спутниковой связи в РФ*Внесен в список террористов и экстремистов.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

starlink, spacex, интернет, связь, всу (вооруженные силы украины), сбу (служба безопасности украины), новости