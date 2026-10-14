https://crimea.ria.ru/20261014/smozhet-li-evropa-zamenit-ukraine-sistemu-starlink-1160209363.html

Сможет ли Европа заменить Украине систему Starlink

Сможет ли Европа заменить Украине систему Starlink - РИА Новости Крым, 14.10.2026

Сможет ли Европа заменить Украине систему Starlink

Европа может обеспечить Украине часть спутниковых услуг, которые сейчас предоставляют американские системы Starlink и Starshield, но не раньше 2029 года. Об... РИА Новости Крым, 14.10.2026

2026-10-14T18:05

2026-10-14T18:05

2026-10-14T18:08

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. Европа может обеспечить Украине часть спутниковых услуг, которые сейчас предоставляют американские системы Starlink и Starshield, но не раньше 2029 года. Об этом журналистам заявил представитель Еврокомиссии (ЕК) Тома Ренье.Действующая европейская платформа GovSatCom объединяет спутниковые мощности стран Евросоюза и начала работать в январе 2026 года. По словам Ренье, Еврокомиссия сейчас ведет переговоры с Украиной о ее полноценном подключении к этой системе.При этом представитель ЕК признал различия между гражданскими и военными потребностями Киева.Минувшей ночью американцы ограничили украинским боевикам работу терминалов Starlink, заявил экс-советник министра обороны Украины Сергей Стерненко*. Ранее во вторник военно-воздушные силы Украины, получающие разведданные от Запада, заявили, что не получали заранее информацию о недавних пусках ракет. По их информации, баллистические цели были обнаружены радиолокационными средствами непосредственно над Киевом. Зеленский подтвердил, что Запад не предупредил Украину о ракетном ударе ВС РФ в ночь на вторник. При этом Трамп заявил, что Вашингтон продолжает передавать Киеву разведданные.*Внесен в список террористов и экстремистов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Киев без Starlink и разведданных: что за этим стоит на самом делеПочему США не предупредили Зеленского об ударах по КиевуПоставили на место: почему США не предупредили Зеленского о ночном ударе

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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