Сможет ли Европа заменить Украине систему Starlink
Европа не сможет даже частично заменить Украине Starlink до 2029 года – Еврокомиссия
18:05 14.10.2026 (обновлено: 18:08 14.10.2026)
© Telegram Владимир ЗеленскийВладимир Зеленский
© Telegram Владимир Зеленский
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. Европа может обеспечить Украине часть спутниковых услуг, которые сейчас предоставляют американские системы Starlink и Starshield, но не раньше 2029 года. Об этом журналистам заявил представитель Еврокомиссии (ЕК) Тома Ренье.
"Мы рассматриваем возможность к началу следующего (2027 - ред.) года включить коммерческие услуги в GovSatCom. Как базовая связь, так и услуги военного назначения будут полностью доступны в рамках IRIS к 2029 году. Таким образом, у нас есть способ преодолеть этот разрыв", - приводит РИА Новости слова Ренье.
Действующая европейская платформа GovSatCom объединяет спутниковые мощности стран Евросоюза и начала работать в январе 2026 года. По словам Ренье, Еврокомиссия сейчас ведет переговоры с Украиной о ее полноценном подключении к этой системе.
При этом представитель ЕК признал различия между гражданскими и военными потребностями Киева.
"Базовые потребности в связи, позволяющие оставаться на связи, могут обеспечиваться за счет существующих спутниковых мощностей наших государств-членов. Что касается военных потребностей, то такие услуги потенциально могут предоставляться коммерческими операторами", - сказал он.
Минувшей ночью американцы ограничили украинским боевикам работу терминалов Starlink, заявил экс-советник министра обороны Украины Сергей Стерненко*. Ранее во вторник военно-воздушные силы Украины, получающие разведданные от Запада, заявили, что не получали заранее информацию о недавних пусках ракет. По их информации, баллистические цели были обнаружены радиолокационными средствами непосредственно над Киевом. Зеленский подтвердил, что Запад не предупредил Украину о ракетном ударе ВС РФ в ночь на вторник. При этом Трамп заявил, что Вашингтон продолжает передавать Киеву разведданные.
*Внесен в список террористов и экстремистов.
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