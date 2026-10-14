https://crimea.ria.ru/20261014/slovakiya-ne-budet-uchastvovat-v-kreditakh-kievu--fitso-1160209209.html

Словакия не будет участвовать в кредитах Киеву – Фицо

Словакия не будет участвовать в кредитах Киеву – Фицо - РИА Новости Крым, 14.10.2026

Словакия не будет участвовать в кредитах Киеву – Фицо

Словакия не будет участвовать в новом кредите, который в Европейском союзе планируют предоставить Украине. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на заявление... РИА Новости Крым, 14.10.2026

2026-10-14T18:15

2026-10-14T18:15

2026-10-14T19:36

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. Словакия не будет участвовать в новом кредите, который в Европейском союзе планируют предоставить Украине. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на заявление словацкого премьер-министра Роберта Фицо.По его словам, новые кредиты Украине – "это подарки", и Киев "никогда ничего не вернет из этих денег".Ранее сообщалось, что страны-члены НАТО потратили почти 6 миллиардов долларов на закупку американского оружия для Украины. При этом замглавы МИД России Дмитрий Любинский заявлял, что поставляемое на Украину западное вооружение Киев продает террористическим формированиям в странах Африки и на Ближнем Востоке.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Еврокомиссия одобрила 6,1 млрд евро на оружие для УкраиныЕвропа не сможет вернуть выданные Украине кредиты – АзаровНовый транш военной помощи Киеву лишь продлит страдания украинцев – МИД

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словакия

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, словакия, западная помощь украине, новости, в мире