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Словакия не будет участвовать в кредитах Киеву – Фицо - РИА Новости Крым, 14.10.2026
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Словакия не будет участвовать в кредитах Киеву – Фицо
Словакия не будет участвовать в кредитах Киеву – Фицо - РИА Новости Крым, 14.10.2026
Словакия не будет участвовать в кредитах Киеву – Фицо
Словакия не будет участвовать в новом кредите, который в Европейском союзе планируют предоставить Украине. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на заявление... РИА Новости Крым, 14.10.2026
2026-10-14T18:15
2026-10-14T19:36
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. Словакия не будет участвовать в новом кредите, который в Европейском союзе планируют предоставить Украине. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на заявление словацкого премьер-министра Роберта Фицо.По его словам, новые кредиты Украине – "это подарки", и Киев "никогда ничего не вернет из этих денег".Ранее сообщалось, что страны-члены НАТО потратили почти 6 миллиардов долларов на закупку американского оружия для Украины. При этом замглавы МИД России Дмитрий Любинский заявлял, что поставляемое на Украину западное вооружение Киев продает террористическим формированиям в странах Африки и на Ближнем Востоке.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Еврокомиссия одобрила 6,1 млрд евро на оружие для УкраиныЕвропа не сможет вернуть выданные Украине кредиты – АзаровНовый транш военной помощи Киеву лишь продлит страдания украинцев – МИД
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украина, словакия, западная помощь украине, новости, в мире
Словакия не будет участвовать в кредитах Киеву – Фицо

Словакия не будет участвовать в механизмах по предоставлению Киеву новых кредитов - Фицо

18:15 14.10.2026 (обновлено: 19:36 14.10.2026)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. Словакия не будет участвовать в новом кредите, который в Европейском союзе планируют предоставить Украине. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на заявление словацкого премьер-министра Роберта Фицо.

"На столе новое предложение о кредите для Украины. 90 миллиардов евро было мало, мы в этом не участвовали, и я буду использовать возможность отказа. Кто хочет - пожалуйста, дайте деньги Украине, но Словакия в этом механизме участвовать не будет", – сказал Фицо в ходе встречи с депутатами парламента республики в среду, 14 октября.

По его словам, новые кредиты Украине – "это подарки", и Киев "никогда ничего не вернет из этих денег".
Ранее сообщалось, что страны-члены НАТО потратили почти 6 миллиардов долларов на закупку американского оружия для Украины. При этом замглавы МИД России Дмитрий Любинский заявлял, что поставляемое на Украину западное вооружение Киев продает террористическим формированиям в странах Африки и на Ближнем Востоке.
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