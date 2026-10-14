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Сильный ветер и дождь с грозой накроют Севастополь - РИА Новости Крым, 14.10.2026
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Сильный ветер и дождь с грозой накроют Севастополь
Сильный ветер и дождь с грозой накроют Севастополь - РИА Новости Крым, 14.10.2026
Сильный ветер и дождь с грозой накроют Севастополь
Сильный ветер и гроза ожидается в Севастополе в четверг, 15 октября. Об этом предупредили в Главном управлении МЧС России по городу. РИА Новости Крым, 14.10.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости Крым. Сильный ветер и гроза ожидается в Севастополе в четверг, 15 октября. Об этом предупредили в Главном управлении МЧС России по городу."Синоптики сообщают, что 15 октября в Севастополе ожидаются сильный дождь, гроза, сильный северо-восточный ветер – от 15 до 20 м/с", - говорится в сообщении. Спасатели напомнили основные правила безопасности: В Республике Крым также объявлено экстренное предупреждение. Днем и до конца суток 15 октября, ночью и утром 16 октября ожидаются дожди, в южных и восточных районах очень сильные, грозы. Северо-восточный ветер усилится до 15-20 м/с.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
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штормовое предупреждение, севастополь, погода в крыму, новости севастополя, мчс севастополя
Сильный ветер и дождь с грозой накроют Севастополь

Севастополь 15 октября накроют сильный ветер и дождь с грозой - МЧС

13:03 14.10.2026 (обновлено: 13:14 14.10.2026)
 
© РИА Новости . Василий Батанов / Перейти в фотобанкСильный шторм в Севастополе
Сильный шторм в Севастополе - РИА Новости, 1920, 14.10.2026
© РИА Новости . Василий Батанов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости Крым. Сильный ветер и гроза ожидается в Севастополе в четверг, 15 октября. Об этом предупредили в Главном управлении МЧС России по городу.
"Синоптики сообщают, что 15 октября в Севастополе ожидаются сильный дождь, гроза, сильный северо-восточный ветер – от 15 до 20 м/с", - говорится в сообщении.
Спасатели напомнили основные правила безопасности:
  • при грозе выключить электроприборы, закрыть окна, не находиться на открытой местности, под деревьями, столбами ЛЭП, у металлоконструкций, громоотводов и антенн, рядом с водоемами;
  • при ветре опасно у стен домов, под деревьями, опорами ЛЭП, рекламными щитами, в море и у моря;
  • при сильном дожде могут возникать подтопление низменных участков и цокольных этажей;
  • отказаться от прогулок и поездок, не разрешать выходить из дома детям, позаботиться о пожилых и маломобильных гражданах, не выпускать на улицу домашних животных.
В Республике Крым также объявлено экстренное предупреждение. Днем и до конца суток 15 октября, ночью и утром 16 октября ожидаются дожди, в южных и восточных районах очень сильные, грозы. Северо-восточный ветер усилится до 15-20 м/с.
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