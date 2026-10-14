Сильный ветер и дождь с грозой накроют Севастополь
Севастополь 15 октября накроют сильный ветер и дождь с грозой - МЧС
13:03 14.10.2026 (обновлено: 13:14 14.10.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости Крым. Сильный ветер и гроза ожидается в Севастополе в четверг, 15 октября. Об этом предупредили в Главном управлении МЧС России по городу.
"Синоптики сообщают, что 15 октября в Севастополе ожидаются сильный дождь, гроза, сильный северо-восточный ветер – от 15 до 20 м/с", - говорится в сообщении.
Спасатели напомнили основные правила безопасности:
- —при грозе выключить электроприборы, закрыть окна, не находиться на открытой местности, под деревьями, столбами ЛЭП, у металлоконструкций, громоотводов и антенн, рядом с водоемами;
- —при ветре опасно у стен домов, под деревьями, опорами ЛЭП, рекламными щитами, в море и у моря;
- —при сильном дожде могут возникать подтопление низменных участков и цокольных этажей;
- —отказаться от прогулок и поездок, не разрешать выходить из дома детям, позаботиться о пожилых и маломобильных гражданах, не выпускать на улицу домашних животных.
В Республике Крым также объявлено экстренное предупреждение. Днем и до конца суток 15 октября, ночью и утром 16 октября ожидаются дожди, в южных и восточных районах очень сильные, грозы. Северо-восточный ветер усилится до 15-20 м/с.