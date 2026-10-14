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Сильный ветер и дождь с грозой накроют Севастополь

Сильный ветер и дождь с грозой накроют Севастополь - РИА Новости Крым, 14.10.2026

Сильный ветер и дождь с грозой накроют Севастополь

Сильный ветер и гроза ожидается в Севастополе в четверг, 15 октября. Об этом предупредили в Главном управлении МЧС России по городу. РИА Новости Крым, 14.10.2026

2026-10-14T13:03

2026-10-14T13:03

2026-10-14T13:14

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости Крым. Сильный ветер и гроза ожидается в Севастополе в четверг, 15 октября. Об этом предупредили в Главном управлении МЧС России по городу."Синоптики сообщают, что 15 октября в Севастополе ожидаются сильный дождь, гроза, сильный северо-восточный ветер – от 15 до 20 м/с", - говорится в сообщении. Спасатели напомнили основные правила безопасности: В Республике Крым также объявлено экстренное предупреждение. Днем и до конца суток 15 октября, ночью и утром 16 октября ожидаются дожди, в южных и восточных районах очень сильные, грозы. Северо-восточный ветер усилится до 15-20 м/с.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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