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Румыния подняла истребители из-за воздушных целей над Украиной
Румыния подняла истребители из-за воздушных целей над Украиной - РИА Новости Крым, 14.10.2026
Румыния подняла истребители из-за воздушных целей над Украиной
В Румынии подняли два истребителя F-16 и вертолет из-за сообщений о воздушных целях со стороны Украины, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу... РИА Новости Крым, 14.10.2026
2026-10-14T09:00
2026-10-14T09:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости Крым. В Румынии подняли два истребителя F-16 и вертолет из-за сообщений о воздушных целях со стороны Украины, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства обороны.По данным радиолокационных систем наблюдения, объекты не входили в национальное воздушное пространство.Отмечается, что для принятия мер по предупреждению населения уезда Тулча Национальный центр военного командования сообщил об инциденте Генеральной инспекции по чрезвычайным ситуациям.Ранее НАТО усилило мониторинг воздушного пространства над Румынией, развернув дополнительные системы раннего предупреждения. Румынский парламент принял закон, дающий право сбивать дроны, нарушающие воздушное пространство страны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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румыния, новости, беспилотник (бпла, дрон), в мире, безопасность, украина
Румыния подняла истребители из-за воздушных целей над Украиной
Румыния подняла два истребителя F-16 и вертолет из-за целей у границы с Украиной
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости Крым. В Румынии подняли два истребителя F-16 и вертолет из-за сообщений о воздушных целях со стороны Украины, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства обороны.
"Утром 14 октября радиолокационная система наблюдения Министерства национальной обороны зафиксировала движущиеся воздушные цели вблизи села Вылкове на территории Украины, в непосредственной близости от границы с Румынией. Два истребителя F-16 ВВС Румынии и вертолет были подняты в воздух", - сообщается на сайте минобороны.
По данным радиолокационных систем наблюдения, объекты не входили в национальное воздушное пространство.
Отмечается, что для принятия мер по предупреждению населения уезда Тулча Национальный центр военного командования сообщил об инциденте Генеральной инспекции по чрезвычайным ситуациям.
Ранее НАТО усилило мониторинг воздушного пространства над Румынией, развернув дополнительные системы раннего предупреждения. Румынский парламент принял закон, дающий право сбивать дроны, нарушающие воздушное пространство страны.
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