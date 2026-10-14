https://crimea.ria.ru/20261014/rumyniya-podnyala-istrebiteli-iz-za-vozdushnykh-tseley-nad-ukrainoy-1160188743.html

Румыния подняла истребители из-за воздушных целей над Украиной

Румыния подняла истребители из-за воздушных целей над Украиной - РИА Новости Крым, 14.10.2026

Румыния подняла истребители из-за воздушных целей над Украиной

В Румынии подняли два истребителя F-16 и вертолет из-за сообщений о воздушных целях со стороны Украины, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу... РИА Новости Крым, 14.10.2026

2026-10-14T09:00

2026-10-14T09:00

2026-10-14T09:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости Крым. В Румынии подняли два истребителя F-16 и вертолет из-за сообщений о воздушных целях со стороны Украины, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства обороны.По данным радиолокационных систем наблюдения, объекты не входили в национальное воздушное пространство.Отмечается, что для принятия мер по предупреждению населения уезда Тулча Национальный центр военного командования сообщил об инциденте Генеральной инспекции по чрезвычайным ситуациям.Ранее НАТО усилило мониторинг воздушного пространства над Румынией, развернув дополнительные системы раннего предупреждения. Румынский парламент принял закон, дающий право сбивать дроны, нарушающие воздушное пространство страны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

румыния, новости, беспилотник (бпла, дрон), в мире, безопасность, украина