Рейтинг@Mail.ru
Румыния подняла истребители из-за воздушных целей над Украиной - РИА Новости Крым, 14.10.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20261014/rumyniya-podnyala-istrebiteli-iz-za-vozdushnykh-tseley-nad-ukrainoy-1160188743.html
Румыния подняла истребители из-за воздушных целей над Украиной
Румыния подняла истребители из-за воздушных целей над Украиной - РИА Новости Крым, 14.10.2026
Румыния подняла истребители из-за воздушных целей над Украиной
В Румынии подняли два истребителя F-16 и вертолет из-за сообщений о воздушных целях со стороны Украины, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу... РИА Новости Крым, 14.10.2026
2026-10-14T09:00
2026-10-14T09:00
румыния
новости
беспилотник (бпла, дрон)
в мире
безопасность
украина
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e8/0a/11/1141156066_0:99:966:642_1920x0_80_0_0_a5aee43c09f06023084b5d4d06c70aea.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости Крым. В Румынии подняли два истребителя F-16 и вертолет из-за сообщений о воздушных целях со стороны Украины, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства обороны.По данным радиолокационных систем наблюдения, объекты не входили в национальное воздушное пространство.Отмечается, что для принятия мер по предупреждению населения уезда Тулча Национальный центр военного командования сообщил об инциденте Генеральной инспекции по чрезвычайным ситуациям.Ранее НАТО усилило мониторинг воздушного пространства над Румынией, развернув дополнительные системы раннего предупреждения. Румынский парламент принял закон, дающий право сбивать дроны, нарушающие воздушное пространство страны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
румыния
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e8/0a/11/1141156066_55:0:911:642_1920x0_80_0_0_3c4ad16935231bb0acd2a412553e9dcb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
румыния, новости, беспилотник (бпла, дрон), в мире, безопасность, украина
Румыния подняла истребители из-за воздушных целей над Украиной

Румыния подняла два истребителя F-16 и вертолет из-за целей у границы с Украиной

09:00 14.10.2026
 
© U.S. Air Force by Staff Sgt. JonartHan SnyderИстребитель НАТО F-16. Архивное фото
Истребитель НАТО F-16. Архивное фото
© U.S. Air Force by Staff Sgt. JonartHan Snyder
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости Крым. В Румынии подняли два истребителя F-16 и вертолет из-за сообщений о воздушных целях со стороны Украины, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства обороны.
"Утром 14 октября радиолокационная система наблюдения Министерства национальной обороны зафиксировала движущиеся воздушные цели вблизи села Вылкове на территории Украины, в непосредственной близости от границы с Румынией. Два истребителя F-16 ВВС Румынии и вертолет были подняты в воздух", - сообщается на сайте минобороны.
По данным радиолокационных систем наблюдения, объекты не входили в национальное воздушное пространство.
Отмечается, что для принятия мер по предупреждению населения уезда Тулча Национальный центр военного командования сообщил об инциденте Генеральной инспекции по чрезвычайным ситуациям.
Ранее НАТО усилило мониторинг воздушного пространства над Румынией, развернув дополнительные системы раннего предупреждения. Румынский парламент принял закон, дающий право сбивать дроны, нарушающие воздушное пространство страны.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
РумынияНовостиБеспилотник (БПЛА, дрон)В миреБезопасностьУкраина
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:27В школах новых регионов России открыли "Дорожные классы"
16:08Крымский мосту сейчас - растет очередь с двух сторон
15:54Пашинян назвал условия мира с Азербайджаном
15:44Житель Севастополя объявлен в розыск за убийство матери
15:35Киберугрозы для экономики и логистики РФ выходят на новый уровень – Путин
15:22Парижский Лувр оказался на грани закрытия
15:07Армия РФ улучает положение в зоне СВО – Киев потерял еще 1265 боевиков
14:57ВСУ ударили по мирным жителям в ЛНР – один человек погиб и 12 ранены
14:41У берегов Новороссийска обнаружены выбросы нефтепродуктов
14:34Кличко обвинил Зеленского в отсутствии ПВО над Киевом
14:26Остановить ВПК: зачем армия России бьет по энергетике Украины
14:14Почти 1,5 тысячи украинских беспилотников сбила ПВО за сутки
14:05Сторожевые собаки напали на 12-летнего мальчика на Кубани
13:52В Крыму открыли автодорогу в объезд Алушты
13:44Пара из Крыма победила в конкурсе "Семья года"
13:32На Крым движется шторм: в готовность приведена аэромобильная группировка
13:25Верховный суд признал "баталхаджинцев"* террористической организацией
13:13В ведущих вузах России увеличат число бюджетных мест – Фальков
13:03Сильный ветер и дождь с грозой накроют Севастополь
12:45Кому положена прибавка к пенсии в ноябре
Лента новостейМолния