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Равносильно харакири: Ле Пен предупредила Украину

Равносильно харакири: Ле Пен предупредила Украину - РИА Новости Крым, 14.10.2026

Равносильно харакири: Ле Пен предупредила Украину

Кандидат в президенты Франции от правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен заявила, что в случае ее победы на выборах Париж прекратит военную и... РИА Новости Крым, 14.10.2026

2026-10-14T16:42

2026-10-14T16:42

2026-10-14T16:42

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. Кандидат в президенты Франции от правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен заявила, что в случае ее победы на выборах Париж прекратит военную и финансовую помощь Киеву и не допустит вступления Украины в Евросоюз. Об этом она заявила в интервью газете Financial Times.Политик также добавила, что вступление Украины в ЕС будет равносильно "харакири", поскольку обернется для Франции утратой суверенитета и "колоссальными экономическими потерями".По словам Ле Пен, она также намерена препятствовать принятию нового семилетнего бюджета Евросоюза, предусматривающего выделение Киеву до 100 млрд евро.Выборы президента во Франции состоятся 18 апреля 2027 года. Согласно соцопросам, на данный момент лидером гонки является Марин Ле Пен, за которую готовы проголосовать порядка 35% французов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:США и Европа готовят новый мирный план по Украине: что он включаетРасходный материал: в России рассказали об отношении Запада к украинцам"Россия мне не враг": захлестнет ли Европу гражданская война

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

марин ле пен, украина, политика, новости, франция, в мире