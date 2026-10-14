Равносильно харакири: Ле Пен предупредила Украину
Ле Пен прекратит финансовую помощь Украине в случае победы на выборах во Франции
© РИА Новости . Кристина Афанасьева / Перейти в фотобанкЛидер политической партии Франции "Национальный фронт", кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен во время пресс-конференции по итогам первого тура президентских выборов. 23 апреля 2017
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. Кандидат в президенты Франции от правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен заявила, что в случае ее победы на выборах Париж прекратит военную и финансовую помощь Киеву и не допустит вступления Украины в Евросоюз. Об этом она заявила в интервью газете Financial Times.
"Честным было бы предупредить господина Зеленского: послушайте, мы не можем делать больше, мы больше не потянем (помощь Украине – ред.). Мы (ЕС – ред.) уже предоставили (Украине) кредитов на 90 миллиардов евро, из которых 18 миллиардов евро – от Франции. Это действительно очень много", - сказала Ле Пен.
Политик также добавила, что вступление Украины в ЕС будет равносильно "харакири", поскольку обернется для Франции утратой суверенитета и "колоссальными экономическими потерями".
По словам Ле Пен, она также намерена препятствовать принятию нового семилетнего бюджета Евросоюза, предусматривающего выделение Киеву до 100 млрд евро.
Выборы президента во Франции состоятся 18 апреля 2027 года. Согласно соцопросам, на данный момент лидером гонки является Марин Ле Пен, за которую готовы проголосовать порядка 35% французов.
Читайте также на РИА Новости Крым: