https://crimea.ria.ru/20261014/rabota-bolshinstva-ai-servisov-yandeksa-vosstanovlena-1160207905.html

Работа большинства AI-сервисов "Яндекса" восстановлена

Работа большинства AI-сервисов "Яндекса" восстановлена - РИА Новости Крым, 14.10.2026

Работа большинства AI-сервисов "Яндекса" восстановлена

Работа большинства AI-сервисов "Яндекса" восстановлена после сбоя. Об этом сообщает Telegram-канал оповещения пользователей Yandex Cloud о проблемах с... РИА Новости Крым, 14.10.2026

2026-10-14T17:26

2026-10-14T17:26

2026-10-14T17:26

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. Работа большинства AI-сервисов "Яндекса" восстановлена после сбоя. Об этом сообщает Telegram-канал оповещения пользователей Yandex Cloud о проблемах с доступностью и восстановлении работоспособности сервисов.По данным компании, на данный момент доступны Responses API и Chat Completions API, включая основные модели: YandexGPT 5.1, YandexGPT 5, Alice AI LLM, Alice AI LLM и другие.Также восстановлены Realtime API, Retrieval API, Embeddings API, Image Generation API, MCP Hub, Code Interpreter, Tuning & Datasets API и публикация ИИ-агентов в мессенджеры и веб-виджеты."Алиса AI Про для бизнеса: восстановлен… TTS: доступен, все голоса, все модели. Vision OCR API: восстановлен. SourceCraft: восстановлен. Yandex Search API: сервис восстановлен. Асинхронный режим работает только с 00:00 до 06:00. SpeechSense: восстановлен. Временно отключен пересчет тегов и ассистентов", - говорится в сообщении.VibeCraft работает частично, есть проблемы с привязкой доменов. Ожидаемый срок восстановления — один-два дня."Во всех сервисах могут быть ограничены квоты на создание новых ресурсов или увеличение текущего потребления. Для уточнения возможности их расширения необходимо обратиться в техническую поддержку", - добавили в компании.В минувший четверг центр обработки данных "Яндекса" в городе Сасово Рязанской области был поврежден в результате атаки БПЛА, его работа была полностью остановлена. В пятницу при атаке беспилотников пострадала часть инфраструктуры дата-центра "Яндекса" в Калуге. В воскресенье дата-центр "Яндекса" во Владимире также подвергся вражескому удару и полностью остановил работу.Министерство цифрового развития совместно с Минобороны России решают вопрос по защите центров обработки данных от вражеских атак, заявлял ранее глава Минцифры Максут Шадаев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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