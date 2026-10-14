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Работа большинства AI-сервисов "Яндекса" восстановлена - РИА Новости Крым, 14.10.2026
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Работа большинства AI-сервисов "Яндекса" восстановлена
Работа большинства AI-сервисов "Яндекса" восстановлена - РИА Новости Крым, 14.10.2026
Работа большинства AI-сервисов "Яндекса" восстановлена
Работа большинства AI-сервисов "Яндекса" восстановлена после сбоя. Об этом сообщает Telegram-канал оповещения пользователей Yandex Cloud о проблемах с... РИА Новости Крым, 14.10.2026
2026-10-14T17:26
2026-10-14T17:26
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. Работа большинства AI-сервисов "Яндекса" восстановлена после сбоя. Об этом сообщает Telegram-канал оповещения пользователей Yandex Cloud о проблемах с доступностью и восстановлении работоспособности сервисов.По данным компании, на данный момент доступны Responses API и Chat Completions API, включая основные модели: YandexGPT 5.1, YandexGPT 5, Alice AI LLM, Alice AI LLM и другие.Также восстановлены Realtime API, Retrieval API, Embeddings API, Image Generation API, MCP Hub, Code Interpreter, Tuning &amp; Datasets API и публикация ИИ-агентов в мессенджеры и веб-виджеты."Алиса AI Про для бизнеса: восстановлен… TTS: доступен, все голоса, все модели. Vision OCR API: восстановлен. SourceCraft: восстановлен. Yandex Search API: сервис восстановлен. Асинхронный режим работает только с 00:00 до 06:00. SpeechSense: восстановлен. Временно отключен пересчет тегов и ассистентов", - говорится в сообщении.VibeCraft работает частично, есть проблемы с привязкой доменов. Ожидаемый срок восстановления — один-два дня."Во всех сервисах могут быть ограничены квоты на создание новых ресурсов или увеличение текущего потребления. Для уточнения возможности их расширения необходимо обратиться в техническую поддержку", - добавили в компании.В минувший четверг центр обработки данных "Яндекса" в городе Сасово Рязанской области был поврежден в результате атаки БПЛА, его работа была полностью остановлена. В пятницу при атаке беспилотников пострадала часть инфраструктуры дата-центра "Яндекса" в Калуге. В воскресенье дата-центр "Яндекса" во Владимире также подвергся вражескому удару и полностью остановил работу.Министерство цифрового развития совместно с Минобороны России решают вопрос по защите центров обработки данных от вражеских атак, заявлял ранее глава Минцифры Максут Шадаев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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4.7
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яндекс, новости, россия, общество, интернет
Работа большинства AI-сервисов "Яндекса" восстановлена

Большинство AI-сервисов "Яндекса" восстановили работу после сбоя – компания

17:26 14.10.2026
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкЛоготип "Яндекс"
Логотип Яндекс - РИА Новости, 1920, 14.10.2026
© РИА Новости . Максим Блинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. Работа большинства AI-сервисов "Яндекса" восстановлена после сбоя. Об этом сообщает Telegram-канал оповещения пользователей Yandex Cloud о проблемах с доступностью и восстановлении работоспособности сервисов.
По данным компании, на данный момент доступны Responses API и Chat Completions API, включая основные модели: YandexGPT 5.1, YandexGPT 5, Alice AI LLM, Alice AI LLM и другие.
Также восстановлены Realtime API, Retrieval API, Embeddings API, Image Generation API, MCP Hub, Code Interpreter, Tuning & Datasets API и публикация ИИ-агентов в мессенджеры и веб-виджеты.
"Алиса AI Про для бизнеса: восстановлен… TTS: доступен, все голоса, все модели. Vision OCR API: восстановлен. SourceCraft: восстановлен. Yandex Search API: сервис восстановлен. Асинхронный режим работает только с 00:00 до 06:00. SpeechSense: восстановлен. Временно отключен пересчет тегов и ассистентов", - говорится в сообщении.
VibeCraft работает частично, есть проблемы с привязкой доменов. Ожидаемый срок восстановления — один-два дня.
"Во всех сервисах могут быть ограничены квоты на создание новых ресурсов или увеличение текущего потребления. Для уточнения возможности их расширения необходимо обратиться в техническую поддержку", - добавили в компании.
В минувший четверг центр обработки данных "Яндекса" в городе Сасово Рязанской области был поврежден в результате атаки БПЛА, его работа была полностью остановлена. В пятницу при атаке беспилотников пострадала часть инфраструктуры дата-центра "Яндекса" в Калуге. В воскресенье дата-центр "Яндекса" во Владимире также подвергся вражескому удару и полностью остановил работу.
Министерство цифрового развития совместно с Минобороны России решают вопрос по защите центров обработки данных от вражеских атак, заявлял ранее глава Минцифры Максут Шадаев.
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