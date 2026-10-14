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Постоянную экспозицию в музее "Херсонеса Таврического" отроют до конца года

Постоянную экспозицию в музее "Херсонеса Таврического" отроют до конца года - РИА Новости Крым, 14.10.2026

Постоянную экспозицию в музее "Херсонеса Таврического" отроют до конца года

Интерес к государственному музею-заповеднику "Херсонес Таврический" в Севастополе остается высоким, как со стороны крымчан, так и со стороны гостей со всей... РИА Новости Крым, 14.10.2026

2026-10-14T19:37

2026-10-14T19:37

2026-10-14T19:37

историко-археологический музей-заповедник "херсонес таврический"

елена морозова

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. Интерес к государственному музею-заповеднику "Херсонес Таврический" в Севастополе остается высоким, как со стороны крымчан, так и со стороны гостей со всей страны. Все еще продолжается обработка материалов, полученных в результате раскопок, предшествовавших текущему сезону, а до конца 2026 года будет открыта постоянная музейная экспозиция, включающая раздел, посвященный исследованиям "Херсонеса Таврического". Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала директор Государственного музея-заповедника "Херсонес Таврический" Елена Морозова.По словам гостьи студии, в данное время формируется новая музейная экспозиция.Сейчас, добавила директор музея, работают выставки в новом здании Музея античности и Византии, а также древнее городище."Все гости, даже если они пришли в Новый Херсонес, прикасаются к древнему Херсонесу и заходят на древнее городище, что не может не радовать", - подчеркнула она.В этом году продолжается обработка материалов с раскопок южного пригорода, и многих других раскопок, которые предшествовали сезону, обратила внимание собеседница."Мы заканчиваем этап музеефикации памятника, храма, который был открыт еще в XIX веке. Небольшой храм, очень интересный, но был забыт. Сейчас мы продолжили эти раскопки, провели весь этап полевой консервации, работаем, чтобы освоить западную территорию Херсонеса Таврического. Ведь это - достаточно обширный памятник древнего городища в 42 гектара. И западная территория только сейчас начинает нами вновь осваиваться. И этот уникальный храм уже скоро наши посетители смогут осмотреть", - рассказала Елена Морозова.По ее информации, все еще продолжаются археологические изыскания на территории музея-заповедника, а раскопки, которые предшествовали строительству Нового Херсонеса, в южном пригороде Херсонеса, подарили музейным фондам более 6 млн находок, часть из которых все еще обрабатывается и поступает в новую экспозицию."Раскопки продолжаются. Сейчас мы вступаем в большую экспедицию, которая была организована Севастопольским государственным университетом, она будет располагаться у нас в Херсонесе. И, конечно, все памятники, все находки, которые будут в рамках этой экспедиции обнаружены, они поступают в наш музей", - подчеркнула гостья эфира.Новый же музей, готовящийся к открытию в этом году, сообщила она, представляет собой огромный комплекс - 24 тысячи квадратных метров."У нас там большая магистральная экспозиция. И впервые на территории экспозиции внедрены три раскопа. Это надо видеть. Грубо говоря, здание посажено на раскопы", - заинтриговала директор Нового Херсонеса.Более того, дополнила она, четыре памятника были извлечены, законсервированы и перенесены к зданию Музея античности и Византии, где теперь экспонируются.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:165 лет со дня закладки Свято-Владимирского собора в Херсонесе - инфографикаИзделия античности и Золотой Орды покажут в Херсонесе в День АрхеологаАнтропологи восстановят внешность 18-летней херсонеситки по ее черепу

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

историко-археологический музей-заповедник "херсонес таврический", елена морозова, новости крыма, новости севастополя, севастополь, крым