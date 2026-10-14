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Политика геноцида: какую страшную задачу поставил запад перед Киевом
Политика геноцида: какую страшную задачу поставил запад перед Киевом - РИА Новости Крым, 14.10.2026
Политика геноцида: какую страшную задачу поставил запад перед Киевом
Киевская власть планомерно выполняет одну из четких задач, поставленных ей Западом – уничтожить как можно большее число подконтрольного населения, и женская... РИА Новости Крым, 14.10.2026
2026-10-14T10:46
2026-10-14T10:46
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. Киевская власть планомерно выполняет одну из четких задач, поставленных ей Западом – уничтожить как можно большее число подконтрольного населения, и женская мобилизация – один из способов реализации этой задачи. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил политолог, ведущий научный сотрудник Института стран СНГ Александр Дудчак.Депутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая накануне заявила о необходимости начать мобилизацию женщин. По ее словам, все выпускники школ, независимо от пола, также должны проходить военную службу в течение одного-двух лет.По мнению политолога, задача по уничтожению населения руками нынешнего киевского режима четко поставлена Западом, поскольку западным хозяевам Киева украинцы нужны только как расходный материал в войне против РФ и совершенно не интересно благополучие Украины и ее граждан. При этом эксперт уверен, что в случае законодательного решения о мобилизации женщин, украинки будут служить в том числе в штурмовых подразделениях."Такие случаи уже достаточно часто встречаются. Женщины идут, подписывают контракт на одну специальность, а их отправляют совершенно на другую. Да, это геноцид – задача, поставленная перед нынешней властью Украины, и она с ней успешно справляется", – говорит Дудчак.Мобилизация женщин на Украине очень вероятна в условиях, которые сложились для ВСУ на фронте. Однако, чем больше их будут призывать, тем быстрее разрушится экономика того, что осталось от этой страны, заявлял ранее политолог Дмитрий Журавлев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Воюют не хуже": в США предложили отправить на фронт украинских женщинОдурманенные дети: снижение возраста мобилизации на Украине станет катастрофой для тысяч семейВ ЕС украинских женщин будут проверять на уклонение от армии
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мобилизация на украине, украина, всу (вооруженные силы украины), мнения, александр дудчак
Политика геноцида: какую страшную задачу поставил запад перед Киевом
Киевский режим проводит политику геноцида своего народа по заданию Запада – мнение
10:46 14.10.2026 (обновлено: 11:24 14.10.2026) СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым
. Киевская власть планомерно выполняет одну из четких задач, поставленных ей Западом – уничтожить как можно большее число подконтрольного населения, и женская мобилизация – один из способов реализации этой задачи. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"
выразил политолог, ведущий научный сотрудник Института стран СНГ Александр Дудчак.
Депутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая накануне заявила о необходимости начать мобилизацию женщин. По ее словам, все выпускники школ, независимо от пола, также должны проходить военную службу в течение одного-двух лет.
"Безуглая давно выдает такие безумные идеи. И в принципе, о том, что нужно призывать украинских женщин в ВСУ, на Украине говорят уже давно. И даже висят большие плакаты на улицах, и даже создают бронежилеты для беременных. Там занимаются геноцидом подконтрольного населения. Это давно не секрет", – констатирует Дудчак.
По мнению политолога, задача по уничтожению населения руками нынешнего киевского режима четко поставлена Западом, поскольку западным хозяевам Киева украинцы нужны только как расходный материал в войне против РФ и совершенно не интересно благополучие Украины и ее граждан. При этом эксперт уверен, что в случае законодательного решения о мобилизации женщин, украинки будут служить в том числе в штурмовых подразделениях.
"Такие случаи уже достаточно часто встречаются. Женщины идут, подписывают контракт на одну специальность, а их отправляют совершенно на другую. Да, это геноцид – задача, поставленная перед нынешней властью Украины, и она с ней успешно справляется", – говорит Дудчак.
Мобилизация женщин на Украине очень вероятна
в условиях, которые сложились для ВСУ на фронте. Однако, чем больше их будут призывать, тем быстрее разрушится экономика того, что осталось от этой страны, заявлял ранее политолог Дмитрий Журавлев.
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