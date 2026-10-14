https://crimea.ria.ru/20261014/politika-genotsida-kakuyu-strashnuyu-zadachu-postavil-zapad-pered-kievom-1160190995.html

Политика геноцида: какую страшную задачу поставил запад перед Киевом

Политика геноцида: какую страшную задачу поставил запад перед Киевом - РИА Новости Крым, 14.10.2026

Политика геноцида: какую страшную задачу поставил запад перед Киевом

Киевская власть планомерно выполняет одну из четких задач, поставленных ей Западом – уничтожить как можно большее число подконтрольного населения, и женская... РИА Новости Крым, 14.10.2026

2026-10-14T10:46

2026-10-14T10:46

2026-10-14T11:24

мобилизация на украине

украина

всу (вооруженные силы украины)

мнения

александр дудчак

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. Киевская власть планомерно выполняет одну из четких задач, поставленных ей Западом – уничтожить как можно большее число подконтрольного населения, и женская мобилизация – один из способов реализации этой задачи. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил политолог, ведущий научный сотрудник Института стран СНГ Александр Дудчак.Депутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая накануне заявила о необходимости начать мобилизацию женщин. По ее словам, все выпускники школ, независимо от пола, также должны проходить военную службу в течение одного-двух лет.По мнению политолога, задача по уничтожению населения руками нынешнего киевского режима четко поставлена Западом, поскольку западным хозяевам Киева украинцы нужны только как расходный материал в войне против РФ и совершенно не интересно благополучие Украины и ее граждан. При этом эксперт уверен, что в случае законодательного решения о мобилизации женщин, украинки будут служить в том числе в штурмовых подразделениях."Такие случаи уже достаточно часто встречаются. Женщины идут, подписывают контракт на одну специальность, а их отправляют совершенно на другую. Да, это геноцид – задача, поставленная перед нынешней властью Украины, и она с ней успешно справляется", – говорит Дудчак.Мобилизация женщин на Украине очень вероятна в условиях, которые сложились для ВСУ на фронте. Однако, чем больше их будут призывать, тем быстрее разрушится экономика того, что осталось от этой страны, заявлял ранее политолог Дмитрий Журавлев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Воюют не хуже": в США предложили отправить на фронт украинских женщинОдурманенные дети: снижение возраста мобилизации на Украине станет катастрофой для тысяч семейВ ЕС украинских женщин будут проверять на уклонение от армии

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мобилизация на украине, украина, всу (вооруженные силы украины), мнения, александр дудчак