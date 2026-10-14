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Почти 500 беспилотников пытались атаковать Москву и регион - РИА Новости Крым, 14.10.2026
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Почти 500 беспилотников пытались атаковать Москву и регион
Почти 500 беспилотников пытались атаковать Москву и регион - РИА Новости Крым, 14.10.2026
Почти 500 беспилотников пытались атаковать Москву и регион
Почти 500 вражеских беспилотников, летевших в сторону Московского региона, уничтожили за ночь силы ПВО. Об этом сообщил в среду мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости Крым, 14.10.2026
2026-10-14T07:19
2026-10-14T07:25
сергей собянин
москва
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новости сво
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости Крым. Почти 500 вражеских беспилотников, летевших в сторону Московского региона, уничтожили за ночь силы ПВО. Об этом сообщил в среду мэр столицы Сергей Собянин.Он уточнил, что 180 беспилотников уничтожены на подлете к Москве."Аэрофлот" корректировал расписание самолетов из-за ограничений. Изменения расписания с вечера были введены в Шереметьево и Домодедово. В 6:43 ограничения сняли.Во вторник утром в сторону Московского региона летели 417 БПЛА, большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Эксперт назвал причину массированных атак ВСУ на МосквуБПЛА атаковали Саратовскую область - погиб человек и повреждены домаАтаки на Белгородскую область: двое погибли и 16 человек пострадали
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сергей собянин, москва, атаки всу, новости сво, беспилотник (бпла, дрон)
Почти 500 беспилотников пытались атаковать Москву и регион

492 беспилотника сбили силы ПВО в Подмосковье и на подлете к столице - Собянин

07:19 14.10.2026 (обновлено: 07:25 14.10.2026)
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкПункт воздушного наблюдения отряда "Русь" в зоне СВО
Пункт воздушного наблюдения отряда Русь в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 14.10.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости Крым. Почти 500 вражеских беспилотников, летевших в сторону Московского региона, уничтожили за ночь силы ПВО. Об этом сообщил в среду мэр столицы Сергей Собянин.
"В период с 20:30 13 октября по 07:00 14 октября в сторону Московского региона летели 493 БПЛА. Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах", - написал Собянин в МАКС.
Он уточнил, что 180 беспилотников уничтожены на подлете к Москве.
"Аэрофлот" корректировал расписание самолетов из-за ограничений. Изменения расписания с вечера были введены в Шереметьево и Домодедово. В 6:43 ограничения сняли.
Во вторник утром в сторону Московского региона летели 417 БПЛА, большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах.
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