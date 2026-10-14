https://crimea.ria.ru/20261014/pochti-500-bespilotnikov-pytalis-atakovat-moskvu-i-region-1160187474.html

Почти 500 беспилотников пытались атаковать Москву и регион

Почти 500 беспилотников пытались атаковать Москву и регион - РИА Новости Крым, 14.10.2026

Почти 500 беспилотников пытались атаковать Москву и регион

Почти 500 вражеских беспилотников, летевших в сторону Московского региона, уничтожили за ночь силы ПВО. Об этом сообщил в среду мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости Крым, 14.10.2026

2026-10-14T07:19

2026-10-14T07:19

2026-10-14T07:25

сергей собянин

москва

атаки всу

новости сво

беспилотник (бпла, дрон)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости Крым. Почти 500 вражеских беспилотников, летевших в сторону Московского региона, уничтожили за ночь силы ПВО. Об этом сообщил в среду мэр столицы Сергей Собянин.Он уточнил, что 180 беспилотников уничтожены на подлете к Москве."Аэрофлот" корректировал расписание самолетов из-за ограничений. Изменения расписания с вечера были введены в Шереметьево и Домодедово. В 6:43 ограничения сняли.Во вторник утром в сторону Московского региона летели 417 БПЛА, большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Эксперт назвал причину массированных атак ВСУ на МосквуБПЛА атаковали Саратовскую область - погиб человек и повреждены домаАтаки на Белгородскую область: двое погибли и 16 человек пострадали

москва

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей собянин, москва, атаки всу, новости сво, беспилотник (бпла, дрон)