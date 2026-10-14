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Почти 30 тысяч семей в Крыму получают ежегодную выплату

Почти 30 тысяч семей в Крыму получают ежегодную выплату - РИА Новости Крым, 14.10.2026

Почти 30 тысяч семей в Крыму получают ежегодную выплату

Ежегодную семейную выплату назначили 29 390 заявителям в Крыму. Об этом сообщила пресс-служба Государственного совета РК в своем канале в МАКС. РИА Новости Крым, 14.10.2026

2026-10-14T09:52

2026-10-14T09:52

2026-10-14T09:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. Ежегодную семейную выплату назначили 29 390 заявителям в Крыму. Об этом сообщила пресс-служба Государственного совета РК в своем канале в МАКС.По ее словам, средний размер ежегодной семейной выплаты в Крыму составил 27 242 рубля. 99,3 % заявлений было подано через портал "Госуслуги".Уточняется, что ежегодная семейная выплата предназначена для работающих родителей, усыновителей, опекунов и попечителей, воспитывающих двух и более детей в возрасте до 18 лет или до 23 лет при очном обучении. Право на поддержку имеют семьи, среднедушевой доход которых не превышает 1,5 величины прожиточного минимума на душу населения в регионе, при определении права на выплату также оценивается имущественное положение семьи. Для Крыма соответствующий порог составлял 25 801,50 рубля в месяц на человека. Выплата позволяет вернуть часть уплаченного за предыдущий год НДФЛ.В Крыму с 1 июня 2026 года начался прием заявлений на новую ежегодную семейную выплату. Для оформления необходимо подать заявление, а остальные сведения Отделение СФР по Республике Крым соберет и проверит самостоятельно. В доходах при назначении пособия учитываются заработная плата, пенсии, стипендии, доходы от самозанятости, алименты, выплаты по договорам, проценты по вкладам, единое пособие.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пенсии в России проиндексируют дважды в 2027 годуКакие федеральные социальные выплаты положены в РоссииКрымчане предпочитают обращаться в Социальный фонд онлайн

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, выплаты и компенсации, семья, государственный совет рк (госсовет), господдержка