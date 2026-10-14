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Почти 30 тысяч семей в Крыму получают ежегодную выплату
Почти 30 тысяч семей в Крыму получают ежегодную выплату - РИА Новости Крым, 14.10.2026
Почти 30 тысяч семей в Крыму получают ежегодную выплату
Ежегодную семейную выплату назначили 29 390 заявителям в Крыму. Об этом сообщила пресс-служба Государственного совета РК в своем канале в МАКС. РИА Новости Крым, 14.10.2026
2026-10-14T09:52
2026-10-14T09:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. Ежегодную семейную выплату назначили 29 390 заявителям в Крыму. Об этом сообщила пресс-служба Государственного совета РК в своем канале в МАКС.По ее словам, средний размер ежегодной семейной выплаты в Крыму составил 27 242 рубля. 99,3 % заявлений было подано через портал "Госуслуги".Уточняется, что ежегодная семейная выплата предназначена для работающих родителей, усыновителей, опекунов и попечителей, воспитывающих двух и более детей в возрасте до 18 лет или до 23 лет при очном обучении. Право на поддержку имеют семьи, среднедушевой доход которых не превышает 1,5 величины прожиточного минимума на душу населения в регионе, при определении права на выплату также оценивается имущественное положение семьи. Для Крыма соответствующий порог составлял 25 801,50 рубля в месяц на человека. Выплата позволяет вернуть часть уплаченного за предыдущий год НДФЛ.В Крыму с 1 июня 2026 года начался прием заявлений на новую ежегодную семейную выплату. Для оформления необходимо подать заявление, а остальные сведения Отделение СФР по Республике Крым соберет и проверит самостоятельно. В доходах при назначении пособия учитываются заработная плата, пенсии, стипендии, доходы от самозанятости, алименты, выплаты по договорам, проценты по вкладам, единое пособие.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пенсии в России проиндексируют дважды в 2027 годуКакие федеральные социальные выплаты положены в РоссииКрымчане предпочитают обращаться в Социальный фонд онлайн
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РИА Новости Крым
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крым, новости крыма, выплаты и компенсации, семья, государственный совет рк (госсовет), господдержка
Почти 30 тысяч семей в Крыму получают ежегодную выплату
Около 30 тысяч заявителей в Крыму получают ежегодную семейную выплату
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. Ежегодную семейную выплату назначили 29 390 заявителям в Крыму. Об этом сообщила пресс-служба Государственного совета РК в своем канале в МАКС.
"С 1 июня по 30 сентября 2026 года поступило 76 635 заявлений на назначение новой меры поддержки – ежегодной семейной выплаты, дополняющей детские пособия. Выплату назначили 29 390 заявителям", – процитировали в Госсовете Крыма замуправляющего региональным отделением Социального фонда России Татьяну Сапронову.
По ее словам, средний размер ежегодной семейной выплаты в Крыму составил 27 242 рубля. 99,3 % заявлений было подано через портал "Госуслуги".
Уточняется, что ежегодная семейная выплата предназначена для работающих родителей, усыновителей, опекунов и попечителей, воспитывающих двух и более детей в возрасте до 18 лет или до 23 лет при очном обучении. Право на поддержку имеют семьи, среднедушевой доход которых не превышает 1,5 величины прожиточного минимума на душу населения в регионе, при определении права на выплату также оценивается имущественное положение семьи. Для Крыма соответствующий порог составлял 25 801,50 рубля в месяц на человека. Выплата позволяет вернуть часть уплаченного за предыдущий год НДФЛ.
В Крыму с 1 июня 2026 года начался прием заявлений
на новую ежегодную семейную выплату. Для оформления необходимо подать заявление, а остальные сведения Отделение СФР по Республике Крым соберет и проверит самостоятельно. В доходах при назначении пособия учитываются заработная плата, пенсии, стипендии, доходы от самозанятости, алименты, выплаты по договорам, проценты по вкладам, единое пособие.
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