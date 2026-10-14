https://crimea.ria.ru/20261014/pochti-15-tysyachi-ukrainskikh-bespilotnikov-sbila-pvo-za-sutki-1160200183.html

Почти 1,5 тысячи украинских беспилотников сбила ПВО за сутки

Почти 1,5 тысячи украинских беспилотников сбила ПВО за сутки - РИА Новости Крым, 14.10.2026

Почти 1,5 тысячи украинских беспилотников сбила ПВО за сутки

Силы ПВО за сутки уничтожили 1425 украинских беспилотников. Об этом говорится в сводке Минобороны РФ в среду. РИА Новости Крым, 14.10.2026

2026-10-14T14:14

2026-10-14T14:14

2026-10-14T14:14

пво

беспилотник (бпла, дрон)

новости сво

обострение между израилем и ираном

атаки всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости Крым. Силы ПВО за сутки уничтожили 1425 украинских беспилотников. Об этом говорится в сводке Минобороны РФ в среду.Ранее сообщалось, что почти 500 вражеских беспилотников, летевших в сторону Московского региона, уничтожили за ночь силы противовоздушной обороны.В Саратовской области в результате атаки украинских беспилотников погиб человек, а также зафиксированы повреждения нескольких домов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ничего святого: ВСУ дроном атаковали храм в Херсонской областиЭксперт назвал причину массированных атак ВСУ на Москву52 человека погибли от атак ВСУ на регионы России за неделю

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пво, беспилотник (бпла, дрон), новости сво, обострение между израилем и ираном, атаки всу