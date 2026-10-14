Рейтинг@Mail.ru
Пашинян назвал условия мира с Азербайджаном - РИА Новости Крым, 14.10.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20261014/pashinyan-nazval-usloviya-mira-s-azerbaydzhanom-1160204687.html
Пашинян назвал условия мира с Азербайджаном
Пашинян назвал условия мира с Азербайджаном - РИА Новости Крым, 14.10.2026
Пашинян назвал условия мира с Азербайджаном
Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал условия мира с Азербайджаном. Он отметил, что на территории двух стран необходимо исключить наличие анклавов,... РИА Новости Крым, 14.10.2026
2026-10-14T15:54
2026-10-14T15:54
никол пашинян
азербайджан
армения
политика
новости
в мире
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/07/1b/1158029445_0:0:2765:1555_1920x0_80_0_0_aa925880424ec2d7df8fc0a0f9a963fb.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал условия мира с Азербайджаном. Он отметил, что на территории двух стран необходимо исключить наличие анклавов, существовавших в советское время, пишет РИА Новости со ссылкой на видеообращение Пашиняна.По словам Пашиняна, по обе стороны границы не должно быть анклавов и эксклавов, Армения и Азербайджан должны осуществить обмен территориями.Власти Армении ранее признавали, что при делимитации границы с Азербайджаном, возможно, будет необходимо учитывать существование специфических территориальных образований - армянского анклава Арцвашен на территории бывшего Советского Азербайджана и анклавов бывшей Азербайджанской ССР на территории бывшей Советской Армении. В настоящее время по итогам межнационального противостояния в начале 1990-х эти анклавы были фактически поглощены сторонами конфликта, а их население замещено переселенцами.9 августа 2025 года лидеры США, Армении и Азербайджана Дональд Трамп, Никол Пашинян и Ильхам Алиев подписали в Вашингтоне совместную декларацию о мирном урегулировании конфликта между Ереваном и Баку. Как заявил глава Белого дома, Армения и Азербайджан обязуются прекратить все боевые действия навсегда, открыть торговлю, путешествия и дипломатические отношения. Позже Ереван и Баку подписали проект мирного договора,в котором обязались не иметь территориальных претензий друг к другу и позже не выдвигать таких требований.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин и Алиев обсудили расширение сотрудничества РФ и АзербайджанаУ Армении до сих пор возникают вопросы и претензии к ОДКБ – ПутинПашинян рассказал Путину о встрече с Трампом и Алиевым в США
азербайджан
армения
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/07/1b/1158029445_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_8ed80867dd431c684bd6f7923e7b6cc0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
никол пашинян, азербайджан, армения, политика, новости, в мире
Пашинян назвал условия мира с Азербайджаном

На территории Армении и Азербайджана нужно исключить наличие анклавов - Пашинян

15:54 14.10.2026
 
© РИА Новости . Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 14.10.2026
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал условия мира с Азербайджаном. Он отметил, что на территории двух стран необходимо исключить наличие анклавов, существовавших в советское время, пишет РИА Новости со ссылкой на видеообращение Пашиняна.
"Какой вид должен иметь мир после подписания и ратификации мирного договора между Арменией и Азербайджаном? Армения должна иметь территорию в 29 743 квадратных километра. Делимитация и демаркация границ на основе Алма-Атинской декларации должны происходить по этой логике", – заявил он.
По словам Пашиняна, по обе стороны границы не должно быть анклавов и эксклавов, Армения и Азербайджан должны осуществить обмен территориями.
Власти Армении ранее признавали, что при делимитации границы с Азербайджаном, возможно, будет необходимо учитывать существование специфических территориальных образований - армянского анклава Арцвашен на территории бывшего Советского Азербайджана и анклавов бывшей Азербайджанской ССР на территории бывшей Советской Армении. В настоящее время по итогам межнационального противостояния в начале 1990-х эти анклавы были фактически поглощены сторонами конфликта, а их население замещено переселенцами.
9 августа 2025 года лидеры США, Армении и Азербайджана Дональд Трамп, Никол Пашинян и Ильхам Алиев подписали в Вашингтоне совместную декларацию о мирном урегулировании конфликта между Ереваном и Баку. Как заявил глава Белого дома, Армения и Азербайджан обязуются прекратить все боевые действия навсегда, открыть торговлю, путешествия и дипломатические отношения. Позже Ереван и Баку подписали проект мирного договора,в котором обязались не иметь территориальных претензий друг к другу и позже не выдвигать таких требований.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Путин и Алиев обсудили расширение сотрудничества РФ и Азербайджана
У Армении до сих пор возникают вопросы и претензии к ОДКБ – Путин
Пашинян рассказал Путину о встрече с Трампом и Алиевым в США
 
Никол ПашинянАзербайджанАрменияПолитикаНовостиВ мире
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:27В школах новых регионов России открыли "Дорожные классы"
16:08Крымский мосту сейчас - растет очередь с двух сторон
15:54Пашинян назвал условия мира с Азербайджаном
15:44Житель Севастополя объявлен в розыск за убийство матери
15:35Киберугрозы для экономики и логистики РФ выходят на новый уровень – Путин
15:22Парижский Лувр оказался на грани закрытия
15:07Армия РФ улучает положение в зоне СВО – Киев потерял еще 1265 боевиков
14:57ВСУ ударили по мирным жителям в ЛНР – один человек погиб и 12 ранены
14:41У берегов Новороссийска обнаружены выбросы нефтепродуктов
14:34Кличко обвинил Зеленского в отсутствии ПВО над Киевом
14:26Остановить ВПК: зачем армия России бьет по энергетике Украины
14:14Почти 1,5 тысячи украинских беспилотников сбила ПВО за сутки
14:05Сторожевые собаки напали на 12-летнего мальчика на Кубани
13:52В Крыму открыли автодорогу в объезд Алушты
13:44Пара из Крыма победила в конкурсе "Семья года"
13:32На Крым движется шторм: в готовность приведена аэромобильная группировка
13:25Верховный суд признал "баталхаджинцев"* террористической организацией
13:13В ведущих вузах России увеличат число бюджетных мест – Фальков
13:03Сильный ветер и дождь с грозой накроют Севастополь
12:45Кому положена прибавка к пенсии в ноябре
Лента новостейМолния