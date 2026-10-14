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Пашинян назвал условия мира с Азербайджаном
Пашинян назвал условия мира с Азербайджаном - РИА Новости Крым, 14.10.2026
Пашинян назвал условия мира с Азербайджаном
Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал условия мира с Азербайджаном. Он отметил, что на территории двух стран необходимо исключить наличие анклавов,... РИА Новости Крым, 14.10.2026
2026-10-14T15:54
2026-10-14T15:54
2026-10-14T15:54
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал условия мира с Азербайджаном. Он отметил, что на территории двух стран необходимо исключить наличие анклавов, существовавших в советское время, пишет РИА Новости со ссылкой на видеообращение Пашиняна.По словам Пашиняна, по обе стороны границы не должно быть анклавов и эксклавов, Армения и Азербайджан должны осуществить обмен территориями.Власти Армении ранее признавали, что при делимитации границы с Азербайджаном, возможно, будет необходимо учитывать существование специфических территориальных образований - армянского анклава Арцвашен на территории бывшего Советского Азербайджана и анклавов бывшей Азербайджанской ССР на территории бывшей Советской Армении. В настоящее время по итогам межнационального противостояния в начале 1990-х эти анклавы были фактически поглощены сторонами конфликта, а их население замещено переселенцами.9 августа 2025 года лидеры США, Армении и Азербайджана Дональд Трамп, Никол Пашинян и Ильхам Алиев подписали в Вашингтоне совместную декларацию о мирном урегулировании конфликта между Ереваном и Баку. Как заявил глава Белого дома, Армения и Азербайджан обязуются прекратить все боевые действия навсегда, открыть торговлю, путешествия и дипломатические отношения. Позже Ереван и Баку подписали проект мирного договора,в котором обязались не иметь территориальных претензий друг к другу и позже не выдвигать таких требований.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин и Алиев обсудили расширение сотрудничества РФ и АзербайджанаУ Армении до сих пор возникают вопросы и претензии к ОДКБ – ПутинПашинян рассказал Путину о встрече с Трампом и Алиевым в США
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никол пашинян, азербайджан, армения, политика, новости, в мире
Пашинян назвал условия мира с Азербайджаном
На территории Армении и Азербайджана нужно исключить наличие анклавов - Пашинян
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал условия мира с Азербайджаном. Он отметил, что на территории двух стран необходимо исключить наличие анклавов, существовавших в советское время, пишет РИА Новости со ссылкой на видеообращение Пашиняна.
"Какой вид должен иметь мир после подписания и ратификации мирного договора между Арменией и Азербайджаном? Армения должна иметь территорию в 29 743 квадратных километра. Делимитация и демаркация границ на основе Алма-Атинской декларации должны происходить по этой логике", – заявил он.
По словам Пашиняна, по обе стороны границы не должно быть анклавов и эксклавов, Армения и Азербайджан должны осуществить обмен территориями.
Власти Армении ранее признавали, что при делимитации границы с Азербайджаном, возможно, будет необходимо учитывать существование специфических территориальных образований - армянского анклава Арцвашен на территории бывшего Советского Азербайджана и анклавов бывшей Азербайджанской ССР на территории бывшей Советской Армении. В настоящее время по итогам межнационального противостояния в начале 1990-х эти анклавы были фактически поглощены сторонами конфликта, а их население замещено переселенцами.
9 августа 2025 года лидеры США, Армении и Азербайджана Дональд Трамп, Никол Пашинян и Ильхам Алиев подписали в Вашингтоне совместную декларацию о мирном урегулировании конфликта между Ереваном и Баку. Как заявил глава Белого дома, Армения и Азербайджан обязуются прекратить все боевые действия навсегда, открыть торговлю, путешествия и дипломатические отношения. Позже Ереван и Баку подписали проект мирного договора,в котором обязались не иметь территориальных претензий друг к другу и позже не выдвигать таких требований. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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