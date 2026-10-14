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Парламент Саксонии проголосовал за отмену санкций против России - РИА Новости Крым, 14.10.2026
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Парламент Саксонии проголосовал за отмену санкций против России
Парламент Саксонии проголосовал за отмену санкций против России - РИА Новости Крым, 14.10.2026
Парламент Саксонии проголосовал за отмену санкций против России
Ландтаг (региональный парламент) немецкой земли Саксония-Анхальт, в котором по результатам недавних выборов большинство получила партия "Альтернатива для... РИА Новости Крым, 14.10.2026
2026-10-14T18:31
2026-10-14T18:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. Ландтаг (региональный парламент) немецкой земли Саксония-Анхальт, в котором по результатам недавних выборов большинство получила партия "Альтернатива для Германии", приняла резолюцию с требованием к федеральным властям немедленно отменить санкции против России и прекратить военную помощь Украине. Об этом сообщается на сайте ландтага.Авторами резолюции являются фракции "Альтернатива для Германии" (АдГ) и "Союз социальной справедливости и экономического благоразумия" (BSW), основанный Сарой Вагенкнехт.В документе говорится, что украинский кризис необходимо урегулировать дипломатическим путем. Для этого необходимо немедленное прекращение огня и начало мирных переговоров с Россией. Экономические санкции против РФ и военная помощь Украине должны быть немедленно отменены, отмечается в резолюции.В частности, депутат от BSW Клаудиа Виттиг заявила, что именно Украина спровоцировала Россию путем разрыва различных соглашений. Она указала, что без серьезного учета опасений России относительно расширения НАТО на Восток невозможно приблизиться к мирному урегулированию.В свою очередь представитель АдГ Ульрих Зигмунд (АдГ) отметил, что Германия с начала конфликта потратила около 28 миллиардов евро на финансовую и порядка 23 миллиардов на военную поддержку Украины. Этим безрассудным тратам пора положить конец, подчеркнул он.В резолюции отмечено, что политика антироссийских санкций, поставок вооружений и предоставления финансовой помощи Украине "провалилась", а энергетическая и экономическая война против России "нанесла значительный урон промышленности и торговле Германии".По итогам дебатов ландтаг принял предложение АдГ и BSW, которое поддержали депутаты обеих фракций, тогда как остальные выступили против.Принятие резолюции большинством депутатов ландтага обязывает исполнительную власть Саксонии-Анхальт выступить с содержащейся в данном документе инициативой в бундесрате – палате представителей федеральных земель Германии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Равносильно харакири: Ле Пен предупредила УкраинуВыяснилось очевидное: почему Европа перестает давать деньги Украине"Россия мне не враг": захлестнет ли Европу гражданская война
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германия, украина, новости, политика, западная помощь украине
Парламент Саксонии проголосовал за отмену санкций против России

Парламент Саксонии принял резолюцию о прекращении помощи Киеву и отмене санкций против РФ

18:31 14.10.2026
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкНациональный флаг Федеративной Республики Германии над зданием Будестага в Берлине
Национальный флаг Федеративной Республики Германии над зданием Будестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 14.10.2026
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. Ландтаг (региональный парламент) немецкой земли Саксония-Анхальт, в котором по результатам недавних выборов большинство получила партия "Альтернатива для Германии", приняла резолюцию с требованием к федеральным властям немедленно отменить санкции против России и прекратить военную помощь Украине. Об этом сообщается на сайте ландтага.
Авторами резолюции являются фракции "Альтернатива для Германии" (АдГ) и "Союз социальной справедливости и экономического благоразумия" (BSW), основанный Сарой Вагенкнехт.
В документе говорится, что украинский кризис необходимо урегулировать дипломатическим путем. Для этого необходимо немедленное прекращение огня и начало мирных переговоров с Россией. Экономические санкции против РФ и военная помощь Украине должны быть немедленно отменены, отмечается в резолюции.
В частности, депутат от BSW Клаудиа Виттиг заявила, что именно Украина спровоцировала Россию путем разрыва различных соглашений. Она указала, что без серьезного учета опасений России относительно расширения НАТО на Восток невозможно приблизиться к мирному урегулированию.
В свою очередь представитель АдГ Ульрих Зигмунд (АдГ) отметил, что Германия с начала конфликта потратила около 28 миллиардов евро на финансовую и порядка 23 миллиардов на военную поддержку Украины. Этим безрассудным тратам пора положить конец, подчеркнул он.
В резолюции отмечено, что политика антироссийских санкций, поставок вооружений и предоставления финансовой помощи Украине "провалилась", а энергетическая и экономическая война против России "нанесла значительный урон промышленности и торговле Германии".
По итогам дебатов ландтаг принял предложение АдГ и BSW, которое поддержали депутаты обеих фракций, тогда как остальные выступили против.
Принятие резолюции большинством депутатов ландтага обязывает исполнительную власть Саксонии-Анхальт выступить с содержащейся в данном документе инициативой в бундесрате – палате представителей федеральных земель Германии.
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