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Парижский Лувр оказался на грани закрытия - РИА Новости Крым, 14.10.2026
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Парижский Лувр оказался на грани закрытия
Парижский Лувр оказался на грани закрытия - РИА Новости Крым, 14.10.2026
Парижский Лувр оказался на грани закрытия
Парижский Лувр может закрыть свои двери для посетителей, если в знаменитом музее не будет проведен ремонт и необходимая модернизация. Об этом заявил директор... РИА Новости Крым, 14.10.2026
2026-10-14T15:22
2026-10-14T15:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. Парижский Лувр может закрыть свои двери для посетителей, если в знаменитом музее не будет проведен ремонт и необходимая модернизация. Об этом заявил директор учреждения Кристоф Лерибо в интервью газете Figaro.По словам Лерибо, текущий план модернизации музея рассчитан на 12-15 лет. На период проведения работ закрывать Лувр не планируется, поэтому ремонт будет производиться очередями.Как отметил директор, музей "не просто находится в очень плохом состоянии, но и полностью перегружен". Пирамида Лувра больше не способна принимать по девять миллионов посетителей, а популярность "Моны Лизы" парализует крыло Денон, в котором она выставляется.В октябре прошлого года Лувр подвергся ограблению. Из знаменитого музея были похищены драгоценности, в том числе бесценные ювелирные изделия из коллекции французского императорского двора. Нескольких подозреваемых задержали при попытке покинуть страну. Похищены более 8400 бриллиантов, 212 жемчужин, 35 изумрудов и 34 сапфира, которыми были украшены драгоценности. Стоимость украденного оценивается в 88 млн евро.Подозреваемые были задержаны, пятерым из них предъявили обвинения, однако украденные драгоценности так и не нашли. В связи с ограблением комитет французского парламента подготовил доклад с оценкой работы музеев страны. В нем отмечалось, что для руководства главного музея Франции престиж оказался важнее вопросов безопасности, которая была в удивительно плохом состоянии.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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франция, париж, лувр, новости, искусство , культура, в мире
Парижский Лувр оказался на грани закрытия

Директор Лувра заявил об угрозе закрытия музея без проведения ремонта

15:22 14.10.2026
 
© АР, АFP Lou Benoist Лувр, Париж
 Лувр, Париж
© АР, АFP Lou Benoist
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. Парижский Лувр может закрыть свои двери для посетителей, если в знаменитом музее не будет проведен ремонт и необходимая модернизация. Об этом заявил директор учреждения Кристоф Лерибо в интервью газете Figaro.
"Если Лувр не будет отремонтирован, модернизирован и преобразован, он очень быстро утратит свой статус и в конечном итоге будет вынужден закрыть свои двери для публики", – приводит РИА Новости слова руководителя.
По словам Лерибо, текущий план модернизации музея рассчитан на 12-15 лет. На период проведения работ закрывать Лувр не планируется, поэтому ремонт будет производиться очередями.
Как отметил директор, музей "не просто находится в очень плохом состоянии, но и полностью перегружен". Пирамида Лувра больше не способна принимать по девять миллионов посетителей, а популярность "Моны Лизы" парализует крыло Денон, в котором она выставляется.
В октябре прошлого года Лувр подвергся ограблению. Из знаменитого музея были похищены драгоценности, в том числе бесценные ювелирные изделия из коллекции французского императорского двора. Нескольких подозреваемых задержали при попытке покинуть страну. Похищены более 8400 бриллиантов, 212 жемчужин, 35 изумрудов и 34 сапфира, которыми были украшены драгоценности. Стоимость украденного оценивается в 88 млн евро.
Подозреваемые были задержаны, пятерым из них предъявили обвинения, однако украденные драгоценности так и не нашли. В связи с ограблением комитет французского парламента подготовил доклад с оценкой работы музеев страны. В нем отмечалось, что для руководства главного музея Франции престиж оказался важнее вопросов безопасности, которая была в удивительно плохом состоянии.
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