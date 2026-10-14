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Парижский Лувр оказался на грани закрытия

Парижский Лувр оказался на грани закрытия - РИА Новости Крым, 14.10.2026

Парижский Лувр оказался на грани закрытия

Парижский Лувр может закрыть свои двери для посетителей, если в знаменитом музее не будет проведен ремонт и необходимая модернизация. Об этом заявил директор... РИА Новости Крым, 14.10.2026

2026-10-14T15:22

2026-10-14T15:22

2026-10-14T15:22

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. Парижский Лувр может закрыть свои двери для посетителей, если в знаменитом музее не будет проведен ремонт и необходимая модернизация. Об этом заявил директор учреждения Кристоф Лерибо в интервью газете Figaro.По словам Лерибо, текущий план модернизации музея рассчитан на 12-15 лет. На период проведения работ закрывать Лувр не планируется, поэтому ремонт будет производиться очередями.Как отметил директор, музей "не просто находится в очень плохом состоянии, но и полностью перегружен". Пирамида Лувра больше не способна принимать по девять миллионов посетителей, а популярность "Моны Лизы" парализует крыло Денон, в котором она выставляется.В октябре прошлого года Лувр подвергся ограблению. Из знаменитого музея были похищены драгоценности, в том числе бесценные ювелирные изделия из коллекции французского императорского двора. Нескольких подозреваемых задержали при попытке покинуть страну. Похищены более 8400 бриллиантов, 212 жемчужин, 35 изумрудов и 34 сапфира, которыми были украшены драгоценности. Стоимость украденного оценивается в 88 млн евро.Подозреваемые были задержаны, пятерым из них предъявили обвинения, однако украденные драгоценности так и не нашли. В связи с ограблением комитет французского парламента подготовил доклад с оценкой работы музеев страны. В нем отмечалось, что для руководства главного музея Франции престиж оказался важнее вопросов безопасности, которая была в удивительно плохом состоянии.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

франция, париж, лувр, новости, искусство , культура, в мире