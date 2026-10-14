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Пара из Крыма победила в конкурсе "Семья года" - РИА Новости Крым, 14.10.2026
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Пара из Крыма победила в конкурсе "Семья года"
Пара из Крыма победила в конкурсе "Семья года" - РИА Новости Крым, 14.10.2026
Пара из Крыма победила в конкурсе "Семья года"
Семья из Крыма победила в номинации "Золотая семья" 11-го всероссийского конкурса "Семья года". Церемония награждения победителей прошла в Государственном... РИА Новости Крым, 14.10.2026
2026-10-14T13:44
2026-10-14T13:44
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. Семья из Крыма победила в номинации "Золотая семья" 11-го всероссийского конкурса "Семья года". Церемония награждения победителей прошла в Государственном Кремлевском дворце. Об этом сообщили в правительстве России.В номинации "Золотая семья" диплом победителя получили Андрей и Ольга Головатюк из Республики Крым. Всего победителями конкурса в шести номинациях стали 89 российских семей. "Золотыми" назвали 12 семей.Ранее сообщалось, что Алексей и Александра Сидоровы из Севастополя стали победителями всероссийского конкурса "Семья года" в номинации "Молодая семья". У пары пятеро детей. Также сообщалось, что Новосибирск и Севастополь признаны лучшими в номинации "Города для большой семьи" в конкурсе "Семейная с столица России".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крым, семья, конкурс, новости крыма
Пара из Крыма победила в конкурсе "Семья года"

Семья из Крыма победила в конкурсе "Семья года"

13:44 14.10.2026
 
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Молодые люди напротив Крымского моста - РИА Новости, 1920, 14.10.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. Семья из Крыма победила в номинации "Золотая семья" 11-го всероссийского конкурса "Семья года". Церемония награждения победителей прошла в Государственном Кремлевском дворце. Об этом сообщили в правительстве России.
В номинации "Золотая семья" диплом победителя получили Андрей и Ольга Головатюк из Республики Крым. Всего победителями конкурса в шести номинациях стали 89 российских семей. "Золотыми" назвали 12 семей.
"В этом году конкурс собрал рекордное количество участников: поступило более 11,8 тысячи заявок, что почти на тысячу больше, чем в прошлом году. Это говорит о растущем интересе к конкурсу и о том, насколько важно для наших граждан делиться своим семейным опытом и традициями", – отметила зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова.
Ранее сообщалось, что Алексей и Александра Сидоровы из Севастополя стали победителями всероссийского конкурса "Семья года" в номинации "Молодая семья". У пары пятеро детей. Также сообщалось, что Новосибирск и Севастополь признаны лучшими в номинации "Города для большой семьи" в конкурсе "Семейная с столица России".
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КрымсемьяКонкурсНовости Крыма
 
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