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Остановить ВПК: зачем армия России бьет по энергетике Украины - РИА Новости Крым, 14.10.2026
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Остановить ВПК: зачем армия России бьет по энергетике Украины
Остановить ВПК: зачем армия России бьет по энергетике Украины - РИА Новости Крым, 14.10.2026
Остановить ВПК: зачем армия России бьет по энергетике Украины
Ответные удары по энергетике Украины преследуют цель остановки вражеского военно-промышленного комплекса и, в конечном итоге, нацелены на свержение действующего РИА Новости Крым, 14.10.2026
2026-10-14T14:26
2026-10-14T14:26
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. Ответные удары по энергетике Украины преследуют цель остановки вражеского военно-промышленного комплекса и, в конечном итоге, нацелены на свержение действующего киевского режима. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил политолог, ведущий научный сотрудник Института стран СНГ Александр (Васильевич) Дудчак.600 тысяч потребителей остались без света в Киеве, Киевской области и Харькове из-за повреждения объектов энергетики на Украине, сообщал ранее во вторник глава киевского режима Владимир Зеленский.В итоге, по словам политолога, это приведет к остановке военно-промышленного комплекса, поскольку заменить подачу электроэнергии с атомной станции генераторами невозможно. Эта цель – одна из ключевых. Однако есть и другие задачи, которые таким образом решает армия России."Это бьет по моральному состоянию, по экономике: прекращается уплата налогов, содержание киевского режима становится очень дорогим. А еще люди покидают города - на территории бывшей Украины осталось около 18 миллионов человек, а значит, снижается и мобилизационный потенциал. Когда не будет ни света, ни воды, ни тепла, тем более в преддверии зимы, это будет серьезный коллапс для экономики и в целом – для существования этого режима", - подытоживает Дудчак.Президент России Владимир Путин ранее дал поручение Вооруженным силам Российской Федерации наносить масштабные ответные удары по украинской энергетической инфраструктуре. При этом Путин будет готов дать указание не наносить удары по Украине в день выборов, если в киевские власти действительно решат их провести, сообщал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Кремле ответили на вопрос об энергетическом перемирииПутин: противник пока не может противодействовать "Гераням"Будут ли ВС РФ бить по вооружающим Киев западным заводам – ответ Путина
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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украина, удары по украине, новости сво, мнения
Остановить ВПК: зачем армия России бьет по энергетике Украины

Ответные удары по энергетике Украины нужны для уничтожения ВПК – мнение

14:26 14.10.2026
 
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациямУкраинские пожарные
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. Ответные удары по энергетике Украины преследуют цель остановки вражеского военно-промышленного комплекса и, в конечном итоге, нацелены на свержение действующего киевского режима. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил политолог, ведущий научный сотрудник Института стран СНГ Александр (Васильевич) Дудчак.
600 тысяч потребителей остались без света в Киеве, Киевской области и Харькове из-за повреждения объектов энергетики на Украине, сообщал ранее во вторник глава киевского режима Владимир Зеленский.
"Видна системная работа ВС РФ, которая ведется с конца июня. По портам, по энергетике, транспорту, локомотивам, АЗС. Идут удары по подстанциям на 750 кВт, которых на территории Украины оставалось всего шесть штук. Это важные узлы, которые соединяют атомные станции с городами. Все это делает обеспечение электроэнергией затруднительным и перерывы между подачей электроэнергии будут увеличиваться", - констатирует Дудчак.
В итоге, по словам политолога, это приведет к остановке военно-промышленного комплекса, поскольку заменить подачу электроэнергии с атомной станции генераторами невозможно. Эта цель – одна из ключевых. Однако есть и другие задачи, которые таким образом решает армия России.
"Это бьет по моральному состоянию, по экономике: прекращается уплата налогов, содержание киевского режима становится очень дорогим. А еще люди покидают города - на территории бывшей Украины осталось около 18 миллионов человек, а значит, снижается и мобилизационный потенциал. Когда не будет ни света, ни воды, ни тепла, тем более в преддверии зимы, это будет серьезный коллапс для экономики и в целом – для существования этого режима", - подытоживает Дудчак.
Президент России Владимир Путин ранее дал поручение Вооруженным силам Российской Федерации наносить масштабные ответные удары по украинской энергетической инфраструктуре. При этом Путин будет готов дать указание не наносить удары по Украине в день выборов, если в киевские власти действительно решат их провести, сообщал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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УкраинаУдары по УкраинеНовости СВОМнения
 
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