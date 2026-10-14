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Новый транспортный обход Алушты: доехать до ЮБК теперь можно быстрее на час - РИА Новости Крым, 14.10.2026
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Новый транспортный обход Алушты: доехать до ЮБК теперь можно быстрее на час
Новый транспортный обход Алушты: доехать до ЮБК теперь можно быстрее на час - РИА Новости Крым, 14.10.2026
Новый транспортный обход Алушты: доехать до ЮБК теперь можно быстрее на час
Доехать до Южного берега Крыма от Симферополя теперь можно быстрее практически на час: для водителей и пассажиров открыли объезд Алушты. РИА Новости Крым, 14.10.2026
2026-10-14T16:50
2026-10-14T16:50
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АЛУШТА, 14 окт – РИА Новости Крым. Доехать до Южного берега Крыма от Симферополя теперь можно быстрее практически на час: для водителей и пассажиров открыли объезд Алушты.Сложную дорогу с большими перепадами высоты протяженностью 7,8 км в четыре полосы строили всего три года по поручению президента Владимира Путина в рамках государственной программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя". Сдали участок со значительным опережением графика.Это четвертый отрезок новой трассы, проложенной от пересекающей полуостров "Тавриды". Он, по расчетам инженеров, в туристический сезон на час сократит путь к морю.При этом этот участок пути на километр длиннее старого, проходящего через Алушту. Но за счет того, что здесь нет светофоров, пешеходных переходов и городских пробок, время в пути сокращается."По объекту установлены уже знаки, ограничивающие скорость 60 км/ч. Этот объект находится в горной местности, и это максимально возможная разрешенная скорость: здесь крутые продольные уклоны, резкие радиусы, поэтому мы вынуждены ограничивать скорость, чтобы обеспечить максимальную безопасность движения", - сказал заместитель начальника Строительного управления АО "ВАД" по проектированию Павел Шуршилин.При строительстве этого объекта инженерам и строителям пришлось постараться. Во-первых, здесь девять искусственных сооружений - мост через речку, высокий виадук, 11 подпорных стен."Они позволили нам минимизировать рельеф существующей местности, сохранить его в максимально естественном виде", - – добавил Шуршилин.По расчетным прогнозам, интенсивности в сутки по объезду будут проезжать 14,5 – 15 тыс автомобилей в сутки."Дорога — это не просто объект транспортной инфраструктуры. Это некая артерия, по которой понесется все самое главное - это люди, продукты питания, строительные материалы", - отметил начальник отдела организации строительства департамента госпрограммы Михаил Ставицкий.Объезд вокруг Алушты открывал глава Крыма Сергей Аксенов. Он дал старт движению:Аксенов отметил, что впереди – реконструкция последнего участка трассы длиной в 16 километров, соединяющей "Тавриду" и ЮБК - от Перевального до Изобильного."С точки зрения реализации этот объект сложный. Однако в параллель с ним сейчас реализуется первый этап данной дороги на участке от Перевального до Изобильного, который, наверное, за всю историю реализации на территории Республики Крым является самым сложным проектом", - подтвердил слова Главы Крыма Михаил Ставицкий.Также он добавил, что в стадии проектирования и проверки в Госэкспертизе находится хорда по ответвлению от трассы "Таврида" на участке от Белогорска до села Приветное.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов назвал основные проекты дорожного строительства в КрымуАвтотуризм в Крыму: что планируют сделать в регионе в ближайшие 9 летПрограмма развития Крыма: построено 547 объектов инфраструктуры
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видео, сергей аксенов, марат хуснуллин, крым, новости крыма, дороги крыма, ао "вад", алушта, видео, росавтодор
Новый транспортный обход Алушты: доехать до ЮБК теперь можно быстрее на час

Новый транспортный обход Алушты - доехать до ЮБК теперь можно быстрее на час

16:50 14.10.2026
 
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АЛУШТА, 14 окт – РИА Новости Крым. Доехать до Южного берега Крыма от Симферополя теперь можно быстрее практически на час: для водителей и пассажиров открыли объезд Алушты.
Сложную дорогу с большими перепадами высоты протяженностью 7,8 км в четыре полосы строили всего три года по поручению президента Владимира Путина в рамках государственной программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя". Сдали участок со значительным опережением графика.
Это четвертый отрезок новой трассы, проложенной от пересекающей полуостров "Тавриды". Он, по расчетам инженеров, в туристический сезон на час сократит путь к морю.
При этом этот участок пути на километр длиннее старого, проходящего через Алушту. Но за счет того, что здесь нет светофоров, пешеходных переходов и городских пробок, время в пути сокращается.
"По объекту установлены уже знаки, ограничивающие скорость 60 км/ч. Этот объект находится в горной местности, и это максимально возможная разрешенная скорость: здесь крутые продольные уклоны, резкие радиусы, поэтому мы вынуждены ограничивать скорость, чтобы обеспечить максимальную безопасность движения", - сказал заместитель начальника Строительного управления АО "ВАД" по проектированию Павел Шуршилин.
При строительстве этого объекта инженерам и строителям пришлось постараться. Во-первых, здесь девять искусственных сооружений - мост через речку, высокий виадук, 11 подпорных стен.
"Они позволили нам минимизировать рельеф существующей местности, сохранить его в максимально естественном виде", - – добавил Шуршилин.
По расчетным прогнозам, интенсивности в сутки по объезду будут проезжать 14,5 – 15 тыс автомобилей в сутки.
"Дорога — это не просто объект транспортной инфраструктуры. Это некая артерия, по которой понесется все самое главное - это люди, продукты питания, строительные материалы", - отметил начальник отдела организации строительства департамента госпрограммы Михаил Ставицкий.
Объезд вокруг Алушты открывал глава Крыма Сергей Аксенов. Он дал старт движению:
"Те решения, которые наш лидер (Владимир Путин – прим. ред.) принял, меняют Крым, меняют нашу страну, поэтому президенту слова благодарности, председателю правительства, Росавтодору, ну и, конечно, коллективу компании ВАД".
Аксенов отметил, что впереди – реконструкция последнего участка трассы длиной в 16 километров, соединяющей "Тавриду" и ЮБК - от Перевального до Изобильного.
"С точки зрения реализации этот объект сложный. Однако в параллель с ним сейчас реализуется первый этап данной дороги на участке от Перевального до Изобильного, который, наверное, за всю историю реализации на территории Республики Крым является самым сложным проектом", - подтвердил слова Главы Крыма Михаил Ставицкий.
Также он добавил, что в стадии проектирования и проверки в Госэкспертизе находится хорда по ответвлению от трассы "Таврида" на участке от Белогорска до села Приветное.
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