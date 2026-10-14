https://crimea.ria.ru/20261014/novosti-kryma---glavnoe-na-utro-sredy-1160187144.html

Новости Крыма - главное на утро среды

Новости Крыма - главное на утро среды - РИА Новости Крым, 14.10.2026

Новости Крыма - главное на утро среды

В Крыму ночь прошла спокойно. В Севастополе сигнал воздушной тревоги не включали. Крымский мост ночью и утром во вторник работает штатно. РИА Новости Крым, 14.10.2026

2026-10-14T08:45

2026-10-14T08:45

2026-10-14T08:45

новости крыма

крым

новости севастополя

севастополь

крымский мост

энергосистема крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости Крым. В Крыму ночь прошла спокойно. В Севастополе сигнал воздушной тревоги не включали. Крымский мост ночью и утром во вторник работает штатно.Главное в Крыму и Севастополе на утро 13 октября - в подборке РИА Новости Крым.Ночью в Крыму не объявляли беспилотную опасность.Крымский мост работает штатно. Очередей перед досмотровыми комплексами на данный момент нет.В Севастополе ночь также прошла спокойно, воздушную тревогу не объявляли. Утром во вторник морской пассажирский транспорт ходит по расписанию, сообщили в профильном департаменте.В среду реализация топлива в Крыму по ценам ниже 100 рублей началась с 8:00.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

севастополь

крымский мост

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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