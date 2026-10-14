https://crimea.ria.ru/20261014/novosti-kryma---glavnoe-na-utro-sredy-1160187144.html
Новости Крыма - главное на утро среды
Новости Крыма - главное на утро среды - РИА Новости Крым, 14.10.2026
Новости Крыма - главное на утро среды
В Крыму ночь прошла спокойно. В Севастополе сигнал воздушной тревоги не включали. Крымский мост ночью и утром во вторник работает штатно. РИА Новости Крым, 14.10.2026
2026-10-14T08:45
2026-10-14T08:45
2026-10-14T08:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости Крым. В Крыму ночь прошла спокойно. В Севастополе сигнал воздушной тревоги не включали. Крымский мост ночью и утром во вторник работает штатно.Главное в Крыму и Севастополе на утро 13 октября - в подборке РИА Новости Крым.Ночью в Крыму не объявляли беспилотную опасность.Крымский мост работает штатно. Очередей перед досмотровыми комплексами на данный момент нет.В Севастополе ночь также прошла спокойно, воздушную тревогу не объявляли. Утром во вторник морской пассажирский транспорт ходит по расписанию, сообщили в профильном департаменте.В среду реализация топлива в Крыму по ценам ниже 100 рублей началась с 8:00.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости Крыма - главное на утро среды
Новости Крыма и Севастополя - главное на утро 14 октября
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости Крым. В Крыму ночь прошла спокойно. В Севастополе сигнал воздушной тревоги не включали. Крымский мост ночью и утром во вторник работает штатно.
Главное в Крыму и Севастополе на утро 13 октября - в подборке РИА Новости Крым.
Ночью в Крыму не объявляли беспилотную опасность.
Крымский мост работает штатно. Очередей перед досмотровыми комплексами на данный момент нет.
В Севастополе ночь также прошла спокойно, воздушную тревогу не объявляли. Утром во вторник морской пассажирский транспорт ходит по расписанию, сообщили в профильном департаменте.
На всей территории Республики Крым действуют ограничения потребления электроэнергии. Отключения линий электропередачи и оборудования проводят оперативно, в зависимости от ситуации в энергорайонах, проинформировали у "Крымэнерго".
В среду реализация топлива
в Крыму по ценам ниже 100 рублей началась с 8:00.
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