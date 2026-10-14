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Новости Крыма - главное на утро среды - РИА Новости Крым, 14.10.2026
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Новости Крыма - главное на утро среды
Новости Крыма - главное на утро среды - РИА Новости Крым, 14.10.2026
Новости Крыма - главное на утро среды
В Крыму ночь прошла спокойно. В Севастополе сигнал воздушной тревоги не включали. Крымский мост ночью и утром во вторник работает штатно. РИА Новости Крым, 14.10.2026
2026-10-14T08:45
2026-10-14T08:45
новости крыма
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новости севастополя
севастополь
крымский мост
энергосистема крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости Крым. В Крыму ночь прошла спокойно. В Севастополе сигнал воздушной тревоги не включали. Крымский мост ночью и утром во вторник работает штатно.Главное в Крыму и Севастополе на утро 13 октября - в подборке РИА Новости Крым.Ночью в Крыму не объявляли беспилотную опасность.Крымский мост работает штатно. Очередей перед досмотровыми комплексами на данный момент нет.В Севастополе ночь также прошла спокойно, воздушную тревогу не объявляли. Утром во вторник морской пассажирский транспорт ходит по расписанию, сообщили в профильном департаменте.В среду реализация топлива в Крыму по ценам ниже 100 рублей началась с 8:00.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости крыма, крым, новости севастополя, севастополь, крымский мост, энергосистема крыма
Новости Крыма - главное на утро среды

Новости Крыма и Севастополя - главное на утро 14 октября

08:45 14.10.2026
 
© Telegram Михаил РазвожаевВиды Крыма
Виды Крыма
© Telegram Михаил Развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости Крым. В Крыму ночь прошла спокойно. В Севастополе сигнал воздушной тревоги не включали. Крымский мост ночью и утром во вторник работает штатно.
Главное в Крыму и Севастополе на утро 13 октября - в подборке РИА Новости Крым.
Ночью в Крыму не объявляли беспилотную опасность.
Крымский мост работает штатно. Очередей перед досмотровыми комплексами на данный момент нет.
В Севастополе ночь также прошла спокойно, воздушную тревогу не объявляли. Утром во вторник морской пассажирский транспорт ходит по расписанию, сообщили в профильном департаменте.

На всей территории Республики Крым действуют ограничения потребления электроэнергии. Отключения линий электропередачи и оборудования проводят оперативно, в зависимости от ситуации в энергорайонах, проинформировали у "Крымэнерго".

В среду реализация топлива в Крыму по ценам ниже 100 рублей началась с 8:00.
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Новости КрымаКрымНовости СевастополяСевастопольКрымский мостЭнергосистема Крыма
 
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