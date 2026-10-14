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Новак: ВСУ атаковали два нефтеперерабатывающих завода в России - РИА Новости Крым, 14.10.2026
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Новак: ВСУ атаковали два нефтеперерабатывающих завода в России
Новак: ВСУ атаковали два нефтеперерабатывающих завода в России - РИА Новости Крым, 14.10.2026
Новак: ВСУ атаковали два нефтеперерабатывающих завода в России
Киевский режим атаковал в среду, 14 октября, два нефтеперерабатывающих завода (НПЗ) на территории России, демонстрируя этим несогласие с объявлением... РИА Новости Крым, 14.10.2026
2026-10-14T17:50
2026-10-14T19:35
нпз
александр новак
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всу (вооруженные силы украины)
атаки всу
обстрелы всу
политика
владимир зеленский
дональд трамп
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости Крым. Киевский режим атаковал в среду, 14 октября, два нефтеперерабатывающих завода (НПЗ) на территории России, демонстрируя этим несогласие с объявлением энергетического перемирия. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление вице-премьера РФ Александра Новака. По его словам, украинские беспилотники атаковали сегодня НПЗ в Саратовской и Рязанской областях.Ранее Новак заявлял, что ситуация с атаками вражеских беспилотников на российские НПЗ остается достаточно напряженной. При этом он отметил, что ущерб от постоянных налетов украинских дронов на заводы стал значительно ниже благодаря тому, что была проведена большая работа по усилению их защиты.В воскресенье президент США Дональд Трамп заявил о согласованном энергетическом перемирии между Москвой и Киевом. Зеленский заявил, что объявление о прекращении огня "стало новостью" для него, и добавил, что если Москва согласится на энергетическое перемирие, Киев тоже согласится. Глава киевского режима ранее отказался прекращать бить по нефтеперерабатывающим заводам в России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Топливный рынок получил дополнительные объемы с НПЗ – НовакВ России приняли дополнительную меру для обеспечения рынка дизелемСоздан оперштаб мониторинга ситуации с топливом в России
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нпз, александр новак, украина, всу (вооруженные силы украины), атаки всу, обстрелы всу, политика, владимир зеленский, дональд трамп, сша
Новак: ВСУ атаковали два нефтеперерабатывающих завода в России

Новак: ВСУ атаковали два нефтеперерабатывающих завода — в Саратовской и Рязанской областях

17:50 14.10.2026 (обновлено: 19:35 14.10.2026)
 
© РИА Новости . Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанк Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак
 Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак - РИА Новости, 1920, 14.10.2026
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости Крым. Киевский режим атаковал в среду, 14 октября, два нефтеперерабатывающих завода (НПЗ) на территории России, демонстрируя этим несогласие с объявлением энергетического перемирия. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление вице-премьера РФ Александра Новака.
По его словам, украинские беспилотники атаковали сегодня НПЗ в Саратовской и Рязанской областях.

"Киев не демонстрирует движение в сторону энергетического перемирия", — отметил он на полях Российской энергетической недели.

Ранее Новак заявлял, что ситуация с атаками вражеских беспилотников на российские НПЗ остается достаточно напряженной. При этом он отметил, что ущерб от постоянных налетов украинских дронов на заводы стал значительно ниже благодаря тому, что была проведена большая работа по усилению их защиты.
В воскресенье президент США Дональд Трамп заявил о согласованном энергетическом перемирии между Москвой и Киевом. Зеленский заявил, что объявление о прекращении огня "стало новостью" для него, и добавил, что если Москва согласится на энергетическое перемирие, Киев тоже согласится. Глава киевского режима ранее отказался прекращать бить по нефтеперерабатывающим заводам в России.
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