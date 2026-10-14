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Ничего святого: ВСУ дроном атаковали храм в Херсонской области - РИА Новости Крым, 14.10.2026
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Ничего святого: ВСУ дроном атаковали храм в Херсонской области
Ничего святого: ВСУ дроном атаковали храм в Херсонской области - РИА Новости Крым, 14.10.2026
Ничего святого: ВСУ дроном атаковали храм в Херсонской области
ВСУ атаковали храм Рождества Пресвятой Богородицы в Голопристанском округе Херсонской области. Об этом сообщает телерадиокомпания "Таврия" со ссылкой на... РИА Новости Крым, 14.10.2026
2026-10-14T09:41
2026-10-14T09:41
херсонская область
новости сво
православие
беспилотник (бпла, дрон)
атаки всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. ВСУ атаковали храм Рождества Пресвятой Богородицы в Голопристанском округе Херсонской области. Об этом сообщает телерадиокомпания "Таврия" со ссылкой на помощника управляющего Скадовской епархией, протоиерея Николая Калиниченко.Удар пришелся по храму в селе Гладковка.По данным Калиниченко, люди при вражеской атаке на святыню не пострадали.Ударами ВСУ ранее была до основания уничтожена Георгиевская церковь в Рыльском районе Курской области, которая являлась объектом культурного наследия региона. До этого враг ударил по храму Георгия Победоносца в селе Толоконное Белгородского района, в результате детонации загорелись купола.По данным посла по особым поручениям МИД России Родиона Мирошника, Вооруженные силы Украины наносят преднамеренные удары по религиозным объектам в российских приграничных регионах и новых субъектах РФ. Более того, киевские власти продолжают целенаправленную кампанию давления на Украинскую православную церковь (УПЦ) внутри самой Украины.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Православие" с гранатой: как Украина святое с грешным перепуталаНа Украине массово захватывают храмы канонической церквиХрам Николая Чудотворца загорелся после удара ВСУ по Тамбовской области
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херсонская область, новости сво, православие, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу
Ничего святого: ВСУ дроном атаковали храм в Херсонской области

ВСУ атаковали храм Рождества Пресвятой Богородицы в Херсонской области – епархия

09:41 14.10.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПравославный крест золотой купол
Православный крест золотой купол - РИА Новости, 1920, 14.10.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. ВСУ атаковали храм Рождества Пресвятой Богородицы в Голопристанском округе Херсонской области. Об этом сообщает телерадиокомпания "Таврия" со ссылкой на помощника управляющего Скадовской епархией, протоиерея Николая Калиниченко.
Удар пришелся по храму в селе Гладковка.

"Взрыв произошел из-за сброса боеприпаса с беспилотника на территорию храма. В результате взрыва во дворе образовалась воронка глубиной до одного метра, а также были выбиты окна в самом храме", – говорится в сообщении.

По данным Калиниченко, люди при вражеской атаке на святыню не пострадали.
Ударами ВСУ ранее была до основания уничтожена Георгиевская церковь в Рыльском районе Курской области, которая являлась объектом культурного наследия региона. До этого враг ударил по храму Георгия Победоносца в селе Толоконное Белгородского района, в результате детонации загорелись купола.
По данным посла по особым поручениям МИД России Родиона Мирошника, Вооруженные силы Украины наносят преднамеренные удары по религиозным объектам в российских приграничных регионах и новых субъектах РФ. Более того, киевские власти продолжают целенаправленную кампанию давления на Украинскую православную церковь (УПЦ) внутри самой Украины.
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Херсонская областьНовости СВОПравославиеБеспилотник (БПЛА, дрон)Атаки ВСУ
 
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