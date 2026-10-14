https://crimea.ria.ru/20261014/nichego-svyatogo-vsu-dronom-atakovali-khram-v-khersonskoy-oblasti-1160189459.html

Ничего святого: ВСУ дроном атаковали храм в Херсонской области

Ничего святого: ВСУ дроном атаковали храм в Херсонской области - РИА Новости Крым, 14.10.2026

Ничего святого: ВСУ дроном атаковали храм в Херсонской области

ВСУ атаковали храм Рождества Пресвятой Богородицы в Голопристанском округе Херсонской области. Об этом сообщает телерадиокомпания "Таврия" со ссылкой на... РИА Новости Крым, 14.10.2026

2026-10-14T09:41

2026-10-14T09:41

2026-10-14T09:41

херсонская область

новости сво

православие

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атаки всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. ВСУ атаковали храм Рождества Пресвятой Богородицы в Голопристанском округе Херсонской области. Об этом сообщает телерадиокомпания "Таврия" со ссылкой на помощника управляющего Скадовской епархией, протоиерея Николая Калиниченко.Удар пришелся по храму в селе Гладковка.По данным Калиниченко, люди при вражеской атаке на святыню не пострадали.Ударами ВСУ ранее была до основания уничтожена Георгиевская церковь в Рыльском районе Курской области, которая являлась объектом культурного наследия региона. До этого враг ударил по храму Георгия Победоносца в селе Толоконное Белгородского района, в результате детонации загорелись купола.По данным посла по особым поручениям МИД России Родиона Мирошника, Вооруженные силы Украины наносят преднамеренные удары по религиозным объектам в российских приграничных регионах и новых субъектах РФ. Более того, киевские власти продолжают целенаправленную кампанию давления на Украинскую православную церковь (УПЦ) внутри самой Украины.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Православие" с гранатой: как Украина святое с грешным перепуталаНа Украине массово захватывают храмы канонической церквиХрам Николая Чудотворца загорелся после удара ВСУ по Тамбовской области

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, новости сво, православие, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу