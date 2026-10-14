https://crimea.ria.ru/20261014/ne-poteryal-ni-odnogo-moryaka-i-korablya--chem-zapomnilsya-legendarnyy-ushakov-1153451052.html

Не потерял ни одного моряка и корабля – чем запомнился легендарный Ушаков

Не потерял ни одного моряка и корабля – чем запомнился легендарный Ушаков - РИА Новости Крым, 14.10.2026

Не потерял ни одного моряка и корабля – чем запомнился легендарный Ушаков

14 октября 1817 года умер адмирал Федор Ушаков. Мир запомнил его как одного из создателей морской пехоты, победоносного адмирала, который не потерпел ни единого РИА Новости Крым, 14.10.2026

2026-10-14T10:00

2026-10-14T10:00

2026-10-14T07:20

инфографика

федор ушаков

история

чф рф (черноморский флот российской федерации)

армия и флот

память

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. 14 октября 1817 года умер адмирал Федор Ушаков. Мир запомнил его как одного из создателей морской пехоты, победоносного адмирала, который не потерпел ни единого поражения в морских баталиях, командующего Черноморским флотом и русско-турецкой армадой в Средиземном море, непобедимого "Ушак-паши" – русского флотоводца Федора Ушакова.В день памяти знаменитого военачальника сайт РИА Новости Крым подготовил краткую инфографику.Федор Ушаков появился на свет в 1745 году в селе Бурнаково Ярославской губернии в небогатом дворянском семействе. В 16 лет он был отправлен в Петербург и зачислен в Морской шляхетский кадетский корпус.Свое первое плавание Ушаков совершил в 1766 из Кронштадта вокруг Скандинавии до Шпицбергена, в Архангельск и обратно. Уже в июле 1769 года Федор Федорович получил чин лейтенанта. В 1772 году он руководил спасательными работами на Дону, командовал палубным ботом "Курьер", ходил в Феодосию, Таганрог, нес брандвахтенную службу у Керчи.Осенью 1773 года Ушаков получил под командование один из самых больших кораблей в Азовской флотилии – 16-пушечный корабль "Модон", на котором ходил по Азовскому и Черному морям.На Черноморский флот будущего командующего перевели в 1783 году. Ушакова назначили командиром заложенного 66-пушечного корабля "Святой Павел" и отправили в Херсон.В 1793 году Федор Федорович был произведен в вице-адмиралы. Во время Средиземноморского похода 1798–1800 годов он проявил себя как крупный флотоводец, искусный политик и дипломат.С 1798 по 1800 годы Ушаков командовал российским флотом в Средиземном море. При его участии была создана греческая Республика Семи Островов, просуществовавшая под протекторатом России и Турции до 1815 года.За всю свою военно-морскую карьеру адмирал Федор Ушаков не потерял ни одного корабля и не оставил ни одного матроса во вражеском плену.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сражение у Тендровской косы – инфографикаВ Симферополе открыли памятник адмиралу Федору УшаковуВ Крыму показали автограф Суворова и документы времен Екатерины II

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федор ушаков, история, чф рф (черноморский флот российской федерации), армия и флот, память, инфографика