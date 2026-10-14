Рейтинг@Mail.ru
Нашел семена и вырастил коноплю: жителю Бахчисарая грозит 20 лет за наркотики - РИА Новости Крым, 14.10.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20261014/nashel-semena-i-vyrastil-konoplyu-zhitelyu-bakhchisaraya-grozit-20-let-za-narkotiki-1160192332.html
Нашел семена и вырастил коноплю: жителю Бахчисарая грозит 20 лет за наркотики
Нашел семена и вырастил коноплю: жителю Бахчисарая грозит 20 лет за наркотики - РИА Новости Крым, 14.10.2026
Нашел семена и вырастил коноплю: жителю Бахчисарая грозит 20 лет за наркотики
В Бахчисарае мужчина организовал плантацию наркотических растений в своей теплице, теперь ему грозит до 20 лет лишения свободы. Об этом сообщили в полиции... РИА Новости Крым, 14.10.2026
2026-10-14T11:20
2026-10-14T11:20
крым
новости крыма
наркотики
мвд по республике крым
бахчисарай
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e6/02/03/1122261883_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_042ca17e5bf71c28d1d7da5625605b08.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости Крым. В Бахчисарае мужчина организовал плантацию наркотических растений в своей теплице, теперь ему грозит до 20 лет лишения свободы. Об этом сообщили в полиции Крыма.Во время обыска по месту проживания 49-летнего мужчины сотрудники полиции обнаружили и изъяли два растущих куста каннабиса. Кроме того, были найдены высушенные части растений – листья и стебли, – которые хранились в металлическом тазу и картонной коробке. Также полицейские изъяли самодельное устройство для потребления наркотических средств.Мужчина свою вину признал и пояснил, что в феврале этого года нашел семена конопли, а в мае высадил их в теплице. Сбор и сушка частей растений, по его словам, проводились для дальнейшего употребления.Возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до 20 лет лишения свободы.Ранее в Симферополе 20-летний мужчина был задержан за хранение дома пяти килограммов марихуаны, возбуждено уголовное дело.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму 18-летний "закладчик" пойдет под судВ Севастополе 22-летние мужчины сбывали наркотики через чат – приговор судаСтудентки из Крыма попались с оптовой партией "синтетики" – приговор суда
крым
бахчисарай
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e6/02/03/1122261883_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_c874da685cbbbc36aa5226bc1b9fb433.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, наркотики, мвд по республике крым, бахчисарай
Нашел семена и вырастил коноплю: жителю Бахчисарая грозит 20 лет за наркотики

Житель Бахчисарая задержан за выращивание конопли в теплице

11:20 14.10.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 14.10.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости Крым. В Бахчисарае мужчина организовал плантацию наркотических растений в своей теплице, теперь ему грозит до 20 лет лишения свободы. Об этом сообщили в полиции Крыма.
Во время обыска по месту проживания 49-летнего мужчины сотрудники полиции обнаружили и изъяли два растущих куста каннабиса. Кроме того, были найдены высушенные части растений – листья и стебли, – которые хранились в металлическом тазу и картонной коробке. Также полицейские изъяли самодельное устройство для потребления наркотических средств.
"По заключению экспертов, изъятые растительные материалы, общей массой 685,2 грамма, содержат наркотическое средство", - говорится в сообщении МВД.
Мужчина свою вину признал и пояснил, что в феврале этого года нашел семена конопли, а в мае высадил их в теплице. Сбор и сушка частей растений, по его словам, проводились для дальнейшего употребления.
Возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до 20 лет лишения свободы.
Ранее в Симферополе 20-летний мужчина был задержан за хранение дома пяти килограммов марихуаны, возбуждено уголовное дело.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму 18-летний "закладчик" пойдет под суд
В Севастополе 22-летние мужчины сбывали наркотики через чат – приговор суда
Студентки из Крыма попались с оптовой партией "синтетики" – приговор суда
 
КрымНовости КрыманаркотикиМВД по Республике КрымБахчисарай
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:27В школах новых регионов России открыли "Дорожные классы"
16:08Крымский мосту сейчас - растет очередь с двух сторон
15:54Пашинян назвал условия мира с Азербайджаном
15:44Житель Севастополя объявлен в розыск за убийство матери
15:35Киберугрозы для экономики и логистики РФ выходят на новый уровень – Путин
15:22Парижский Лувр оказался на грани закрытия
15:07Армия РФ улучает положение в зоне СВО – Киев потерял еще 1265 боевиков
14:57ВСУ ударили по мирным жителям в ЛНР – один человек погиб и 12 ранены
14:41У берегов Новороссийска обнаружены выбросы нефтепродуктов
14:34Кличко обвинил Зеленского в отсутствии ПВО над Киевом
14:26Остановить ВПК: зачем армия России бьет по энергетике Украины
14:14Почти 1,5 тысячи украинских беспилотников сбила ПВО за сутки
14:05Сторожевые собаки напали на 12-летнего мальчика на Кубани
13:52В Крыму открыли автодорогу в объезд Алушты
13:44Пара из Крыма победила в конкурсе "Семья года"
13:32На Крым движется шторм: в готовность приведена аэромобильная группировка
13:25Верховный суд признал "баталхаджинцев"* террористической организацией
13:13В ведущих вузах России увеличат число бюджетных мест – Фальков
13:03Сильный ветер и дождь с грозой накроют Севастополь
12:45Кому положена прибавка к пенсии в ноябре
Лента новостейМолния