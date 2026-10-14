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Нашел семена и вырастил коноплю: жителю Бахчисарая грозит 20 лет за наркотики
Нашел семена и вырастил коноплю: жителю Бахчисарая грозит 20 лет за наркотики - РИА Новости Крым, 14.10.2026
Нашел семена и вырастил коноплю: жителю Бахчисарая грозит 20 лет за наркотики
В Бахчисарае мужчина организовал плантацию наркотических растений в своей теплице, теперь ему грозит до 20 лет лишения свободы. Об этом сообщили в полиции... РИА Новости Крым, 14.10.2026
2026-10-14T11:20
2026-10-14T11:20
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости Крым. В Бахчисарае мужчина организовал плантацию наркотических растений в своей теплице, теперь ему грозит до 20 лет лишения свободы. Об этом сообщили в полиции Крыма.Во время обыска по месту проживания 49-летнего мужчины сотрудники полиции обнаружили и изъяли два растущих куста каннабиса. Кроме того, были найдены высушенные части растений – листья и стебли, – которые хранились в металлическом тазу и картонной коробке. Также полицейские изъяли самодельное устройство для потребления наркотических средств.Мужчина свою вину признал и пояснил, что в феврале этого года нашел семена конопли, а в мае высадил их в теплице. Сбор и сушка частей растений, по его словам, проводились для дальнейшего употребления.Возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до 20 лет лишения свободы.Ранее в Симферополе 20-летний мужчина был задержан за хранение дома пяти килограммов марихуаны, возбуждено уголовное дело.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму 18-летний "закладчик" пойдет под судВ Севастополе 22-летние мужчины сбывали наркотики через чат – приговор судаСтудентки из Крыма попались с оптовой партией "синтетики" – приговор суда
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Нашел семена и вырастил коноплю: жителю Бахчисарая грозит 20 лет за наркотики
Житель Бахчисарая задержан за выращивание конопли в теплице
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости Крым. В Бахчисарае мужчина организовал плантацию наркотических растений в своей теплице, теперь ему грозит до 20 лет лишения свободы. Об этом сообщили в полиции Крыма.
Во время обыска по месту проживания 49-летнего мужчины сотрудники полиции обнаружили и изъяли два растущих куста каннабиса. Кроме того, были найдены высушенные части растений – листья и стебли, – которые хранились в металлическом тазу и картонной коробке. Также полицейские изъяли самодельное устройство для потребления наркотических средств.
"По заключению экспертов, изъятые растительные материалы, общей массой 685,2 грамма, содержат наркотическое средство", - говорится в сообщении МВД.
Мужчина свою вину признал и пояснил, что в феврале этого года нашел семена конопли, а в мае высадил их в теплице. Сбор и сушка частей растений, по его словам, проводились для дальнейшего употребления.
Возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до 20 лет лишения свободы.
Ранее в Симферополе 20-летний мужчина был задержан
за хранение дома пяти килограммов марихуаны, возбуждено уголовное дело.
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