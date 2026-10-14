https://crimea.ria.ru/20261014/nashel-semena-i-vyrastil-konoplyu-zhitelyu-bakhchisaraya-grozit-20-let-za-narkotiki-1160192332.html

Нашел семена и вырастил коноплю: жителю Бахчисарая грозит 20 лет за наркотики

Нашел семена и вырастил коноплю: жителю Бахчисарая грозит 20 лет за наркотики - РИА Новости Крым, 14.10.2026

Нашел семена и вырастил коноплю: жителю Бахчисарая грозит 20 лет за наркотики

В Бахчисарае мужчина организовал плантацию наркотических растений в своей теплице, теперь ему грозит до 20 лет лишения свободы. Об этом сообщили в полиции... РИА Новости Крым, 14.10.2026

2026-10-14T11:20

2026-10-14T11:20

2026-10-14T11:20

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости Крым. В Бахчисарае мужчина организовал плантацию наркотических растений в своей теплице, теперь ему грозит до 20 лет лишения свободы. Об этом сообщили в полиции Крыма.Во время обыска по месту проживания 49-летнего мужчины сотрудники полиции обнаружили и изъяли два растущих куста каннабиса. Кроме того, были найдены высушенные части растений – листья и стебли, – которые хранились в металлическом тазу и картонной коробке. Также полицейские изъяли самодельное устройство для потребления наркотических средств.Мужчина свою вину признал и пояснил, что в феврале этого года нашел семена конопли, а в мае высадил их в теплице. Сбор и сушка частей растений, по его словам, проводились для дальнейшего употребления.Возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до 20 лет лишения свободы.Ранее в Симферополе 20-летний мужчина был задержан за хранение дома пяти килограммов марихуаны, возбуждено уголовное дело.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму 18-летний "закладчик" пойдет под судВ Севастополе 22-летние мужчины сбывали наркотики через чат – приговор судаСтудентки из Крыма попались с оптовой партией "синтетики" – приговор суда

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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