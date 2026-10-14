https://crimea.ria.ru/20261014/na-kubani-mat-nechayanno-ubila-chetyrekhmesyachnuyu-doch-igrushkoy-1160191180.html

На Кубани мать нечаянно убила четырехмесячную дочь игрушкой

На Кубани мать нечаянно убила четырехмесячную дочь игрушкой - РИА Новости Крым, 14.10.2026

На Кубани мать нечаянно убила четырехмесячную дочь игрушкой

В Горячем Ключе Краснодарского края местная жительница признана виновной в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть ее малолетней дочери. Молодую... РИА Новости Крым, 14.10.2026

2026-10-14T10:58

2026-10-14T10:58

2026-10-14T10:58

краснодарский край

ск рф (следственный комитет российской федерации)

убийство

новости

дети

приговор

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости Крым. В Горячем Ключе Краснодарского края местная жительница признана виновной в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть ее малолетней дочери. Молодую мать приговорили к 6,5 годам лишения свободы. Об этом сообщили в Следкоме Краснодарского края.Отмечается, что экспертиза подтвердила вменяемость матери."Собранные Горячеключевским межрайонным следственным отделом СКР по Краснодарскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 19-летней жительнице города Горячий Ключ, которая признана виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть ее 4-месячной дочери", - говорится в сообщении.Суд назначил ей наказание в виде лишения свободы на срок 6,5 лет, отбывать наказание она будет в исправительной колонии общего режима.Ранее в Севастополе пьяный отец в ярости набросился на 14-летнего сына во время ссоры и едва не убил его, возбуждено уголовное дело.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пьяный житель Севастополя пытался выбросить мать из окнаПьяный житель Крыма убил мать за долги по коммуналке – приговор судаНе хотел в психушку: в Алуште мужчина убил мать и бабушку

краснодарский край

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

краснодарский край, ск рф (следственный комитет российской федерации), убийство, новости, дети, приговор