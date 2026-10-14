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На Кубани мать нечаянно убила четырехмесячную дочь игрушкой - РИА Новости Крым, 14.10.2026
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На Кубани мать нечаянно убила четырехмесячную дочь игрушкой
На Кубани мать нечаянно убила четырехмесячную дочь игрушкой - РИА Новости Крым, 14.10.2026
На Кубани мать нечаянно убила четырехмесячную дочь игрушкой
В Горячем Ключе Краснодарского края местная жительница признана виновной в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть ее малолетней дочери. Молодую... РИА Новости Крым, 14.10.2026
2026-10-14T10:58
2026-10-14T10:58
краснодарский край
ск рф (следственный комитет российской федерации)
убийство
новости
дети
приговор
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости Крым. В Горячем Ключе Краснодарского края местная жительница признана виновной в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть ее малолетней дочери. Молодую мать приговорили к 6,5 годам лишения свободы. Об этом сообщили в Следкоме Краснодарского края.Отмечается, что экспертиза подтвердила вменяемость матери."Собранные Горячеключевским межрайонным следственным отделом СКР по Краснодарскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 19-летней жительнице города Горячий Ключ, которая признана виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть ее 4-месячной дочери", - говорится в сообщении.Суд назначил ей наказание в виде лишения свободы на срок 6,5 лет, отбывать наказание она будет в исправительной колонии общего режима.Ранее в Севастополе пьяный отец в ярости набросился на 14-летнего сына во время ссоры и едва не убил его, возбуждено уголовное дело.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пьяный житель Севастополя пытался выбросить мать из окнаПьяный житель Крыма убил мать за долги по коммуналке – приговор судаНе хотел в психушку: в Алуште мужчина убил мать и бабушку
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РИА Новости Крым
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96
news.crimea@rian.ru
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краснодарский край, ск рф (следственный комитет российской федерации), убийство, новости, дети, приговор
На Кубани мать нечаянно убила четырехмесячную дочь игрушкой

На Кубани молодая мать нечаянно убила четырехмесячную дочь игрушкой

10:58 14.10.2026
 
Решётка в исправительном учреждении
Решётка в исправительном учреждении
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости Крым. В Горячем Ключе Краснодарского края местная жительница признана виновной в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть ее малолетней дочери. Молодую мать приговорили к 6,5 годам лишения свободы. Об этом сообщили в Следкоме Краснодарского края.
По версии следствия, в октябре 2025 года девушка с дочерью находились в арендованной квартире городе Горячий Ключ. В какой-то момент молодая мать ударила ребенка пластмассовой детской игрушкой, от чего девочка впоследствии скончалась.
Отмечается, что экспертиза подтвердила вменяемость матери.
"Собранные Горячеключевским межрайонным следственным отделом СКР по Краснодарскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 19-летней жительнице города Горячий Ключ, которая признана виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть ее 4-месячной дочери", - говорится в сообщении.
Суд назначил ей наказание в виде лишения свободы на срок 6,5 лет, отбывать наказание она будет в исправительной колонии общего режима.
Ранее в Севастополе пьяный отец в ярости набросился на 14-летнего сына во время ссоры и едва не убил его, возбуждено уголовное дело.
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