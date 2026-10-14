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На Крымском мосту начала расти очередь - РИА Новости Крым, 14.10.2026
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Ситуация на дорогах Крыма
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На Крымском мосту начала расти очередь
На Крымском мосту начала расти очередь - РИА Новости Крым, 14.10.2026
На Крымском мосту начала расти очередь
Утром в среду, 14 октября, у Крымского моста начала расти очередь со стороны Керчи. Мост работает в штатном режиме. Об этом сообщает канал оперативной... РИА Новости Крым, 14.10.2026
2026-10-14T10:16
2026-10-14T10:16
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
очереди на крымском мосту
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новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. Утром в среду, 14 октября, у Крымского моста начала расти очередь со стороны Керчи. Мост работает в штатном режиме. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте.По данным на 08:00 среды, на Крымском мосту не наблюдалось очередей перед досмотровыми комплексами. Проезд был свободен с вечера вторника.Со стороны Тамани очереди на подъездах к мосту нет.Ранее были опубликованы обновленные правила проезда по Крымскому мосту. По мостовому проезду разрешили движение авто с прицепом и эвакуаторам. При этом на транспортном переходе через Керченский пролив по-прежнему действуют обязательные правила: нужно пройти досмотр транспорта, багажа и граждан.Также сохраняется запрет на проезд по Крымскому мосту электромобилей и гибридов, всех типов грузовиков массой свыше 1,5 тонны, цельнометаллических фургонов с коммерческими кузовами и будками, а также переоборудованных под коммерческие перевозки пассажирским фургонам.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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крымский мост, очереди на крымском мосту, транспорт, логистика, новости крыма, крым
На Крымском мосту начала расти очередь

У Крымского моста утром в среду скопилось 30 автомобилей со стороны Керчи

10:16 14.10.2026
 
© РИА Новости КрымОчередь на Крымском мосту
Очередь на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 14.10.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. Утром в среду, 14 октября, у Крымского моста начала расти очередь со стороны Керчи. Мост работает в штатном режиме. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте.
По данным на 08:00 среды, на Крымском мосту не наблюдалось очередей перед досмотровыми комплексами. Проезд был свободен с вечера вторника.
"По состоянию на 10:00, в очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находятся 30 транспортных средств", – говорится в сообщении.
Со стороны Тамани очереди на подъездах к мосту нет.
Ранее были опубликованы обновленные правила проезда по Крымскому мосту. По мостовому проезду разрешили движение авто с прицепом и эвакуаторам. При этом на транспортном переходе через Керченский пролив по-прежнему действуют обязательные правила: нужно пройти досмотр транспорта, багажа и граждан.
Также сохраняется запрет на проезд по Крымскому мосту электромобилей и гибридов, всех типов грузовиков массой свыше 1,5 тонны, цельнометаллических фургонов с коммерческими кузовами и будками, а также переоборудованных под коммерческие перевозки пассажирским фургонам.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостОчереди на Крымском мостуТранспортЛогистикаНовости КрымаКрым
 
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