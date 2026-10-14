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На Крым движется шторм: в готовность приведена аэромобильная группировка
На Крым движется шторм: в готовность приведена аэромобильная группировка - РИА Новости Крым, 14.10.2026
На Крым движется шторм: в готовность приведена аэромобильная группировка
В Крыму ожидается подтопление территорий из-за объявленного шторма, сильный ветер может валить деревья. Об этом предупредили в крымском главке МЧС России. РИА Новости Крым, 14.10.2026
2026-10-14T13:32
2026-10-14T13:32
2026-10-14T13:32
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. В Крыму ожидается подтопление территорий из-за объявленного шторма, сильный ветер может валить деревья. Об этом предупредили в крымском главке МЧС России.Днем и до конца суток 15 октября, ночью и утром 16 октября в Крыму ожидаются дожди, в южных и восточных районах очень сильные, грозы. Северо-восточный ветер усилится до 15-20 м/с. Энергетики Крыма переходят в режим повышенной готовности из-за непогоды.По его словам, спасатели прогнозируют подтопление низменных участков, а также повал деревьев. Возможны обрывы линий электропередачи.Жителям и гостям Крыма рекомендуют не выходить на набережные и берегоукрепительные сооружения во время шторма, перенести экскурсии в горы и лес на более поздний срок.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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На Крым движется шторм: в готовность приведена аэромобильная группировка
В Крыму в четверг и пятницу возможны подтопления из-за шторма