https://crimea.ria.ru/20261014/na-krym-dvizhetsya-shtorm-v-gotovnost-privedena-aeromobilnaya-gruppirovka-1160197896.html

На Крым движется шторм: в готовность приведена аэромобильная группировка

На Крым движется шторм: в готовность приведена аэромобильная группировка - РИА Новости Крым, 14.10.2026

На Крым движется шторм: в готовность приведена аэромобильная группировка

В Крыму ожидается подтопление территорий из-за объявленного шторма, сильный ветер может валить деревья. Об этом предупредили в крымском главке МЧС России. РИА Новости Крым, 14.10.2026

2026-10-14T13:32

2026-10-14T13:32

2026-10-14T13:32

штормовое предупреждение

погода в крыму

гу мчс рф по республике крым

безопасность республики крым и севастополя

подтопления

новости крыма

крым

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e7/01/0a/1126328427_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_acda38256d32ececa798d11b098dd2b1.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. В Крыму ожидается подтопление территорий из-за объявленного шторма, сильный ветер может валить деревья. Об этом предупредили в крымском главке МЧС России.Днем и до конца суток 15 октября, ночью и утром 16 октября в Крыму ожидаются дожди, в южных и восточных районах очень сильные, грозы. Северо-восточный ветер усилится до 15-20 м/с. Энергетики Крыма переходят в режим повышенной готовности из-за непогоды.По его словам, спасатели прогнозируют подтопление низменных участков, а также повал деревьев. Возможны обрывы линий электропередачи.Жителям и гостям Крыма рекомендуют не выходить на набережные и берегоукрепительные сооружения во время шторма, перенести экскурсии в горы и лес на более поздний срок.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20261014/silnyy-veter-s-grozoy-nakroyut-sevastopol-1160197002.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

штормовое предупреждение, погода в крыму, гу мчс рф по республике крым, безопасность республики крым и севастополя, подтопления, новости крыма, крым