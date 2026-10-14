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На Крым движется шторм: в готовность приведена аэромобильная группировка - РИА Новости Крым, 14.10.2026
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На Крым движется шторм: в готовность приведена аэромобильная группировка
На Крым движется шторм: в готовность приведена аэромобильная группировка - РИА Новости Крым, 14.10.2026
На Крым движется шторм: в готовность приведена аэромобильная группировка
В Крыму ожидается подтопление территорий из-за объявленного шторма, сильный ветер может валить деревья. Об этом предупредили в крымском главке МЧС России. РИА Новости Крым, 14.10.2026
2026-10-14T13:32
2026-10-14T13:32
штормовое предупреждение
погода в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. В Крыму ожидается подтопление территорий из-за объявленного шторма, сильный ветер может валить деревья. Об этом предупредили в крымском главке МЧС России.Днем и до конца суток 15 октября, ночью и утром 16 октября в Крыму ожидаются дожди, в южных и восточных районах очень сильные, грозы. Северо-восточный ветер усилится до 15-20 м/с. Энергетики Крыма переходят в режим повышенной готовности из-за непогоды.По его словам, спасатели прогнозируют подтопление низменных участков, а также повал деревьев. Возможны обрывы линий электропередачи.Жителям и гостям Крыма рекомендуют не выходить на набережные и берегоукрепительные сооружения во время шторма, перенести экскурсии в горы и лес на более поздний срок.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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штормовое предупреждение, погода в крыму, гу мчс рф по республике крым, безопасность республики крым и севастополя, подтопления, новости крыма, крым
На Крым движется шторм: в готовность приведена аэромобильная группировка

В Крыму в четверг и пятницу возможны подтопления из-за шторма

13:32 14.10.2026
 
© РИА Новости Крым . Dmitry MakeevШторм в Коктебеле
Шторм в Коктебеле - РИА Новости, 1920, 14.10.2026
© РИА Новости Крым . Dmitry Makeev
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. В Крыму ожидается подтопление территорий из-за объявленного шторма, сильный ветер может валить деревья. Об этом предупредили в крымском главке МЧС России.
Днем и до конца суток 15 октября, ночью и утром 16 октября в Крыму ожидаются дожди, в южных и восточных районах очень сильные, грозы. Северо-восточный ветер усилится до 15-20 м/с. Энергетики Крыма переходят в режим повышенной готовности из-за непогоды.
"На сегодня запланировано заседание постоянно действующего оперативного штаба. Главным управлением МЧС России по Республике Крым приводится в готовность аэромобильная группировка", – рассказал замначальника ГУ МЧС РФ по РК Андрей Павлюченко.
По его словам, спасатели прогнозируют подтопление низменных участков, а также повал деревьев. Возможны обрывы линий электропередачи.
Жителям и гостям Крыма рекомендуют не выходить на набережные и берегоукрепительные сооружения во время шторма, перенести экскурсии в горы и лес на более поздний срок.
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Сильный шторм в Севастополе - РИА Новости, 1920, 14.10.2026
13:03
Сильный ветер и дождь с грозой накроют Севастополь
 
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