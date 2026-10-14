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Массированная атака на Россию: силы ПВО за ночь сбили 902 беспилотника - РИА Новости Крым, 14.10.2026
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Массированная атака на Россию: силы ПВО за ночь сбили 902 беспилотника
Массированная атака на Россию: силы ПВО за ночь сбили 902 беспилотника - РИА Новости Крым, 14.10.2026
Массированная атака на Россию: силы ПВО за ночь сбили 902 беспилотника
Над Крымом и другими регионами России силы ПВО за ночь уничтожили 902 украинских беспилотника. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 14.10.2026
2026-10-14T08:51
2026-10-14T08:51
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости Крым. Над Крымом и другими регионами России силы ПВО за ночь уничтожили 902 украинских беспилотника. Об этом сообщает Минобороны РФ."В течение прошедшей ночи с 20.00 13 октября до 8.00 14 октября дежурными силами ПВО уничтожены 902 украинских беспилотных летательных средства", - говорится в сообщении.Уточняется, что дроны сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Новгородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Ставропольского края, Республики Крым и над акваторией Азовского моря.Как сообщалось, в ночь на среду в Саратовской области в результате атаки украинских беспилотников погиб человек, а также зафиксированы повреждения нескольких домов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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4.7
96
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россия, крым, новости крыма, пво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, атаки всу на крым
Массированная атака на Россию: силы ПВО за ночь сбили 902 беспилотника

Над Крымом и другими регионами России силы ПВО уничтожили 902 украинских беспилотника

08:51 14.10.2026
 
© Канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо в МАКСМобильная огневая группа
Мобильная огневая группа
© Канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо в МАКС
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости Крым. Над Крымом и другими регионами России силы ПВО за ночь уничтожили 902 украинских беспилотника. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи с 20.00 13 октября до 8.00 14 октября дежурными силами ПВО уничтожены 902 украинских беспилотных летательных средства", - говорится в сообщении.
Уточняется, что дроны сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Новгородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Ставропольского края, Республики Крым и над акваторией Азовского моря.
Как сообщалось, в ночь на среду в Саратовской области в результате атаки украинских беспилотников погиб человек, а также зафиксированы повреждения нескольких домов.
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Сигнальная лента - РИА Новости, 1920, 14.10.2026
06:17
БПЛА атаковали Саратовскую область - погиб человек и повреждены дома
 
РоссияКрымНовости КрымаПВОМинистерство обороны РФВооруженные силы РоссииАтаки ВСУ на Крым
 
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