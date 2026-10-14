https://crimea.ria.ru/20261014/massirovannaya-ataka-na-rossiyu-sily-pvo-za-noch-sbili-902-bespilotnika-1160188585.html

Массированная атака на Россию: силы ПВО за ночь сбили 902 беспилотника

Массированная атака на Россию: силы ПВО за ночь сбили 902 беспилотника - РИА Новости Крым, 14.10.2026

Массированная атака на Россию: силы ПВО за ночь сбили 902 беспилотника

Над Крымом и другими регионами России силы ПВО за ночь уничтожили 902 украинских беспилотника. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 14.10.2026

2026-10-14T08:51

2026-10-14T08:51

2026-10-14T08:51

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости Крым. Над Крымом и другими регионами России силы ПВО за ночь уничтожили 902 украинских беспилотника. Об этом сообщает Минобороны РФ."В течение прошедшей ночи с 20.00 13 октября до 8.00 14 октября дежурными силами ПВО уничтожены 902 украинских беспилотных летательных средства", - говорится в сообщении.Уточняется, что дроны сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Новгородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Ставропольского края, Республики Крым и над акваторией Азовского моря.Как сообщалось, в ночь на среду в Саратовской области в результате атаки украинских беспилотников погиб человек, а также зафиксированы повреждения нескольких домов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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