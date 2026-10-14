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Кулеба призвал украинцев покинуть города - РИА Новости Крым, 14.10.2026
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Кулеба призвал украинцев покинуть города
Кулеба призвал украинцев покинуть города - РИА Новости Крым, 14.10.2026
Кулеба призвал украинцев покинуть города
Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал жителей страны запасаться дровами к зиме и уезжать из городов. Об этом он заявил в эфире одного из РИА Новости Крым, 14.10.2026
2026-10-14T12:05
2026-10-14T12:05
дмитрий кулеба
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новости
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости Крым. Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал жителей страны запасаться дровами к зиме и уезжать из городов. Об этом он заявил в эфире одного из местных каналов, пишет РИА Новости. Тех, кто не сможет покинуть города, он призвал координироваться с друзьями и соседями, чтобы распределить обязанности во время выживания в холодное время года. В среду утром глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил, что 600 тысяч потребителей остались без света в Киеве, Киевской области и Харькове из-за повреждения объектов энергетики на Украине. Также Вооруженные силы России нанесли массированный удар по объектам коммуникационной и энергетической инфраструктуры в Киеве и по центрам обработки данных (ЦОД) в Киевской и Харьковской областях, используемым в интересах военно-промышленного комплекса и ВСУ. 4 октября в Минобороны РФ заявили, что Вооруженные силы России усилят удары по военным объектам на Украине и связанной с ними инфраструктуре после заявления Владимира Зеленского о намерении ужесточить удары по нефтеперерабатывающим заводам РФ.До этого в МИД России повторно предостерегли иностранцев и персонал дипмиссий от поездок на территорию Украины, в том числе от нахождения в Киеве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Уловка для спасения: что стоит за мирным планом ЕС и США по УкраинеВ Краматорске расширяют зону принудительной эвакуации детейКоллапс в Киеве: нет света и воды, остановлено метро
https://crimea.ria.ru/20261009/ukraintsy-delyat-otvetstvennost-s-izbrannoy-imi-prestupnoy-vlastyu--mnenie-1160090749.html
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дмитрий кулеба, украина, новости, общество, энергосистема украины, удары по украине
Кулеба призвал украинцев покинуть города

Кулеба призвал украинцев запастись дровами и уезжать из городов

12:05 14.10.2026
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкГорода мира. Киев
Города мира. Киев - РИА Новости, 1920, 14.10.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости Крым. Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал жителей страны запасаться дровами к зиме и уезжать из городов. Об этом он заявил в эфире одного из местных каналов, пишет РИА Новости.
"Если вы можете жить за городом зимой и если у вас есть такая возможность, тогда купите машину дров и выезжайте за город", - заявил экс-глава украинского МИД.
Тех, кто не сможет покинуть города, он призвал координироваться с друзьями и соседями, чтобы распределить обязанности во время выживания в холодное время года.
В среду утром глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил, что 600 тысяч потребителей остались без света в Киеве, Киевской области и Харькове из-за повреждения объектов энергетики на Украине.
Также Вооруженные силы России нанесли массированный удар по объектам коммуникационной и энергетической инфраструктуры в Киеве и по центрам обработки данных (ЦОД) в Киевской и Харьковской областях, используемым в интересах военно-промышленного комплекса и ВСУ.
4 октября в Минобороны РФ заявили, что Вооруженные силы России усилят удары по военным объектам на Украине и связанной с ними инфраструктуре после заявления Владимира Зеленского о намерении ужесточить удары по нефтеперерабатывающим заводам РФ.
До этого в МИД России повторно предостерегли иностранцев и персонал дипмиссий от поездок на территорию Украины, в том числе от нахождения в Киеве.
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