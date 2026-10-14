https://crimea.ria.ru/20261014/kuleba-prizval-ukraintsev-pokinut-goroda-1160193843.html

Кулеба призвал украинцев покинуть города

Кулеба призвал украинцев покинуть города - РИА Новости Крым, 14.10.2026

Кулеба призвал украинцев покинуть города

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал жителей страны запасаться дровами к зиме и уезжать из городов. Об этом он заявил в эфире одного из РИА Новости Крым, 14.10.2026

2026-10-14T12:05

2026-10-14T12:05

2026-10-14T12:05

дмитрий кулеба

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удары по украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости Крым. Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал жителей страны запасаться дровами к зиме и уезжать из городов. Об этом он заявил в эфире одного из местных каналов, пишет РИА Новости. Тех, кто не сможет покинуть города, он призвал координироваться с друзьями и соседями, чтобы распределить обязанности во время выживания в холодное время года. В среду утром глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил, что 600 тысяч потребителей остались без света в Киеве, Киевской области и Харькове из-за повреждения объектов энергетики на Украине. Также Вооруженные силы России нанесли массированный удар по объектам коммуникационной и энергетической инфраструктуры в Киеве и по центрам обработки данных (ЦОД) в Киевской и Харьковской областях, используемым в интересах военно-промышленного комплекса и ВСУ. 4 октября в Минобороны РФ заявили, что Вооруженные силы России усилят удары по военным объектам на Украине и связанной с ними инфраструктуре после заявления Владимира Зеленского о намерении ужесточить удары по нефтеперерабатывающим заводам РФ.До этого в МИД России повторно предостерегли иностранцев и персонал дипмиссий от поездок на территорию Украины, в том числе от нахождения в Киеве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Уловка для спасения: что стоит за мирным планом ЕС и США по УкраинеВ Краматорске расширяют зону принудительной эвакуации детейКоллапс в Киеве: нет света и воды, остановлено метро

https://crimea.ria.ru/20261009/ukraintsy-delyat-otvetstvennost-s-izbrannoy-imi-prestupnoy-vlastyu--mnenie-1160090749.html

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дмитрий кулеба, украина, новости, общество, энергосистема украины, удары по украине