https://crimea.ria.ru/20261014/krymskiy-mostu-seychas---rastet-ochered-s-dvukh-storon-1160205237.html

Крымский мосту сейчас - растет очередь с двух сторон

Крымский мосту сейчас - растет очередь с двух сторон - РИА Новости Крым, 14.10.2026

Крымский мосту сейчас - растет очередь с двух сторон

Днем в среду в очереди на Крымский мост по обеим сторонам транспортного перехода находятся 150 автомобилей, сообщает канал оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 14.10.2026

2026-10-14T16:08

2026-10-14T16:08

2026-10-14T16:08

ситуация на дорогах крыма

крымский мост

очереди на крымском мосту

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Днем в среду в очереди на Крымский мост по обеим сторонам транспортного перехода находятся 150 автомобилей, сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте.По данным на 08:00 среды, на Крымском мосту не наблюдалось очередей перед досмотровыми комплексами. Проезд был свободен с вечера вторника, однако к 10 часам утра на подъезде со стороны Керчи скопился затор из 30 авто.Своей очереди проезд по транспортному переходу на выезде с полуострова ожидают 90 машин.Ранее были опубликованы обновленные правила проезда по Крымскому мосту. По мостовому проезду разрешили движение авто с прицепом и эвакуаторам. При этом на транспортном переходе через Керченский пролив по-прежнему действуют обязательные правила: нужно пройти досмотр транспорта, багажа и граждан.Также сохраняется запрет на проезд по Крымскому мосту электромобилей и гибридов, всех типов грузовиков массой свыше 1,5 тонны, цельнометаллических фургонов с коммерческими кузовами и будками, а также переоборудованных под коммерческие перевозки пассажирским фургонам.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крымский мост

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, очереди на крымском мосту