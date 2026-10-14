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Крымский мосту сейчас - растет очередь с двух сторон
Крымский мосту сейчас - растет очередь с двух сторон - РИА Новости Крым, 14.10.2026
Крымский мосту сейчас - растет очередь с двух сторон
Днем в среду в очереди на Крымский мост по обеим сторонам транспортного перехода находятся 150 автомобилей, сообщает канал оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 14.10.2026
2026-10-14T16:08
2026-10-14T16:08
2026-10-14T16:08
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
очереди на крымском мосту
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Днем в среду в очереди на Крымский мост по обеим сторонам транспортного перехода находятся 150 автомобилей, сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте.По данным на 08:00 среды, на Крымском мосту не наблюдалось очередей перед досмотровыми комплексами. Проезд был свободен с вечера вторника, однако к 10 часам утра на подъезде со стороны Керчи скопился затор из 30 авто.Своей очереди проезд по транспортному переходу на выезде с полуострова ожидают 90 машин.Ранее были опубликованы обновленные правила проезда по Крымскому мосту. По мостовому проезду разрешили движение авто с прицепом и эвакуаторам. При этом на транспортном переходе через Керченский пролив по-прежнему действуют обязательные правила: нужно пройти досмотр транспорта, багажа и граждан.Также сохраняется запрет на проезд по Крымскому мосту электромобилей и гибридов, всех типов грузовиков массой свыше 1,5 тонны, цельнометаллических фургонов с коммерческими кузовами и будками, а также переоборудованных под коммерческие перевозки пассажирским фургонам.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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крымский мост, очереди на крымском мосту
Крымский мосту сейчас - растет очередь с двух сторон
В очереди по обеим сторонам Крымского моста находятся 150 автомобилей
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Днем в среду в очереди на Крымский мост по обеим сторонам транспортного перехода находятся 150 автомобилей, сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте.
По данным на 08:00 среды, на Крымском мосту не наблюдалось очередей перед досмотровыми комплексами. Проезд был свободен с вечера вторника, однако к 10 часам утра на подъезде со стороны Керчи скопился затор из 30 авто.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 60 транспортных средств", – сказано в сообщении по состоянию на 16 часов.
Своей очереди проезд по транспортному переходу на выезде с полуострова ожидают 90 машин.
Ранее были опубликованы обновленные правила проезда
по Крымскому мосту. По мостовому проезду разрешили движение авто с прицепом и эвакуаторам. При этом на транспортном переходе через Керченский пролив по-прежнему действуют обязательные правила: нужно пройти досмотр транспорта, багажа и граждан.
Также сохраняется запрет на проезд по Крымскому мосту электромобилей и гибридов, всех типов грузовиков массой свыше 1,5 тонны, цельнометаллических фургонов с коммерческими кузовами и будками, а также переоборудованных под коммерческие перевозки пассажирским фургонам.
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