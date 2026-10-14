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Крымский федеральный университет от гражданской войны до наших дней - инфографика - РИА Новости Крым, 14.10.2026
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Инфографика
https://crimea.ria.ru/20261014/krymskiy-federalnyy-universitet-ot-grazhdanskoy-voyny-do-nashikh-dney---infografika-1160168057.html
Крымский федеральный университет от гражданской войны до наших дней - инфографика
Крымский федеральный университет от гражданской войны до наших дней - инфографика - РИА Новости Крым, 14.10.2026
Крымский федеральный университет от гражданской войны до наших дней - инфографика
14 октября (или 1 октября по старому стилю) Крымский федеральный университет имени Вернадского – преемник Таврического университета, основанного в Симферополе в РИА Новости Крым, 14.10.2026
2026-10-14T09:30
2026-10-14T09:30
кфу (крымский федеральный университет)
инфографика
история
крым
образование в крыму и севастополе
высшее образование
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. 14 октября (или 1 октября по старому стилю) Крымский федеральный университет имени Вернадского – преемник Таврического университета, основанного в Симферополе в 1918 году – отмечает 108-ю годовщину со дня основания.Таврический университет – первое высшее учебное заведение на полуострове, открытое по инициативе премьер-министра Крымского краевого правительства Соломона Крыма в непростое время – в разгар Гражданской войны и немецкой оккупации.Первым ректором университета стал профессор Роман Гельвиг. Он же – создатель научной библиотеки Таврического университета. 13 октября 1920, после смерти Гельвига, ректором был избран один из представителей русского космизма, создатель понятия "ноосфера", академик Владимир Иванович Вернадский, имя которого университет получит в 1999 году.До этого – с 1921 года – вуз носил имя революционера и крупного военачальника Красной армии Михаила Васильевича Фрунзе, несколько раз подвергался реорганизации, но всегда сохранял лучшие традиции и давал путевки в жизнь тысячам молодых специалистов.Все вехи в истории существующего ныне Крымского федерального университета имени Вернадского – в инфографике РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин призвал брать пример с Крыма в создании факультетов русского языкаСтуденты из каких стран учатся в вузах Крыма и СевастополяКуда пойти учиться: в КФУ открылись новые направления подготовки
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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5
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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кфу (крымский федеральный университет), история, крым, инфографика, образование в крыму и севастополе, высшее образование
Крымский федеральный университет от гражданской войны до наших дней - инфографика

Крымский федеральный университет имени Вернадского в инфографике РИА Новости Крым

09:30 14.10.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. 14 октября (или 1 октября по старому стилю) Крымский федеральный университет имени Вернадского – преемник Таврического университета, основанного в Симферополе в 1918 году – отмечает 108-ю годовщину со дня основания.
Таврический университет – первое высшее учебное заведение на полуострове, открытое по инициативе премьер-министра Крымского краевого правительства Соломона Крыма в непростое время – в разгар Гражданской войны и немецкой оккупации.
Первым ректором университета стал профессор Роман Гельвиг. Он же – создатель научной библиотеки Таврического университета. 13 октября 1920, после смерти Гельвига, ректором был избран один из представителей русского космизма, создатель понятия "ноосфера", академик Владимир Иванович Вернадский, имя которого университет получит в 1999 году.
До этого – с 1921 года – вуз носил имя революционера и крупного военачальника Красной армии Михаила Васильевича Фрунзе, несколько раз подвергался реорганизации, но всегда сохранял лучшие традиции и давал путевки в жизнь тысячам молодых специалистов.
Все вехи в истории существующего ныне Крымского федерального университета имени Вернадского – в инфографике РИА Новости Крым.
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ИнфографикаКФУ (Крымский федеральный университет)ИсторияКрымОбразование в Крыму и СевастополеВысшее образование
 
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