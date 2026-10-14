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Кому положена прибавка к пенсии в ноябре
Кому положена прибавка к пенсии в ноябре - РИА Новости Крым, 14.10.2026
Кому положена прибавка к пенсии в ноябре
В ноябре фиксированные выплаты к трудовой пенсии пересчитают для бывших членов экипажей летных судов и бывших работников угольной промышленности. Об этом... РИА Новости Крым, 14.10.2026
2026-10-14T12:45
2026-10-14T12:45
2026-10-14T12:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости Крым. В ноябре фиксированные выплаты к трудовой пенсии пересчитают для бывших членов экипажей летных судов и бывших работников угольной промышленности. Об этом рассказала РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб (ЕР).Выплаты по указанным категориям пересчитываются раз в квартал: в феврале, мае, августе, ноябре, уточнила депутат.Кроме того, выплата к страховой пенсии будет увеличена для граждан, достигших возраста 80 лет либо ставших инвалидами первой группы в октябре, добавила парламентарий.Ранее сообщалось, что с 1 августа в России повысился размер накопительных и страховых пенсий.Также сообщалось, что правительство РФ рассмотрело корректировки в федеральный закон о пенсионном обеспечении в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские пенсии оформили почти 2 млн жителей новых регионовМРОТ в 2027 году составит почти 30 тысяч рублейКто будет получать повышенную пенсию с октября
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пенсия, соцзащита, соцвыплаты, пособия и выплаты, новости
Кому положена прибавка к пенсии в ноябре
Пенсии для бывших членов экипажей самолетов и угольщиков пересчитают в ноябре
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости Крым. В ноябре фиксированные выплаты к трудовой пенсии пересчитают для бывших членов экипажей летных судов и бывших работников угольной промышленности. Об этом рассказала РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб (ЕР).
"Фиксированные выплаты к страховой пенсии для бывших членов экипажей летных судов и бывших работников угольной промышленности в ноябре будут пересчитаны в зависимости от уплаченных за них работодателем страховых взносов", - сказала Бессараб.
Выплаты по указанным категориям пересчитываются раз в квартал: в феврале, мае, августе, ноябре, уточнила депутат.
Кроме того, выплата к страховой пенсии будет увеличена для граждан, достигших возраста 80 лет либо ставших инвалидами первой группы в октябре, добавила парламентарий.
Ранее сообщалось
, что с 1 августа в России повысился размер накопительных и страховых пенсий.
Также сообщалось, что правительство РФ рассмотрело
корректировки в федеральный закон о пенсионном обеспечении в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях.
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