https://crimea.ria.ru/20261014/komu-polozhena-pribavka-k-pensii-v-noyabre-1160195943.html

Кому положена прибавка к пенсии в ноябре

Кому положена прибавка к пенсии в ноябре - РИА Новости Крым, 14.10.2026

Кому положена прибавка к пенсии в ноябре

В ноябре фиксированные выплаты к трудовой пенсии пересчитают для бывших членов экипажей летных судов и бывших работников угольной промышленности. Об этом... РИА Новости Крым, 14.10.2026

2026-10-14T12:45

2026-10-14T12:45

2026-10-14T12:45

пенсия

соцзащита

соцвыплаты

пособия и выплаты

новости

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/111818/53/1118185338_0:221:3072:1948_1920x0_80_0_0_f02b5b3265c781ac6f55de982bf03b30.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости Крым. В ноябре фиксированные выплаты к трудовой пенсии пересчитают для бывших членов экипажей летных судов и бывших работников угольной промышленности. Об этом рассказала РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб (ЕР).Выплаты по указанным категориям пересчитываются раз в квартал: в феврале, мае, августе, ноябре, уточнила депутат.Кроме того, выплата к страховой пенсии будет увеличена для граждан, достигших возраста 80 лет либо ставших инвалидами первой группы в октябре, добавила парламентарий.Ранее сообщалось, что с 1 августа в России повысился размер накопительных и страховых пенсий.Также сообщалось, что правительство РФ рассмотрело корректировки в федеральный закон о пенсионном обеспечении в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские пенсии оформили почти 2 млн жителей новых регионовМРОТ в 2027 году составит почти 30 тысяч рублейКто будет получать повышенную пенсию с октября

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пенсия, соцзащита, соцвыплаты, пособия и выплаты, новости