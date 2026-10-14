https://crimea.ria.ru/20261014/klinika-vysokogo-urovnya---118-let-ispolnyaetsya-roddomu-1-v-simferopole-1160208825.html

Клиника высокого уровня - 118 лет исполняется роддому №1 в Симферополе

Клиника высокого уровня - 118 лет исполняется роддому №1 в Симферополе - РИА Новости Крым, 14.10.2026

Клиника высокого уровня - 118 лет исполняется роддому №1 в Симферополе

Симферопольский клинический родильный дом № 1, первому зданию которого исполняется 118 лет, принимает не только симферопольских малышей, но и новорожденных... РИА Новости Крым, 14.10.2026

2026-10-14T21:31

2026-10-14T21:31

2026-10-14T21:31

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. Симферопольский клинический родильный дом № 1, первому зданию которого исполняется 118 лет, принимает не только симферопольских малышей, но и новорожденных жителей других районов и городов республики, их более 45%. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал главный внештатный акушер-гинеколог Министерства здравоохранения Республики Крым, главврач роддома №1 Симферополя Дмитрий Беглицэ."Одно из зданий, которое сегодня входит в комплекс родильного дома, выходящее фасадом на улицу Воровского, было построено в 1908 году известным симферопольцем Каблуковым. Впервые в начале ХХ века для нужд Симферополя была построена медицинская клиника с хирургическим направлением, и в том числе там проводилось оперативное хирургическое лечение женщин с гинекологическими патологиями", - поделился гость эфира.Система оказания медицинской помощи в последующие годы трансформировалась, дополнил он, и уже после Второй мировой войны это строение стало зданием родильного дома, где непосредственно начали получать помощь беременные и роженицы. В 60-е годы был реализован проект по укрупнению - были построены еще два здания вокруг имеющегося и здание администрации."Таким образом, на текущий момент, медицинская организация под названием Городской клинический родильный дом №1 включает в себя комплекс зданий и является клиникой", - подчеркнул главврач учреждения.По словам Дмитрия Беглицэ, за последние 8 лет государством в родильный дом вложены колоссальные средства для улучшения его инфраструктуры и возможностей."Все здания роддома, не только находящиеся по адресу ул. Воровского, 8, но и наши женские консультации, претерпели капитальный ремонт и стали соответствовать современным требованиям пребывания и оказания медицинской помощи. Особой нашей гордостью является капитальный ремонт, который, позволил привести операционный блок гинекологического отделения", - подчеркнул спикер.В родильном доме №1 в течение года рождается примерно 2,5 тысячи детей, сообщил главный внештатный акушер-гинеколог Минздрава РК."В 2025 году 15 тысяч родов произошло на территории Республики Крым и родильному дому №1 принадлежит большой сегмент в оказании этой помощи. Более 50 тысяч женщин получают амбулаторные услуги по акушерству и гинекологии, посещая наши женские консультации, и более 7 тысяч - лечение в гинекологическом отделении", - сообщил гость эфира.Медик также обозначил, что традиционно мальчиков всегда рождается чуть больше."Такова биологическая статистика. Мальчиков рождается примерно 55%", - констатировал Дмитрий Беглицэ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Родовые сертификаты – как воспользоваться в КрымуВ роддом Евпатории купили новый аппарат УЗИВ Крыму на свет появились 115 двоен

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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