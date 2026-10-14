Кличко обвинил Зеленского в отсутствии ПВО над Киевом
Кличко с трибуны Рады обвинил Зеленского в отсутствии ПВО над Киевом
© t.me/vitaliy_klitschkoМэр Киева Виталий Кличко
© t.me/vitaliy_klitschko
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости Крым. Мэр Киева Виталий Кличко обвинил Владимира Зеленского в отсутствии ПВО над украинской столицей. Об этом он заявил, выступая в Верховной Раде, куда был вызван из-за плохой подготовки города к зиме.
Ранее Зеленский обвинил власти Киева в провале подготовки к зиме.
"Можно что угодно говорить, вешать на Кличко хоть третью мировую. Но не только у меня вопрос: где противовоздушная оборона для защиты столицы? Где защита объектов "Укрэнерго"? Где выделяемые на это миллиарды?" — сказал Кличко.
Он также заявил о блокировании правительством средств, из-за чего не удалось выполнить все запланированные программы.
Мэр Киева и ранее обвинял центральную украинскую власть в отсутствии помощи с решением проблемы отопления города и предрек угрожающую ситуацию следующей зимой. Между Кличко и Зеленским в начале марта вспыхнул конфликт. Зеленский обвинил Кличко в недостаточной подготовке к прошедшей зиме. Обвинения Кличко опроверг. И напомнил, что Киев нуждается в участии и помощи государства. При этом ситуацию в Киеве с теплом, светом и водой минувшей зимой Кличко назвал катастрофой.
В среду утром глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил, что 600 тысяч потребителей остались без света в Киеве, Киевской области и Харькове из-за повреждения объектов энергетики на Украине. А бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал жителей страны запасаться дровами к зиме и уезжать из городов.
4 октября в Минобороны РФ заявили, что Вооруженные силы России усилят удары по военным объектам на Украине и связанной с ними инфраструктуре после заявления Владимира Зеленского о намерении ужесточить удары по нефтеперерабатывающим заводам РФ.
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