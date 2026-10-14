https://crimea.ria.ru/20261014/klichko-obvinil-zelenskogo-v-otsutstvii-pvo-nad-kievom-1160200592.html

Кличко обвинил Зеленского в отсутствии ПВО над Киевом

Кличко обвинил Зеленского в отсутствии ПВО над Киевом - РИА Новости Крым, 14.10.2026

Кличко обвинил Зеленского в отсутствии ПВО над Киевом

Мэр Киева Виталий Кличко обвинил Владимира Зеленского в отсутствии ПВО над украинской столицей. Об этом он заявил, выступая в Верховной Раде, куда был вызван... РИА Новости Крым, 14.10.2026

2026-10-14T14:34

2026-10-14T14:34

2026-10-14T14:34

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости Крым. Мэр Киева Виталий Кличко обвинил Владимира Зеленского в отсутствии ПВО над украинской столицей. Об этом он заявил, выступая в Верховной Раде, куда был вызван из-за плохой подготовки города к зиме.Ранее Зеленский обвинил власти Киева в провале подготовки к зиме.Он также заявил о блокировании правительством средств, из-за чего не удалось выполнить все запланированные программы.Мэр Киева и ранее обвинял центральную украинскую власть в отсутствии помощи с решением проблемы отопления города и предрек угрожающую ситуацию следующей зимой. Между Кличко и Зеленским в начале марта вспыхнул конфликт. Зеленский обвинил Кличко в недостаточной подготовке к прошедшей зиме. Обвинения Кличко опроверг. И напомнил, что Киев нуждается в участии и помощи государства. При этом ситуацию в Киеве с теплом, светом и водой минувшей зимой Кличко назвал катастрофой.В среду утром глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил, что 600 тысяч потребителей остались без света в Киеве, Киевской области и Харькове из-за повреждения объектов энергетики на Украине. А бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал жителей страны запасаться дровами к зиме и уезжать из городов.4 октября в Минобороны РФ заявили, что Вооруженные силы России усилят удары по военным объектам на Украине и связанной с ними инфраструктуре после заявления Владимира Зеленского о намерении ужесточить удары по нефтеперерабатывающим заводам РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Испуг в воспитательных целях: почему США не предупредили Зеленского об ударах по КиевуВзрывы гремят в Киеве и ряде городов УкраиныКоллапс в Киеве: нет света и воды, остановлено метро

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виталий кличко, владимир зеленский, украина, киев, политика, удары по украине, новости