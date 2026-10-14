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Киев и Харьков во тьме: без света 600 тысяч потребителей - РИА Новости Крым, 14.10.2026
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Киев и Харьков во тьме: без света 600 тысяч потребителей
Киев и Харьков во тьме: без света 600 тысяч потребителей - РИА Новости Крым, 14.10.2026
Киев и Харьков во тьме: без света 600 тысяч потребителей
600 тысяч потребителей остались без света в Киеве, Киевской области и Харькове из-за повреждения объектов энергетики на Украине. Об этом написал в своем... РИА Новости Крым, 14.10.2026
2026-10-14T10:09
2026-10-14T10:09
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. 600 тысяч потребителей остались без света в Киеве, Киевской области и Харькове из-за повреждения объектов энергетики на Украине. Об этом написал в своем Telegram-канале глава киевского режима Владимир Зеленский.По его словам, объекты энергетики повреждены в Киеве, Киевской области и Харькове.Глава киевского режима в очередной раз призвал усилить санкционное давление на Россию и снова потребовал дополнительные пакеты противоракет для систем Patriot.В воскресенье президент США Дональд Трамп заявил о якобы согласованном энергетическом перемирии между Москвой и Киевом.В ответ Зеленский отказался прекращать бить по нефтеперерабатывающим заводам в России и заявил, что слова президента США Дональда Трампа стали для него новостью.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя тему, заявил о имеющихся контактах по теме энергетического перемирия. При этом он подчеркнул, что РФ хочет не перемирия, а долгосрочного мира и готова делать для этого все возможное.До этого Трамп заявлял, что Зеленский не стремится к мирному урегулированию конфликта на Украине, хотя мог уже неоднократно это сделать.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия не даст Зеленскому передышку на поле боя – ЛавровКогда закончится СВО – прогноз из КрымаТрамп продемонстрировал, что Зеленский ему не ровня и подчеркнул, что для русских ракет путь на Киев открыт
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новости сво, удары по украине, отключение электроэнергии, энергосистема украины, новости, владимир зеленский, киев, харьков
Киев и Харьков во тьме: без света 600 тысяч потребителей

Киев и область погрузились во тьму из-за повреждения энергообъектов – Зеленский

10:09 14.10.2026
 
© ДТЭКУдары по объектам энергетики на Украине
Удары по объектам энергетики на Украине
© ДТЭК
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. 600 тысяч потребителей остались без света в Киеве, Киевской области и Харькове из-за повреждения объектов энергетики на Украине. Об этом написал в своем Telegram-канале глава киевского режима Владимир Зеленский.
"600 тысяч человек на Украине остались без электричества. Могут быть и более масштабные отключения. Зафиксированы значительные повреждения объектов и оборудования на 26 элементах нашей энергетической системы и на четырех объектах нефтегазового комплекса", – написал Зеленский в своем Telegram-канале.
По его словам, объекты энергетики повреждены в Киеве, Киевской области и Харькове.
Глава киевского режима в очередной раз призвал усилить санкционное давление на Россию и снова потребовал дополнительные пакеты противоракет для систем Patriot.
В воскресенье президент США Дональд Трамп заявил о якобы согласованном энергетическом перемирии между Москвой и Киевом.
В ответ Зеленский отказался прекращать бить по нефтеперерабатывающим заводам в России и заявил, что слова президента США Дональда Трампа стали для него новостью.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя тему, заявил о имеющихся контактах по теме энергетического перемирия. При этом он подчеркнул, что РФ хочет не перемирия, а долгосрочного мира и готова делать для этого все возможное.
До этого Трамп заявлял, что Зеленский не стремится к мирному урегулированию конфликта на Украине, хотя мог уже неоднократно это сделать.
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Новости СВОУдары по УкраинеОтключение электроэнергииЭнергосистема УкраиныНовостиВладимир ЗеленскийКиевХарьков
 
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