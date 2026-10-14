https://crimea.ria.ru/20261014/kiev-bez-starlink-i-razveddannykh-chto-za-etim-stoit-na-samom-dele-1160192829.html

Киев без Starlink и разведданных: что за этим стоит на самом деле

Киев без Starlink и разведданных: что за этим стоит на самом деле - РИА Новости Крым, 14.10.2026

Киев без Starlink и разведданных: что за этим стоит на самом деле

Ограничения работы терминалов Starlink и случаи непредоставления Киеву американских разведданных могут говорить о желании президента США Дональда Трампа сменить РИА Новости Крым, 14.10.2026

2026-10-14T12:17

2026-10-14T12:17

2026-10-14T12:17

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. Ограничения работы терминалов Starlink и случаи непредоставления Киеву американских разведданных могут говорить о желании президента США Дональда Трампа сменить главу киевского режима Владимира Зеленского, однако вероятен и другой сценарий, по которому соответствующие заявления украинской стороны вообще могут быть ложными. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил политолог, ведущий научный сотрудник Института стран СНГ Александр Дудчак.Минувшей ночью американцы ограничили украинским боевикам работу терминалов Starlink, заявил экс-советник министра обороны Украины Сергей Стерненко*. Ранее во вторник военно-воздушные силы Украины, получающие разведданные от Запада, заявили, что не получали заранее информацию о недавних пусках ракет. По их информации, баллистические цели были обнаружены радиолокационными средствами непосредственно над Киевом. Зеленский подтвердил, что Запад не предупредил Украину о ракетном ударе ВС РФ в ночь на вторник. При этом Трамп заявил, что Вашингтон продолжает передавать Киеву разведданные.По его мнению, если верить заявлениям украинской стороны об ограничениях работы Starlink и случаях непредоставления американских разведданных Киеву, эти действия могут говорить вовсе не о желании Трампа помочь России или сменить режим на Украине, а только о желании сменить конкретно его нынешнего главу Владимира Зеленского, который становится неудобным для Штатов."Нам же неважно, кто именно будет возглавлять этот неонацистский антироссийский режим. Мы заинтересованы в его уничтожении, в освобождении. По крайней мере, чтобы там не было такой идеологически заряженной нацистской власти", – продолжает политолог.При этом сообщения об ограничениях для киевского режима со стороны США могут быть и попыткой Зеленского получить дополнительную разведпомощь со стороны европейцев, которые тоже имеют определенные возможности в этом направлении.В субботу американский лидер Дональд Трамп заявил, что Украине необходим новый лидер на посту президента. По словам Трампа, Зеленский представляет угрозу для всего мира. Также он призвал провести выборы на Украине.Политолог-американист Малек Дудаков выразил мнение, что из-за конфликта Владимира Зеленского с Дональдом Трампом Украина может лишиться американских разведданных и денежных траншей из Штатов, которые продолжают поступать в Киев через Европу.*Внесен в список террористов и экстремистов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Испуг в воспитательных целях: почему США не предупредили Зеленского об ударах по КиевуПоставили на место: почему США не предупредили Зеленского о ночном удареТрамп продемонстрировал, что Зеленский ему не ровня и подчеркнул, что для русских ракет путь на Киев открыт

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мнения, александр дудчак, украина, владимир зеленский, сша, связь, starlink, разведка