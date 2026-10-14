https://crimea.ria.ru/20261014/kiberugrozy-dlya-ekonomiki-i-logistiki-rf-vykhodyat-na-novyy-uroven--putin-1160203822.html

Киберугрозы для экономики и логистики РФ выходят на новый уровень – Путин

Киберугрозы для экономики и логистики РФ выходят на новый уровень – Путин - РИА Новости Крым, 14.10.2026

Киберугрозы для экономики и логистики РФ выходят на новый уровень – Путин

Киберугрозы в отношении российской экономики, логистики, транспорта и других сфер выходят на новый уровень. Для их нейтрализации необходимо развивать все... РИА Новости Крым, 14.10.2026

2026-10-14T15:35

2026-10-14T15:35

2026-10-14T15:35

владимир путин (политик)

кибербезопасность

киберпреступность

россия

новости

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. Киберугрозы в отношении российской экономики, логистики, транспорта и других сфер выходят на новый уровень. Для их нейтрализации необходимо развивать все составляющие отечественной системы цифровой безопасности. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по информационной безопасности."С развитием цифровизации, на фоне прямой и гибридной внешней агрессии, с которой мы сталкиваемся, на новый уровень выходят и киберугрозы в отношении экономики, логистики, транспорта, социальной сферы и систем жизнеобеспечения и государственного управления. Для нейтрализации этих угроз необходимо совершенствовать все составляющие отечественной системы цифровой безопасности", - сказал глава государства.Он уточнил, что речь идет об оценке и анализе рисков, механизмах мониторинга зависимости от внешних платформ, а также инструментах оперативного реагирования на кибератаки.Также необходимо повышать координацию действий правоохранительных органов и спецслужб с операторами связи, финансовыми организациями, интернет-компаниями и другими структурами, подчеркнул Путин.Президент отметил, что Россия сегодня последовательно укрепляет свой суверенитет, причем во всех областях – от базовой продовольственной и энергетической безопасности до цифровой инфраструктуры."Мы системно и последовательно выстраиваем, формируем цифровой контур экономики и социальной сферы, активно распространяем сервисы на основе технологий искусственного интеллекта. Внедряются передовые подходы в области хранения, обработки и передачи данных, а также средств коммуникации. Идет платформизация экономики", - добавил российский лидер.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), кибербезопасность, киберпреступность, россия, новости, общество