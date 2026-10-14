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Киберугрозы для экономики и логистики РФ выходят на новый уровень – Путин - РИА Новости Крым, 14.10.2026
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Киберугрозы для экономики и логистики РФ выходят на новый уровень – Путин
Киберугрозы для экономики и логистики РФ выходят на новый уровень – Путин - РИА Новости Крым, 14.10.2026
Киберугрозы для экономики и логистики РФ выходят на новый уровень – Путин
Киберугрозы в отношении российской экономики, логистики, транспорта и других сфер выходят на новый уровень. Для их нейтрализации необходимо развивать все... РИА Новости Крым, 14.10.2026
2026-10-14T15:35
2026-10-14T15:35
владимир путин (политик)
кибербезопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. Киберугрозы в отношении российской экономики, логистики, транспорта и других сфер выходят на новый уровень. Для их нейтрализации необходимо развивать все составляющие отечественной системы цифровой безопасности. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по информационной безопасности."С развитием цифровизации, на фоне прямой и гибридной внешней агрессии, с которой мы сталкиваемся, на новый уровень выходят и киберугрозы в отношении экономики, логистики, транспорта, социальной сферы и систем жизнеобеспечения и государственного управления. Для нейтрализации этих угроз необходимо совершенствовать все составляющие отечественной системы цифровой безопасности", - сказал глава государства.Он уточнил, что речь идет об оценке и анализе рисков, механизмах мониторинга зависимости от внешних платформ, а также инструментах оперативного реагирования на кибератаки.Также необходимо повышать координацию действий правоохранительных органов и спецслужб с операторами связи, финансовыми организациями, интернет-компаниями и другими структурами, подчеркнул Путин.Президент отметил, что Россия сегодня последовательно укрепляет свой суверенитет, причем во всех областях – от базовой продовольственной и энергетической безопасности до цифровой инфраструктуры."Мы системно и последовательно выстраиваем, формируем цифровой контур экономики и социальной сферы, активно распространяем сервисы на основе технологий искусственного интеллекта. Внедряются передовые подходы в области хранения, обработки и передачи данных, а также средств коммуникации. Идет платформизация экономики", - добавил российский лидер.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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владимир путин (политик), кибербезопасность, киберпреступность, россия, новости, общество
Киберугрозы для экономики и логистики РФ выходят на новый уровень – Путин

Путин призвал развивать механизмы цифровой безопасности РФ с учетом новых киберугроз

15:35 14.10.2026
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. Киберугрозы в отношении российской экономики, логистики, транспорта и других сфер выходят на новый уровень. Для их нейтрализации необходимо развивать все составляющие отечественной системы цифровой безопасности. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по информационной безопасности.
"С развитием цифровизации, на фоне прямой и гибридной внешней агрессии, с которой мы сталкиваемся, на новый уровень выходят и киберугрозы в отношении экономики, логистики, транспорта, социальной сферы и систем жизнеобеспечения и государственного управления. Для нейтрализации этих угроз необходимо совершенствовать все составляющие отечественной системы цифровой безопасности", - сказал глава государства.
Он уточнил, что речь идет об оценке и анализе рисков, механизмах мониторинга зависимости от внешних платформ, а также инструментах оперативного реагирования на кибератаки.
Также необходимо повышать координацию действий правоохранительных органов и спецслужб с операторами связи, финансовыми организациями, интернет-компаниями и другими структурами, подчеркнул Путин.
Президент отметил, что Россия сегодня последовательно укрепляет свой суверенитет, причем во всех областях – от базовой продовольственной и энергетической безопасности до цифровой инфраструктуры.
"Мы системно и последовательно выстраиваем, формируем цифровой контур экономики и социальной сферы, активно распространяем сервисы на основе технологий искусственного интеллекта. Внедряются передовые подходы в области хранения, обработки и передачи данных, а также средств коммуникации. Идет платформизация экономики", - добавил российский лидер.
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Владимир Путин (политик)КибербезопасностьКиберпреступностьРоссияНовостиОбщество
 
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