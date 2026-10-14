https://crimea.ria.ru/20261014/kak-v-krymu-reshayut-problemu-nekhvatki-voditeley-1160199807.html
Как в Крыму решают проблему нехватки водителей
Как в Крыму решают проблему нехватки водителей - РИА Новости Крым, 14.10.2026
Как в Крыму решают проблему нехватки водителей
В Крыму сохраняется дефицит водителей, однако, в последнее время кандидатов на эти должности стало больше. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал... РИА Новости Крым, 14.10.2026
2026-10-14T21:45
2026-10-14T21:45
2026-10-14T21:45
крым
новости крыма
транспорт
зиновий лудчак
перевозки
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e7/05/1b/1129010735_0:134:1280:854_1920x0_80_0_0_6437ba73700a3be5fc8b480410394b7a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. В Крыму сохраняется дефицит водителей, однако, в последнее время кандидатов на эти должности стало больше. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал президент Ассоциации автомобильных перевозчиков Крыма Зиновий Лудчак."Появилась положительная тенденция - водители стали к нам обращаться. К сожалению, в основном это возрастные люди, 60 плюс", - отметил он.Сейчас, по информации президента Ассоциации, появилась возможность рассматривать две кандидатуры на одну должность водителя."Эта тенденция по рабочей силе неравномерна по всему Крыму. Она проявляется только в тех регионах, где было много объектов отдыха, туризма, общепита, где освободилась рабочая сила", - пояснил Лудчак.Основной же причиной недостатка водителей, собеседник считает дефицит трудовых кадров в регионе."Люди изначально не идут обучаться на категорию D, поэтому и ждать притока молодых специалистов, водителей этой категории, не приходится", - посетовал он."Сейчас оттока кадров у нас нет. Большинство водителей у нас — это хорошие специалисты, а нерадивых, чье поведение выливается в жалобы от пассажиров, незначительное число. В основном водители хорошие, работают стабильно. У перевозчиков сейчас, в преддверии зимнего периода, расширения количества рейсов не предусмотрено, в этом нет необходимости, то есть наличия того кадрового состава, который у нас есть, я думаю хватит, чтобы мы спокойно пережили зиму", - заключил Лудчак.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Цифровые медсправки для водителей: как новшество отразится на автовладельцахВ Симферополе изменилось расписание 5 маршрутов автобусов и троллейбусовСевастополь получил 12 новых автобусов
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e7/05/1b/1129010735_141:0:1280:854_1920x0_80_0_0_3d8f4e5418a5c9079c13546bb6b1ad9a.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, новости крыма, транспорт, зиновий лудчак, перевозки
Как в Крыму решают проблему нехватки водителей
Как в Крыму решают проблему нехватки водителей - Ассоциация автоперевозчиков
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым.
В Крыму сохраняется дефицит водителей, однако, в последнее время кандидатов на эти должности стало больше. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказал президент Ассоциации автомобильных перевозчиков Крыма Зиновий Лудчак.
"Появилась положительная тенденция - водители стали к нам обращаться. К сожалению, в основном это возрастные люди, 60 плюс", - отметил он.
Сейчас, по информации президента Ассоциации, появилась возможность рассматривать две кандидатуры на одну должность водителя.
"Эта тенденция по рабочей силе неравномерна по всему Крыму. Она проявляется только в тех регионах, где было много объектов отдыха, туризма, общепита, где освободилась рабочая сила", - пояснил Лудчак.
Основной же причиной недостатка водителей, собеседник считает дефицит трудовых кадров в регионе.
"Люди изначально не идут обучаться на категорию D, поэтому и ждать притока молодых специалистов, водителей этой категории, не приходится", - посетовал он.
"Сейчас оттока кадров у нас нет. Большинство водителей у нас — это хорошие специалисты, а нерадивых, чье поведение выливается в жалобы от пассажиров, незначительное число. В основном водители хорошие, работают стабильно. У перевозчиков сейчас, в преддверии зимнего периода, расширения количества рейсов не предусмотрено, в этом нет необходимости, то есть наличия того кадрового состава, который у нас есть, я думаю хватит, чтобы мы спокойно пережили зиму", - заключил Лудчак.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
Читайте также на РИА Новости Крым: