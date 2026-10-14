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Как в Крыму решают проблему нехватки водителей - РИА Новости Крым, 14.10.2026
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Как в Крыму решают проблему нехватки водителей
Как в Крыму решают проблему нехватки водителей - РИА Новости Крым, 14.10.2026
Как в Крыму решают проблему нехватки водителей
В Крыму сохраняется дефицит водителей, однако, в последнее время кандидатов на эти должности стало больше. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал... РИА Новости Крым, 14.10.2026
2026-10-14T21:45
2026-10-14T21:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. В Крыму сохраняется дефицит водителей, однако, в последнее время кандидатов на эти должности стало больше. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал президент Ассоциации автомобильных перевозчиков Крыма Зиновий Лудчак."Появилась положительная тенденция - водители стали к нам обращаться. К сожалению, в основном это возрастные люди, 60 плюс", - отметил он.Сейчас, по информации президента Ассоциации, появилась возможность рассматривать две кандидатуры на одну должность водителя."Эта тенденция по рабочей силе неравномерна по всему Крыму. Она проявляется только в тех регионах, где было много объектов отдыха, туризма, общепита, где освободилась рабочая сила", - пояснил Лудчак.Основной же причиной недостатка водителей, собеседник считает дефицит трудовых кадров в регионе."Люди изначально не идут обучаться на категорию D, поэтому и ждать притока молодых специалистов, водителей этой категории, не приходится", - посетовал он."Сейчас оттока кадров у нас нет. Большинство водителей у нас — это хорошие специалисты, а нерадивых, чье поведение выливается в жалобы от пассажиров, незначительное число. В основном водители хорошие, работают стабильно. У перевозчиков сейчас, в преддверии зимнего периода, расширения количества рейсов не предусмотрено, в этом нет необходимости, то есть наличия того кадрового состава, который у нас есть, я думаю хватит, чтобы мы спокойно пережили зиму", - заключил Лудчак.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Цифровые медсправки для водителей: как новшество отразится на автовладельцахВ Симферополе изменилось расписание 5 маршрутов автобусов и троллейбусовСевастополь получил 12 новых автобусов
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РИА Новости Крым
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крым, новости крыма, транспорт, зиновий лудчак, перевозки
Как в Крыму решают проблему нехватки водителей

Как в Крыму решают проблему нехватки водителей - Ассоциация автоперевозчиков

21:45 14.10.2026
 
© РИА Новости КрымТранспорт
Транспорт - РИА Новости, 1920, 14.10.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. В Крыму сохраняется дефицит водителей, однако, в последнее время кандидатов на эти должности стало больше. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал президент Ассоциации автомобильных перевозчиков Крыма Зиновий Лудчак.
"Появилась положительная тенденция - водители стали к нам обращаться. К сожалению, в основном это возрастные люди, 60 плюс", - отметил он.
Сейчас, по информации президента Ассоциации, появилась возможность рассматривать две кандидатуры на одну должность водителя.
"Эта тенденция по рабочей силе неравномерна по всему Крыму. Она проявляется только в тех регионах, где было много объектов отдыха, туризма, общепита, где освободилась рабочая сила", - пояснил Лудчак.
Основной же причиной недостатка водителей, собеседник считает дефицит трудовых кадров в регионе.
"Люди изначально не идут обучаться на категорию D, поэтому и ждать притока молодых специалистов, водителей этой категории, не приходится", - посетовал он.
"Сейчас оттока кадров у нас нет. Большинство водителей у нас — это хорошие специалисты, а нерадивых, чье поведение выливается в жалобы от пассажиров, незначительное число. В основном водители хорошие, работают стабильно. У перевозчиков сейчас, в преддверии зимнего периода, расширения количества рейсов не предусмотрено, в этом нет необходимости, то есть наличия того кадрового состава, который у нас есть, я думаю хватит, чтобы мы спокойно пережили зиму", - заключил Лудчак.
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