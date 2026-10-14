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Где заправить машину в Крыму в среду

Где заправить машину в Крыму в среду - РИА Новости Крым, 14.10.2026

Где заправить машину в Крыму в среду

В среду, 14 октября, реализация топлива в Крыму по ценам ниже 100 рублей стартует с 8:00. Об этом сообщили в республиканском министерстве топлива и энергетики. РИА Новости Крым, 14.10.2026

2026-10-14T07:59

2026-10-14T07:59

2026-10-14T07:59

топливо

бензин

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крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости Крым. В среду, 14 октября, реализация топлива в Крыму по ценам ниже 100 рублей стартует с 8:00. Об этом сообщили в республиканском министерстве топлива и энергетики.Так, с 8:00 бензин марки АИ-9, а также ДТ будет продаваться на АЗС "АТАН".С 14:00 - АИ -92, АИ-95 на АЗС "ТЭС" по трассе Таврида в Симферопольском, Белогорском, Кировском, Ленинском районах.С 16:00 - АИ -92, АИ-95 на АЗС "ТЭС" в Джанкойском, Красногвардейском, Красноперекопском, Нижнегорском, Бахчисарайском районах и в городе Керчь.С 17:00 - АИ-92, АИ-95 на АЗС "ТЭС" можно будет приобрести в Симферополе, Феодосии, Евпатории, Сакском районе и на ЮБК.Во вторник, 13 октября, бензин продавали с 7 часов утра.Ранее зампредседателя правительства России Александр Новак заявлял, что профильные ведомства должны проработать риск-сценарии на топливном рынке.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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