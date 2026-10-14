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Где заправить машину в Крыму в среду - РИА Новости Крым, 14.10.2026
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Где заправить машину в Крыму в среду
Где заправить машину в Крыму в среду - РИА Новости Крым, 14.10.2026
Где заправить машину в Крыму в среду
В среду, 14 октября, реализация топлива в Крыму по ценам ниже 100 рублей стартует с 8:00. Об этом сообщили в республиканском министерстве топлива и энергетики. РИА Новости Крым, 14.10.2026
2026-10-14T07:59
2026-10-14T07:59
топливо
бензин
дефицит топлива в крыму
минтопэнерго крыма
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости Крым. В среду, 14 октября, реализация топлива в Крыму по ценам ниже 100 рублей стартует с 8:00. Об этом сообщили в республиканском министерстве топлива и энергетики.Так, с 8:00 бензин марки АИ-9, а также ДТ будет продаваться на АЗС "АТАН".С 14:00 - АИ -92, АИ-95 на АЗС "ТЭС" по трассе Таврида в Симферопольском, Белогорском, Кировском, Ленинском районах.С 16:00 - АИ -92, АИ-95 на АЗС "ТЭС" в Джанкойском, Красногвардейском, Красноперекопском, Нижнегорском, Бахчисарайском районах и в городе Керчь.С 17:00 - АИ-92, АИ-95 на АЗС "ТЭС" можно будет приобрести в Симферополе, Феодосии, Евпатории, Сакском районе и на ЮБК.Во вторник, 13 октября, бензин продавали с 7 часов утра.Ранее зампредседателя правительства России Александр Новак заявлял, что профильные ведомства должны проработать риск-сценарии на топливном рынке.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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топливо, бензин, дефицит топлива в крыму, минтопэнерго крыма, новости крыма, крым
Где заправить машину в Крыму в среду

Топливо на заправках Крыма доступно с 8 утра

07:59 14.10.2026
 
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанкТопливные пистолеты на автозаправочной станции
Топливные пистолеты на автозаправочной станции - РИА Новости, 1920, 14.10.2026
© РИА Новости . Валерий Мельников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости Крым. В среду, 14 октября, реализация топлива в Крыму по ценам ниже 100 рублей стартует с 8:00. Об этом сообщили в республиканском министерстве топлива и энергетики.
Так, с 8:00 бензин марки АИ-9, а также ДТ будет продаваться на АЗС "АТАН".
С 14:00 - АИ -92, АИ-95 на АЗС "ТЭС" по трассе Таврида в Симферопольском, Белогорском, Кировском, Ленинском районах.
С 16:00 - АИ -92, АИ-95 на АЗС "ТЭС" в Джанкойском, Красногвардейском, Красноперекопском, Нижнегорском, Бахчисарайском районах и в городе Керчь.
С 17:00 - АИ-92, АИ-95 на АЗС "ТЭС" можно будет приобрести в Симферополе, Феодосии, Евпатории, Сакском районе и на ЮБК.
Во вторник, 13 октября, бензин продавали с 7 часов утра.
Ранее зампредседателя правительства России Александр Новак заявлял, что профильные ведомства должны проработать риск-сценарии на топливном рынке.
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ТопливоБензинДефицит топлива в КрымуМинтопэнерго КрымаНовости КрымаКрым
 
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