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Где в Севастополе отключат свет 15 октября: адреса - РИА Новости Крым, 14.10.2026
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Где в Севастополе отключат свет 15 октября: адреса
Где в Севастополе отключат свет 15 октября: адреса - РИА Новости Крым, 14.10.2026
Где в Севастополе отключат свет 15 октября: адреса
В четверг, 15 октября, часть Севастополя останется без света в связи с проведением работ на сетях. Об этом сообщило предприятие "Севастопольэнерго" в своем... РИА Новости Крым, 14.10.2026
2026-10-14T17:14
2026-10-14T17:14
севастопольэнерго
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новости севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. В четверг, 15 октября, часть Севастополя останется без света в связи с проведением работ на сетях. Об этом сообщило предприятие "Севастопольэнерго" в своем канале в МАКС.В частности, с 09:00 до 12:00 без света останутся жители домов №46 по улице 6-й Бастионной и №8 на площади Восставших.С 09:00 до 16:00 будут частично обесточены улицы Крайняя, Красноперекопская, Восточная, Грушевая, Российская, Тульская, Ручьевая, Воронежская, Краснодарская, Мелитопольская, Руднева, Декабристов и переулок Галины Петровой.С 11:00 до 13:00 запланировано ограничение подачи электроэнергии в селе Тыловом (частично ул. Стахановская, ул. Севастопольская, ул. Лесная, ул. Подгорная, ул. Лесхозная), на автодороге Севастополь – Ялта - Смотровая площадка, в Севастопольской зоне ЮБК, урочище Батилиман, КСП "Красный Октябрь".С 11:00 до 17:00 свет отключат в Балаклаве на улицах Новикова, Склонной, Шелковичной, в переулке Фонтанном. Кроме того, запланировано кратковременное отключение света в Балаклаве с 15:30 до 15:45.Ранее сообщалось, что в Первомайском, Красногвардейском, Сакском районах Крыма и в самом городе Саки в среду из-за ремонтных работ до вечера частично отключат электроснабжение.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму действуют ограничения потребления электроэнергииВ Севастополе 37 улиц останутся без света из-за ремонтаВ Алуште и прибрежных селах на четыре дня отключат газ
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севастопольэнерго, отключение электроэнергии, отключение электроэнергии в крыму, севастополь, новости севастополя
Где в Севастополе отключат свет 15 октября: адреса

В четверг часть Севастополя будет обесточена в связи с ремонтными работами на сетях

17:14 14.10.2026
 
© СевастопольэнергоСотрудник "Севастопольэнерго"
Сотрудник Севастопольэнерго
© Севастопольэнерго
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. В четверг, 15 октября, часть Севастополя останется без света в связи с проведением работ на сетях. Об этом сообщило предприятие "Севастопольэнерго" в своем канале в МАКС.
"Для выполнения неотложных работ 15 октября временно будет ограничена подача электроэнергии", – говорится в сообщении.
В частности, с 09:00 до 12:00 без света останутся жители домов №46 по улице 6-й Бастионной и №8 на площади Восставших.
С 09:00 до 16:00 будут частично обесточены улицы Крайняя, Красноперекопская, Восточная, Грушевая, Российская, Тульская, Ручьевая, Воронежская, Краснодарская, Мелитопольская, Руднева, Декабристов и переулок Галины Петровой.
С 11:00 до 13:00 запланировано ограничение подачи электроэнергии в селе Тыловом (частично ул. Стахановская, ул. Севастопольская, ул. Лесная, ул. Подгорная, ул. Лесхозная), на автодороге Севастополь – Ялта - Смотровая площадка, в Севастопольской зоне ЮБК, урочище Батилиман, КСП "Красный Октябрь".
С 11:00 до 17:00 свет отключат в Балаклаве на улицах Новикова, Склонной, Шелковичной, в переулке Фонтанном. Кроме того, запланировано кратковременное отключение света в Балаклаве с 15:30 до 15:45.
Ранее сообщалось, что в Первомайском, Красногвардейском, Сакском районах Крыма и в самом городе Саки в среду из-за ремонтных работ до вечера частично отключат электроснабжение.
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